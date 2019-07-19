 Аброськін: Дівчинка народила від діда, який ґвалтував її, поки мати була на заробітках у Польщі

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

"Із заяви 30-річної жінки: у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем періодично виїжджала на заробітки до Польщі, свою доньку залишала на батьків співмешканця. Після покращення матеріального становища дитину забрала до себе в Гданськ, де через деякий час за направленням навчального закладу дитину направили до місцевої лікарні, де було встановлено вагітність терміном 7 місяців. Лікарі викликали поліцію та дівчинка розповіла, що коли матері не було поряд, дідусь ґвалтував її. Через деякий час дитина народила в пологовому центрі Ґданська дівчинку", - пише Аброськін.

Сам підозрюваний з місця постійного проживання зник, правоохоронці проводять розшукові заходи з метою встановлення його місця перебування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лише за минулу добу поліцейські затримали трьох педофілів, жертвами яких стали п'ятеро дітей, - Аброськін