 Путін не маніяк. Там усе складніше, - Сергій Шефір

Про це заявив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір, коментуючи заяву свого брата, директора ТОВ "Квартал-95" Бориса Шефіра про те, що Путін - не маніяк і не псих, він розумна людина, в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ .
"Для мене маніяк - це хвора людина, яка ґвалтує, вбиває дітей і мусить лежати в психлікарні. У цьому сенсі Путін не маніяк, він дуже досвідчена, продумана людина. Злочинець, агресор, людина, яка хоче повернути імперію. Я думаю, що там усе складніше. Маніяк - це хвороба ", - заявив Шефір.
Так к 5 году может дойдет куда они попали всем кварталом...
что может быть еще сложнее, чем Чикотило или Гектор
Хоча б поцікавився, якими витончено розумними та хитрими бувають маніяки.
там всьо сложнєє...
Шифер, учи матчасть и не трынди попусту.
По перше ти брехло;
По друге пролітає не ПЄС, а на жаль, вся країна.
А це доводить, що історія циклічна і знов на часі слова Петлюри:
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди».
Розумієш? Це про вас Зебобіки!
Шефир ты сам маньяк конченый
Сперва придите к единому мнению относительно значения термина "маньяк", а ПОТОМ трындите!
Я - еврей, но у меня нет вопросов к немцам. І Гітлер не маніяк. І Сталін не маніяк. Там все складніше. І Путін не маніяк - він розумна людина. І з Путіним - домовимося.
Якщо Шефір примудрився вбити у башку пану Зеленському, що вони із Путіним домовляться, та ще й на рівних (сам сказав) - то у психушці мають лежати Зеленський і Шефір у сусідніх палатах. І чим скоріше - тим краще, бо нароблять біди.
помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, успешно вкладывает свои мысли, идеи в дупло