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Все про:Путін (10177) Шефір_Сергій (10)

 Путін не маніяк. Там усе складніше, - Сергій Шефір

Президент РФ Володимир Путін - злочинець, агресор, людина, яка хоче повернути імперію.

Про це заявив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір, коментуючи заяву свого брата, директора ТОВ "Квартал-95" Бориса Шефіра про те, що Путін - не маніяк і не псих, він розумна людина, в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ .

"Для мене маніяк - це хвора людина, яка ґвалтує, вбиває дітей і мусить лежати в психлікарні. У цьому сенсі Путін не маніяк, він дуже досвідчена, продумана людина. Злочинець, агресор, людина, яка хоче повернути імперію. Я думаю, що там усе складніше. Маніяк - це хвороба ", - заявив Шефір.

Також читайте: У мене батько воював і навіть після війни боровся з "бандерівцями". Його перекинули в Західну Україну. Розповідав мені жахливі речі, - Сергій Шефір

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138448
 
   
 Топ коментарі
 
Шефір - не просто ворог
там всьо сложнєє...
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что то еженедельные высеры этого мудака начинают утомлять . заклейте ему рот Путин не маньяк. Там все сложнее, - Сергей Шефир - Цензор.НЕТ 7652
Путин не маньяк. Там все сложнее, - Сергей Шефир - Цензор.НЕТ 1534
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Мания величия у Пу точно есть. Так что маньяк.
Шифер, учи матчасть и не трынди попусту.

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Так к 5 году может дойдет куда они попали всем кварталом...
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ну не на столько все сложно, просто путин *****...
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да да Гитлер также то ли Гений то ли маньяк.... Путин не маньяк. Там все сложнее, - Сергей Шефир - Цензор.НЕТ 3603
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Ну если для Путина Йошка Геббельс любимый пропагандист - то тут все сложнее: шиза на фоне маниакально-депресивного психоза усиленного детской травмой вечно обиженного недоросля. Гы.
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Путин не маньяк. Там все сложнее

что может быть еще сложнее, чем Чикотило или Гектор
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да заткните ему пасть)
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для чого? нехай всі побачать інтелектуальний рівень цього шифера
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маньяк - це людина одержима манією, а тільки той, хто вбиває(чи гвалтує) людей, як сказав шифер.....і не бачу подальшого змісту обговорювати ці шидороські висери тупака
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В ***** лише одна манія -влада і гроші. А люди - це для нього просто розхідний матеріал. Коли вони гинуть через його рускє мір, йому глибоко насрати. І в нього це не викликає ніяких емоцій -ні негативних, ні позитивних (як в маньякіа).
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Цей Шифер зі своїм спрощеним інтелектом вважає, що маніяк - це таке тупе створіння в шкіряному фартуку та з сокирякою, що пускає слину, щось мичить і усіх вбиває.
Хоча б поцікавився, якими витончено розумними та хитрими бувають маніяки.
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В базу миротворец его, ну видно что оно латентный сепар.
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Ви в слові "підар" допустили декілька помилок й чомусь написали сепар))))
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что то еженедельные высеры этого мудака начинают утомлять . заклейте ему рот Путин не маньяк. Там все сложнее, - Сергей Шефир - Цензор.НЕТ 7652

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Мания величия у Пу точно есть. Так что маньяк.
Шифер, учи матчасть и не трынди попусту.

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маньяки это его прислужники, те кто в самолетах над Сирией бомбят школы, больницы, храмы (они же понимают, что там мирные люди и понимают, что делают) все суды, принимающие незаконные решения, удерживающие наших людей, фсб-шники, издевающиеся в тюрьмах над невиновными, всё это они делают сознательно. А ***** -это просто *****, образ всего этого движения маньяков, а настоящего Путина уже давно черви доели.
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Ну гитлер тоже просто хотел империю создать, без всяких уродов с его точки зрения.
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Вбейте шиферу гвоздь в голову. Шиферный.
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Та давно зрозуміло, що для клікі Зе - ***** це ідеал, ікона, майже бог.
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Де ти це знайшов в його словах? А взагалі це тільки дурням "давно все зрозуміло", розумна людина завжди має сумніви.
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От ти брехливе! Де у моєму пості слово "ВСЕ"?
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Ну ок. Тоді просто "давно зрозуміло". Це щось змінює? Чого кзишся до речі? Пролетить твій ПЕС через два дні, як і Петро в квітні пролетів.
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Не змінює, а доводить:
По перше ти брехло;
По друге пролітає не ПЄС, а на жаль, вся країна.
А це доводить, що історія циклічна і знов на часі слова Петлюри:
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди».
Розумієш? Це про вас Зебобіки!
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...тільки зараз дійшло...панять і прастіть...тіпа проста рассія очінь бальшая і всє астальниє страни для нійо мікраскапічіскіі...ана іх проста ні відіт...ета ана ні са зла...а ми проста етава вілічія рассіі ні панімаім...щітаім їйо проста бальшой кучєй г.вна што ваняєт русскім духам...
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По моему он пытается сделать из Путина невиновного нормального человека просто с некоторыми амбициями. Потихонечку оправдывают Путина что бы того не судили когда придет время, а типа " ну было ну всякое " Путин не виноват что отдавал преступные приказы убивать украинцев, это просто было такое время давайте забудем об этом...
Шефир ты сам маньяк конченый
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А по-моему, Шефир сказал, что Путин гораздо хуже, чем маньяк. Маньяки обычно убивают до ста человек за свою "карьеру". Путин же убил десятки тысяч.
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Я зрозумів, що 3-й кв. це кв. жопи, а 4-й?...
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грабли, грабли... 100 лет назад, красные евреи-большевики захватили мозги украинцев обещаниями земли и свободы, сбив тем самым волну патриотизма, и движения к независимости. через 5 лет раскулачили, ограбили, расстреляли и депортировали. еще через 3 года убили голодом 12 млн, вернули в стойло империи. сегодня зеленые евреи-большевики захватили мозги зубожинням и мифической коррупцией, сбили волну патриотизма, и движения в ЕС и НАТО. в кармане точно не появится, и холодильник не наполнят, но в стойло вернут. ЗЕбе-бе-бе-бе-бе
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Цікаво, що ЗЄ-бє-бє це внуки і правнуки "єврокрасних". Чекаємо на висадку спецназу(тис. 40) в Умані (вересень), в капелюхах поверх будьоновок, з приклеїними пейсами.
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Шефир, Гройсман,Рабинович и т.д......а мы точно в Украине живем?
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Шефир, Гройсман,Рабинович и т.д......а мы точно в Украине живем?/как и сто лет назад-спираль истории.
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Как желтезной запахло, заголовок для порохоботов написан? Они же кроме заголовка больше ничего не читают это видно по коментариям.
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а Гитлер , по мнению жыдов , - это маньяк или тоже "все сложнее" ?
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Ну вот, типичный представитель тех кто текст не читает
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Ну децкий сад!
Сперва придите к единому мнению относительно значения термина "маньяк", а ПОТОМ трындите!
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Я - еврей, но у меня нет вопросов к немцам. І Гітлер не маніяк. І Сталін не маніяк. Там все складніше. І Путін не маніяк - він розумна людина. І з Путіним - домовимося.

Якщо Шефір примудрився вбити у башку пану Зеленському, що вони із Путіним домовляться, та ще й на рівних (сам сказав) - то у психушці мають лежати Зеленський і Шефір у сусідніх палатах. І чим скоріше - тим краще, бо нароблять біди.

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Лабухи плутають домовленості на рівні дипломатичних стосунків з домовленостю скільки клієнт забашляє за виступ на корпоративі(камерний концерт з соло на роялі).
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Если х...уйло такое умное, а наш През грамотный, так соберитесь и решите вопросы окончания войны, возвращение пленных, восстановление Донбасса (за счет оккупанта), возвращения Крыма. И еще одно, что означает фраза "там все намного сложнее". Прочитав несколько его высказываний приходится констатировать об отсутствии должного интеллекта в этого персонажа.
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путин не личность, это отображение преступного режима порабощения где обманом и репрессиями удерживается безсменная власть. А ущемление слабых, мировой терроризм и поддержка подобных режимов, направлена на его безопасное существование.
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це неадекватне зараз договориться до того що гітлер був "санітаром планети" й там все було складніше...
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шеріфи перефарбовуються і перевзуваються
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нормально выкрутился и сказал правильно...Но братцу нужно надавать по языку ...и сильно.."Звезда интервью" блин..
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95 квартал в палату №95 надо давно упрятать , а не на Банковую.
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как бы не было ржачно
помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, успешно вкладывает свои мысли, идеи в дупло
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Мы теперь пять лет будем слушать эти гениальные умозаключения этого примата? Он теперь нам каждый день будет вещать о том что 2+2=4 и белое это белое ..... У Путина есть половина мирового ядерного потенциала, ума у него не много, он и не нужен. Сила есть - ума не надо
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