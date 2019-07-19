 НАБУ і САП проводять обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" і спортклубу "5 елемент"

Про це повідомило НАБУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України, які у 2015-2018 рр, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами. Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України", - повідомляє НАБУ.

У відомстві зауважили, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з квітня 2018 року.

Зазначимо, компанія "Богдан Моторс" належить партнеру експрезидента України Петра Порошенка Олегу Гладковському, який раніше потрапив у скандал з розкраданням в оборонці. Кінцевими бенефіціарами спортивного клубу "5 елемент", згідно з Єдиним держреєстром юр- і фізосіб, є Петро Порошенко (55%), народний депутат Ігор Кононенко (35%) і експерший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який знову очолив корпорацію "Богдан" (10%).

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