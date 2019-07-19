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Все про:НАБУ (2023) обшук (741) Антикорупційна прокуратура (927)

 НАБУ і САП проводять обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" і спортклубу "5 елемент"

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП проводять обшуки в приміщеннях ВАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс", зокрема в спортивному клубі "5 елемент".

Про це повідомило НАБУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України, які у 2015-2018 рр, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами. Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України", - повідомляє НАБУ.

У відомстві зауважили, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з квітня 2018 року.

Зазначимо, компанія "Богдан Моторс" належить партнеру експрезидента України Петра Порошенка Олегу Гладковському, який раніше потрапив у скандал з розкраданням в оборонці. Кінцевими бенефіціарами спортивного клубу "5 елемент", згідно з Єдиним держреєстром юр- і фізосіб, є Петро Порошенко (55%), народний депутат Ігор Кононенко (35%) і експерший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який знову очолив корпорацію "Богдан" (10%).

Також читайте: У НАБУ почали надходити з СБУ матеріали на топ-чиновників. Такого не було ніколи, - Ситник

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138449
 
   
 Топ коментарі
 
Закрутилось,молоток Зеля,следующие в очереди на обыски рошен и скм.
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Це репрессии онижедетя Свинарчука и Пети в трусиках, спасите!
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НАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан Моторс" и спортклуба "5 элемент"
маразм уже зашкаливает)))
а,в "5 элементе" танковые двигатели ищут,клоуны)))
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интересно, у соевого сильно пригорает?
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та не спроста ж оно за кордон свалило
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С учетом того, что в последние годы "чавкающие у корыта" даже не утруждали себя тем, чтобы "прикрывать зад" в тупых и прямолинейных схемах воровства, если начать разматывать этот клубок, то волосы встанут дыбом от масштабов.
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Пока смотрим очередное шоу Квартала,суды потихоньку возвращают украденное Ко...
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а тем временем суд на днях вернул Бене 415 объектов недвижимости, которые были переданы государству... Именно так выглядит "конец эпохи бедности" НАБУ і САП проводять обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" і спортклубу "5 елемент" - Цензор.НЕТ 1857
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ну так шмаркля и гопкомпания отвлекают народ, стараются. зачем же их еще Беня раскручивал?
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При чому суд реформований, переатестований й пожиттєвий!
Петро Олексійович ним дуже пишається!
Дякуємо Петру Олексійовичу!
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опять комагды кацапни портнова выполняют.
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Мог ли месяца 3 назад жирный безальтернативный Гетьман, который от чувства безнаказанности разбивал телефоне, срывал шапки, хватал за носы представить назад, что его будут так загонять?
Ну не зря же оно так много ездило по стране со своими томос-турами и развесило столько билбордов. Лишиться власти оказалось для него трагедией.
Кто знает, может его ПЕСиный бизнес-проект так же провалится на выборах и не получит никакой неприкосновенности. Тогда хряк просто сопьется от горя, в преддверии того как его будут вешать на гилляку.
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слава богу что выборы заканчиваются и население Украины получит ту власть которую хотело....
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Да, как говорится - наш мудрый нарид наконец-то получит по заслугам
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Спектакль для быдломассы перед выборами. Как я и предсказывал вчера.
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БыдлоВанга для быдломассы ? 😜
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Не выдержали, прорвал зелебенский гнойный нарыв
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- Вы довольно пошлый человек, - возражал Бендер, - вы любите деньги больше, чем надо.c)
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Два дня до выборов, нужно нарид же зарядить правильно. Избиратели зели у них же прошивка из телека обновляется, телекоуправляемые. Щас на всех каналах наверно "Обыски! Обыски!", чтобы они на выборах нить ("Ливаруция, гони мародьора!!!") не потеряли.
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Не только спектакль...а также скрытая люстрация Коломойским- своих конкурентов!!!!!!Любого сейчас можно обьявить "свинарчуком",вором и "спекулянтом" и затеять долгоиграющее "расследование"...и даже после оправдания и денежной дойки,терпила уже не сможет идти во власть или депутаты!!!!!!Это подтверждается в городе Борисполе...когда Зе открыто послал нафуй местного секретаря,узнав что тот был когда т под судом!!!!!!
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Больше похоже на пиар-акцию для зеленой ваты в честь выборов...
выхлоп будет нулевой - ну разве что менты выдоят Свинарчука...

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Конфискуют штанги и гантели для "правильных" спортклубов.
А под шумок и еще что-нибудь к лапам прилипнет. Раз пошла такая пьянка, чертовски хочется отнять и поделить
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Эээээ нет... Выхлоп будет что надо, ящик они умело используют, сразу видно спецов изза поребрика
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в 5-м элементе могут найти гантели,тогда Пете кирдыкъ..
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У Порошенко забыли, что у НАБУ тоже есть свои "титушки"!
НАБУ і САП проводять обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" і спортклубу "5 елемент" - Цензор.НЕТ 292
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А клуб 5 элемент - это госпредприятие?
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Тогда уж надо пройтись по всем спортивным приватным клубам Украины.
Интересно, что конфискуют - штанги, гантели, вонючие носки с отпечатками пальцев?
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А что ищут зебилы в спортивном клубе?
Если скажут, что это борьба с коррупцией - не поверю.
Это борьба с одним конкретным человеком, да еще и перед выборами. выглядит это некрасиво, мягко говоря. Мстительно-мерзковато
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Ищут за что то зацепиться и прижать владельца клуба!А это в спорткомплексах делается легко...например, спорцмены широко используют АНАБОЛИКИ и даже если они имеют не запрещённое название
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Так пусть запретеят анаболики в Украине и разом решат проблемму всех спортклубов и не только клубов
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Продолжение! Можно проводить с ними 150 экспертиз на предмет наркоты ... и хоть(как это было с рюкзаками Авакова) криминального результата не будет...быдломасса будет довольна...главная ведь цель-это замарать человека !!!!!!!!
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Компетентным органам однозначно придётся постараться. Петя как минимум два последних года готовился, заметал следы, прекрасно понимая, что в дверь очень скоро постучат.
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И мелкий тоже. И не похоже , а слишком явно
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Беня, Портнов и Ко. НАБУ, САП, ГБР, СБУ и полиция - это титушня, которая обслуживает власть. По другому объяснить не могу то, что сейчас происходит.
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У нас эти органы по другому и не могут работать. Пришел Хозяин, и они раз!, и опять в вертикаль выстроились. Так что беркутня щас просто по другому называться будет.
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Это да. У гидранта глава СБУ в корешах, так что беспристрастием тут и не пахнет - все как всегда. "Правоохранительные" органы стали по стойке смирно, взяли под козырек и толпой погнали отрабатывать "чертА", на кого новый хозяин показал.
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Именно для этого они и рвались к власти.
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Конечными бенефициарами спортивного клуба "5 элемент", согласно Единому госреестру юр- и физлиц, являются Петр Порошенко (55%), народный депутат Игорь Кононенко (35%) и вновь возглавивший корпорацию "Богдан" экс-первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский

ЗЕЛЕНСКИЙ ЯВЛЯЕТСЯ КОНЕЧНІМ БЕНЕФИЦИАРОМ:
"Киноквартал", "Vilhar Holdings Limited" на Кипре и "Megiritano Ventures Ltd" на Британских Виргинских островах, а совместно с женой - "Квартала 95", "Aldorante Limited" на Кипре, "Film Heritage inc" в Белизе и "San Tommaso SRL" в Италии.

У Зеленскихквартира в Киеве(270 м²), владельцем которой является КИПРСКАЯ КОМПАНИЯ "Aldorante Limited"
Вместе с женой Зеленский с 2014 года арендуют КВАРТИРУ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ (92 м²).
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Да-да. Это вполне соизмеримые величины квартира в Киеве и предприятие Богдан. Что еще сравнивать будем?
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Зеленский это сделал сам, а не воровал у народа
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Эээээээ... Кто что у кого украл, где дела, суды, посадки?
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А где сам главарь банды Порошенко? В Эуропах скрывается?
Доставить его в Украину немедленно! Желательно в наручниках.
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Хотя бы для приличия со своих начали, но у гопоты такого не бывает
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Растраты? Или "Все для фронта, все для победы!"?
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У новой власти враги те, кто спас Украину от орков. Зато Беню, Ахметова, Кощея, Щухрыча, Бойко, Рабиновича и Ко не трогают. Ани ж патриёты! Сваи!
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кому продал? я вижу, что сейчас со всех сил продают.
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"Мозги включите"? "Продал"? Это я должен мозги включать, или шариковы, как ты? У меня мозг хорошо работает. Ватные новости не читаю и не смотрю, в отличии от быдла. Про "продал" попрошу конкретнее. Кому продал и что продал.
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Ай-ай. Неужели парашенка патриот и друзья парашенка патриота крали у солдат и народа? Не может быть, чтобы патриоты так поступали. А может именно так и должны себя вести парашенковские патриоты, а народ их почему-то не ценит, а больше ценит беню, который спас Украину от путинского вторжения в 2014, а его за это не любят парашенковские патриоты.
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Вот только не надо про "спасателя" Беню

Аудит показал, как бывшие владельцы ПриватБанка вывели из финансового учреждения более 5 миллиардов долларов
АУДИТ ПОКАЗАЛ, КАК БЫВШИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ПРИВАТБАНКА ВЫВЕЛИ ИЗ ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ БОЛЕЕ 5 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ.
Проанализировав материалы аудита, проведенного компанией Kroll, в OCCRP (Центре исследования коррупции и организованной преступности) объяснили, как бывшие владельцы ПриватБанка вывели из финучреждения 5,5 миллиарда долларов. ДЛЯ ЭТОГО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ И ГЕННАДИЙ БОГОЛЮБОВ ПРИМЕНИЛИ СХЕМУ, В КОТОРОЙ БЫЛ ЗАДЕЙСТВОВАН ФИЛИАЛ БАНКА НА КИПРЕбанка на Кипре, сообщает

Экс-владельцы ПриватБанка не зря решили задействовать именно эту схему. Все дело в том, что филиал банка на Кипре в НБУ рассматривали как одно из отделений финансового учреждения в Украине. Соответственно, чиновники Нацбанка не видели, что средства выводятся из страны, и переводятся на Кипр. ВУ свою очередь кипрские регуляторы не выявили признаков фиктивности у контрактов, на основании которых осуществлялись банковские переводы на общую сумму 5,5 миллиарда долларов.
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и никого не удивляет, что при Пете его не трогали, как и его дружков, а тут вдруг)
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Т.е. его (Коломойшу) не трогали, как и его дружков.

И значит новые борцы с коррупцией его тоже трогать не будут? Так?
Потому что он свой.
Тогда позвольте усомнится, что это борьба с коррупцией, а не сведение счетов.
Не верю, уву сказал Станиславский.
А еще примета - в канун выборов.
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Давно пора цих гандони... вже сажати як вони крали 5 років чуть морди не луснули. Класти на ті борги держави вони не такі внликі. Народ треба крові з цих підарів шоколадних і їх актівних друзив.
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Неудачники хотят умыться чужой кровью. крови на фронте мало. А что потом?
А потом доить вас будет Бабломойский и К. Но не так Как Петя. А по-настоящему. А чтоб не выли, вам вставят кляп в рот
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Так уже потихоньку начинают затыкать рты неугодным. Уже даже пенсионеров арестовывают за агитацию и девочек с плакатами. Ну а после выборОв количество "кляпов" резко увеличится. Народ благословил строить путенско-лукашенковскую республику
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Сергей Лещенко, доверенное лицо Зеленского, выложил видео, где Коломойский угрожает сдать Украину "русским" и атаковать ТЭЦ и офис "Укртрансгаза" - кадры 4 апреля 2019
Олигарх грозит натравить на оппонента добробаты. Причем речь идет о силовом захвате Кременчугской ТЭЦ и офиса "Укртрансгаза".
https://www.dialog.ua/ukraine/175393_1554325926
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Зеботы не видят этого. Им ссыкотно против из бенепапаки переть.
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Как обычно у *********, видео на поверку оказывается записью разговора голосом похожим на.. 4-х километровый Боинг, потяжелей будет нарисовать.
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А что в спортклубе эти кретины хотят найти? Гири золотые?
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Ну да уже, наверное, пилят ножовками. Завтра муляжи предъявят народу
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Так что Беня стал личным врагом путина, о чем тот объявил во всеуслышание.
Ну а наши воры, обкрадывавшие народ и армию, должны быть недоторканными, так что ли? И только потому, что сами себе присвоили себе звание патриотов, а всем другим поставили клеймо совков и кремлевски агентов ? Так они себе это присвоили, а 73% народа, если даже не 90%. это звание у ворюг заберет, а их посадит с конфискацией. Зло должно быть наказано во что бы оно ни рядилось, а справедливость должна торжествовать.
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В клубе кроме гирь еще могут быть бумажки в сейфах.
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Разве только эти сейфы с бумажками зелестуки притащат с собой. Смешно читать вас убогих. Еще скажите бумажки найдутся в бачках унитазов. Убожище
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Лучше думайте о своем спасении от гопоты
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Лещенко во многих своих роликах с документами в руках показывал какими схемами для грабежа Украины пользовались патриот парашенка и его окружение. Так что сколько веревочки ни виться, а конец все равно будет. Особенно после замены состава рады.
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Лещенко пусть расскажет как получал заказы на чернуху от Григоришина и сколько на этом заработал. На квартирку в центре Киева хватило
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Некоторые на "борьбе" с коррупцией хорошо кормятся. Зарабатывают не хуже коррпционеров.
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Ой, как неудобно получилось - Шефир открыл рот и разоткровенничался. В последний рабочий день перед выборами! Нужно срочно гасить ситуацию и напомнить народу о свинарчуках, не то задумаются
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===Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук пребывают «в абсолютном диалоге» и «общаются по вечерам».
Об этом Гройсман заявил в эфире телеканала «1+1».
«Петр Алексеевич (Порошенко) с экранов телевизоров говорит очень правильные вещи: ЕС, НАТО и так далее. Но я точно знаю, что они в абсолютном диалоге с Медведчуком, они общаются по вечерам, координируются и будут это делать дальше», - сказал премьер-министр.
Гройсман знает всю политическую кухню и не раз был свидетелем таких теплых разговоров Порошенко с кумом Путина.
Также отметим, что Гройсман еще является премьер-министром Украины и как чиновник он несет ответственность за каждое сказанное слово.
Он на всю страну, публично и открыто заявил, что Порошенко и Медвечук и есть реванш Кремля, который несется лавиной на Украину.
Ранее Путин открыто благословил Порошенко и дал ему в партнеры своего кума В. Медвечука.
Порошенко в последнее время только и делает, что кричит о реванше Кремля после того, как народ отстранил его самого от власти. И кажется, еще очень многие люди не догадываются, что сам Порошенко - и есть реванш Кремля. Потому что именно при его каденции набрал невероятную силу одиозный кум Путина Виктор Медведчук.
Именно Порошенко дал Медведчуку построить топливную империю, стать монополистом на рынке газа и скупить почти все информационные телеканалы Украины.
Дал, чтобы Медведчук смог протянуть в украинский парламент как можно больше кремлевских карликов под вывеской «Оппозиционной платформы - За жизнь».
Все началось в 2015 году. Именно тогда Президент России благословил Порошенко на посту Президента Украины и дал ему в партнеры своего кума Виктора Медвечука.
Тысячи жертв на фронте были нужны для картинки, чтобы отвлечь внимание народа от того, что творится за кулисами. А за кулисами Путин закрепился в Украине так, что при Януковиче ему такого и не снилось…
Шокирующий материал 1+1:
Буквально вчера стало известно, что Медвечук купил телеканал Порошенко «Прямой». Бизнес-партнеры договорились, что Медвечук контролирует информационные активы, а Порошенко вопит во все щели о реванше. Все должно закончится отстранением Зеленского от власти, для полного передела страны между двумя куклами Кремля - Порошенко и Медвечуком.===
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Для тех, кто как попугай повторяет про "дружбу" Порошенко и Медведчука.
Вот вам ответ от самого Медведчука (цитата):

"Я не можу представляти ПОРОШЕНКА,

тому що БАГАТО РОКІВ (багато! років!)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО"

заявив МЕДВЕДЧУК.
https://gordonua.com
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Так глядя на этот мерзкий цирк за день до выборов всякий думающий человек сделает выводы.
Ну а дуракам, как говорит народная мудрость, ни закон, ни мораль не писаны.
Они всеравно упорно роют зелебенскую яму под собой.
В сладких снах и мечтах отнимают и делят. Ну не работать же в самом деле
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Звучит как Дженерал Моторс.......А может и качество .......Только вот с одной лейбой далеко не уедешь
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Семен Семенченко
5 ч. ·

З вояжем Медведчука все зрозумило. Це відкритий ворог. Приїхав представляти окремим депутатам в Європу план капітуляції. Зрозуміло все і з генпрокурором Луценком. Його завдання, щоб проти потрібних людей не було доказів. І поки він на посаді, ми можемо дочекатися кримінальних справ тільки проти добровольців. Ну, а цей актор погорілого театру, що зараз вчиняє? Спочатку надіслав тітушок в ДБР, щоб зірвати свій допит. Чорновол, Дзиндзя і купа спортсменів, прикритих декількома штатними ветеранами з його передвиборчого списку. Потім заявив, що повістки на допит на отримував. А допит нібито по наступу української армії в 2014 році (бреше). І прийти на допит не може, тому що «їде в Страсбург захищати інтереси країни». По прибуттю до Страсбургу сів на місце «для туристів і преси» і став з одного боку селфитися з Іриною Геращенко (вон збоку від його карбованого профілю, її рука з телефоном стирчить). Потім викликав камеру свого друга Ахметова з ТРК Україна і став віщати з «залу для гостей». Потім, за допомогою Геращенко і Климпуш зібрав в холі кілька депутатів і екс- депутатів знайомих з попередніх приїздів до Києва, зробив фото і додав плашку «обговорюю перспективи вступу України в ЄС».

Які «перспективи», Пётро? Тобі хіба не сказали, що завдяки твоєму 20 річному перебуванню при владі і п'ятирічному президентству Україна тільки через 50 років наздожене Польщу? Якщо та буде, звичайно, стояти на місці? Хто тебе запрошував до Страсбурга? У тебе немає ніяких повноважень приймати участь в роботі Європейського парламенту. І будь-який заробітчанин «поїхавши з безвізом випити чашку кави у Відні» може переїхати потім в Страсбург і сісти в якості туриста туди, де ти «Захищав інтереси країни». Ти краще б поїхав в Італію, де засудили українського добровольця, якому з прокуратури твого кума переслали довідку, що у нас не Війна, а АТО. З важким озброєнням і допуском журналістів в район бойових дій. Ну да, крутити наперстки і вертіти лохотрон це те, чому ти навчився ще в 80-і, в бурхливу свою молдавську юність. А тепер вішаєш на вуха макарони довірливим виборцям. Турист...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНАБУ і САП проводять обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" і спортклубу "5 елемент"
 
 
 
 
 
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