 Аброськін: Дівчинка народила від діда, який ґвалтував її, поки мати була на заробітках у Польщі

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.
"Із заяви 30-річної жінки: у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем періодично виїжджала на заробітки до Польщі, свою доньку залишала на батьків співмешканця. Після покращення матеріального становища дитину забрала до себе в Гданськ, де через деякий час за направленням навчального закладу дитину направили до місцевої лікарні, де було встановлено вагітність терміном 7 місяців. Лікарі викликали поліцію та дівчинка розповіла, що коли матері не було поряд, дідусь ґвалтував її. Через деякий час дитина народила в пологовому центрі Ґданська дівчинку", - пише Аброськін.
Сам підозрюваний з місця постійного проживання зник, правоохоронці проводять розшукові заходи з метою встановлення його місця перебування.
а при парашанко значит...
Об этом рассказала мама девочки Анна, передает "Високий замок".
По ее словам, в полиции сказали, что если Таня не признается, то ее признают неадекватной, а ребенка заберут.
"Тогда она призналась. Провели новую ДНК-экспертизу, которая подтвердила, что это двоюродный брат Тани - Остап. Ему 14 лет. Он сын моего брата Михаила от первого брака", - рассказала женщина.https://www.obozrevatel.com/crime/rezonansnaya-istoriya-12-letnyaya-rozhenitsa-so-lvovschinyi-nazvala-ottsa-rebenka.htm
Надеюсь бумеранг летит быстро, тихо и не зметно...