 НАБУ і САП проводять обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" і спортклубу "5 елемент"

Про це повідомило НАБУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України, які у 2015-2018 рр, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами. Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України", - повідомляє НАБУ.
У відомстві зауважили, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з квітня 2018 року.
Зазначимо, компанія "Богдан Моторс" належить партнеру експрезидента України Петра Порошенка Олегу Гладковському, який раніше потрапив у скандал з розкраданням в оборонці. Кінцевими бенефіціарами спортивного клубу "5 елемент", згідно з Єдиним держреєстром юр- і фізосіб, є Петро Порошенко (55%), народний депутат Ігор Кононенко (35%) і експерший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який знову очолив корпорацію "Богдан" (10%).
Петро Олексійович ним дуже пишається!
Дякуємо Петру Олексійовичу!
Ну не зря же оно так много ездило по стране со своими томос-турами и развесило столько билбордов. Лишиться власти оказалось для него трагедией.
Кто знает, может его ПЕСиный бизнес-проект так же провалится на выборах и не получит никакой неприкосновенности. Тогда хряк просто сопьется от горя, в преддверии того как его будут вешать на гилляку.
выхлоп будет нулевой - ну разве что менты выдоят Свинарчука...
А под шумок и еще что-нибудь к лапам прилипнет. Раз пошла такая пьянка, чертовски хочется отнять и поделить
Интересно, что конфискуют - штанги, гантели, вонючие носки с отпечатками пальцев?
Если скажут, что это борьба с коррупцией - не поверю.
Это борьба с одним конкретным человеком, да еще и перед выборами. выглядит это некрасиво, мягко говоря. Мстительно-мерзковато
ЗЕЛЕНСКИЙ ЯВЛЯЕТСЯ КОНЕЧНІМ БЕНЕФИЦИАРОМ:
"Киноквартал", "Vilhar Holdings Limited" на Кипре и "Megiritano Ventures Ltd" на Британских Виргинских островах, а совместно с женой - "Квартала 95", "Aldorante Limited" на Кипре, "Film Heritage inc" в Белизе и "San Tommaso SRL" в Италии.
У Зеленскихквартира в Киеве(270 м²), владельцем которой является КИПРСКАЯ КОМПАНИЯ "Aldorante Limited"
Вместе с женой Зеленский с 2014 года арендуют КВАРТИРУ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ (92 м²).
Доставить его в Украину немедленно! Желательно в наручниках.
Аудит показал, как бывшие владельцы ПриватБанка вывели из финансового учреждения более 5 миллиардов долларов
АУДИТ ПОКАЗАЛ, КАК БЫВШИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ПРИВАТБАНКА ВЫВЕЛИ ИЗ ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ БОЛЕЕ 5 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ.
Проанализировав материалы аудита, проведенного компанией Kroll, в OCCRP (Центре исследования коррупции и организованной преступности) объяснили, как бывшие владельцы ПриватБанка вывели из финучреждения 5,5 миллиарда долларов. ДЛЯ ЭТОГО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ И ГЕННАДИЙ БОГОЛЮБОВ ПРИМЕНИЛИ СХЕМУ, В КОТОРОЙ БЫЛ ЗАДЕЙСТВОВАН ФИЛИАЛ БАНКА НА КИПРЕбанка на Кипре, сообщает
Экс-владельцы ПриватБанка не зря решили задействовать именно эту схему. Все дело в том, что филиал банка на Кипре в НБУ рассматривали как одно из отделений финансового учреждения в Украине. Соответственно, чиновники Нацбанка не видели, что средства выводятся из страны, и переводятся на Кипр. ВУ свою очередь кипрские регуляторы не выявили признаков фиктивности у контрактов, на основании которых осуществлялись банковские переводы на общую сумму 5,5 миллиарда долларов.
И значит новые борцы с коррупцией его тоже трогать не будут? Так?
Потому что он свой.
Тогда позвольте усомнится, что это борьба с коррупцией, а не сведение счетов.
Не верю, уву сказал Станиславский.
А еще примета - в канун выборов.
А потом доить вас будет Бабломойский и К. Но не так Как Петя. А по-настоящему. А чтоб не выли, вам вставят кляп в рот
Олигарх грозит натравить на оппонента добробаты. Причем речь идет о силовом захвате Кременчугской ТЭЦ и офиса "Укртрансгаза".
https://www.dialog.ua/ukraine/175393_1554325926
Ну а наши воры, обкрадывавшие народ и армию, должны быть недоторканными, так что ли? И только потому, что сами себе присвоили себе звание патриотов, а всем другим поставили клеймо совков и кремлевски агентов ? Так они себе это присвоили, а 73% народа, если даже не 90%. это звание у ворюг заберет, а их посадит с конфискацией. Зло должно быть наказано во что бы оно ни рядилось, а справедливость должна торжествовать.
Об этом Гройсман заявил в эфире телеканала «1+1».
«Петр Алексеевич (Порошенко) с экранов телевизоров говорит очень правильные вещи: ЕС, НАТО и так далее. Но я точно знаю, что они в абсолютном диалоге с Медведчуком, они общаются по вечерам, координируются и будут это делать дальше», - сказал премьер-министр.
Гройсман знает всю политическую кухню и не раз был свидетелем таких теплых разговоров Порошенко с кумом Путина.
Также отметим, что Гройсман еще является премьер-министром Украины и как чиновник он несет ответственность за каждое сказанное слово.
Он на всю страну, публично и открыто заявил, что Порошенко и Медвечук и есть реванш Кремля, который несется лавиной на Украину.
Ранее Путин открыто благословил Порошенко и дал ему в партнеры своего кума В. Медвечука.
Порошенко в последнее время только и делает, что кричит о реванше Кремля после того, как народ отстранил его самого от власти. И кажется, еще очень многие люди не догадываются, что сам Порошенко - и есть реванш Кремля. Потому что именно при его каденции набрал невероятную силу одиозный кум Путина Виктор Медведчук.
Именно Порошенко дал Медведчуку построить топливную империю, стать монополистом на рынке газа и скупить почти все информационные телеканалы Украины.
Дал, чтобы Медведчук смог протянуть в украинский парламент как можно больше кремлевских карликов под вывеской «Оппозиционной платформы - За жизнь».
Все началось в 2015 году. Именно тогда Президент России благословил Порошенко на посту Президента Украины и дал ему в партнеры своего кума Виктора Медвечука.
Тысячи жертв на фронте были нужны для картинки, чтобы отвлечь внимание народа от того, что творится за кулисами. А за кулисами Путин закрепился в Украине так, что при Януковиче ему такого и не снилось…
Шокирующий материал 1+1:
Буквально вчера стало известно, что Медвечук купил телеканал Порошенко «Прямой». Бизнес-партнеры договорились, что Медвечук контролирует информационные активы, а Порошенко вопит во все щели о реванше. Все должно закончится отстранением Зеленского от власти, для полного передела страны между двумя куклами Кремля - Порошенко и Медвечуком.===
Вот вам ответ от самого Медведчука (цитата):
"Я не можу представляти ПОРОШЕНКА,
тому що БАГАТО РОКІВ (багато! років!)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО"
заявив МЕДВЕДЧУК.
https://gordonua.com
Ну а дуракам, как говорит народная мудрость, ни закон, ни мораль не писаны.
Они всеравно упорно роют зелебенскую яму под собой.
В сладких снах и мечтах отнимают и делят. Ну не работать же в самом деле
5 ч. ·
З вояжем Медведчука все зрозумило. Це відкритий ворог. Приїхав представляти окремим депутатам в Європу план капітуляції. Зрозуміло все і з генпрокурором Луценком. Його завдання, щоб проти потрібних людей не було доказів. І поки він на посаді, ми можемо дочекатися кримінальних справ тільки проти добровольців. Ну, а цей актор погорілого театру, що зараз вчиняє? Спочатку надіслав тітушок в ДБР, щоб зірвати свій допит. Чорновол, Дзиндзя і купа спортсменів, прикритих декількома штатними ветеранами з його передвиборчого списку. Потім заявив, що повістки на допит на отримував. А допит нібито по наступу української армії в 2014 році (бреше). І прийти на допит не може, тому що «їде в Страсбург захищати інтереси країни». По прибуттю до Страсбургу сів на місце «для туристів і преси» і став з одного боку селфитися з Іриною Геращенко (вон збоку від його карбованого профілю, її рука з телефоном стирчить). Потім викликав камеру свого друга Ахметова з ТРК Україна і став віщати з «залу для гостей». Потім, за допомогою Геращенко і Климпуш зібрав в холі кілька депутатів і екс- депутатів знайомих з попередніх приїздів до Києва, зробив фото і додав плашку «обговорюю перспективи вступу України в ЄС».
Які «перспективи», Пётро? Тобі хіба не сказали, що завдяки твоєму 20 річному перебуванню при владі і п'ятирічному президентству Україна тільки через 50 років наздожене Польщу? Якщо та буде, звичайно, стояти на місці? Хто тебе запрошував до Страсбурга? У тебе немає ніяких повноважень приймати участь в роботі Європейського парламенту. І будь-який заробітчанин «поїхавши з безвізом випити чашку кави у Відні» може переїхати потім в Страсбург і сісти в якості туриста туди, де ти «Захищав інтереси країни». Ти краще б поїхав в Італію, де засудили українського добровольця, якому з прокуратури твого кума переслали довідку, що у нас не Війна, а АТО. З важким озброєнням і допуском журналістів в район бойових дій. Ну да, крутити наперстки і вертіти лохотрон це те, чому ти навчився ще в 80-і, в бурхливу свою молдавську юність. А тепер вішаєш на вуха макарони довірливим виборцям. Турист...