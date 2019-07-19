 У мене батько воював і навіть після війни боровся з "бандерівцями". Його перекинули в Західну Україну. Розповідав мені жахливі речі, - Сергій Шефір

Про це заявив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір в інтерв’ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Я - єврей, але у мене немає питань до німців. Сьогодні у мене є питання до історії, до війни, є пам'ять, але, коли я приїжджаю в Німеччину, то не дивлюся з ненавистю на сучасних німців. Я вам більше скажу, у мене батько воював і навіть після війни боровся з "бандерівцями" і розповідав мені жахливі речі. Про їхні вчинки. Він служив у піхоті Червоної армії. Після війни його, 17-річного, перекинули в Західну Україну. Батько розповідав про страшні картини", - заявив Шефір.
"Я ріс із відчуттям... (Що "бандерівці" - це зло? - уточнювальне запитання) Так. (Цього відчуття. - Ред.) не залишилося, тому що я читаю, дивлюся щось, дізнаюся, розмовляю з представниками обох таборів і розумію, що людей зіштовхнули. Одні воювали за свою землю, незалежність, а іншим казали - це бандити. Інформаційна політика тоді ось так працювала. Я вам більше скажу, у батька був перший інфаркт після того, як у 90-х почали розкривати інформацію про злочини Сталіна. Він свято вірив у радянські гасла і говорив: "Ми йшли з ім'ям Сталіна в бій", - додав він.
"Я вважаю Росію агресором і країною, з якою нам доведеться домовлятися про мир, тому що географічно ми нікуди не дінемося один від одного. Ви хочете жити в стані війни ще 100 років? Ми пов'язані родинними зв'язками між сім'ями", - додав Шефір.
Одна из групп якобы "бандеровцев" учиняющих бесчинства против населения Украины.
Агентурно-бойова група Станіславького управління МДБ та її офіцер-куратор: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1
Короче за что боролись, на то и напаролись.... 😕
Короче, жители западной Украины, голосуйте за Слугу Урода, в то давненько шефиров к вам не перебрасывали. Вы без них соскучились, судя по восторгам от нового президента.
Бедные еврейские дети. Мало того, что с измальства воевали с немцами, да их еще и на борьбу с бандровцами отправляли.
Десь там і Нахман Мейлахович Шефір прилаштувався...
Менделенко, секретутка ж.!
а вот после войны - начали
бред не неси
УПА создавалась и формировалась под немецкой оккупацией, и свои первые столкновения имела с немцами. А даже после 1946 года до 100 тысяч оккупантов только из палачей нелюдей НКВД-КГБ воевали против патриотов УПА. Дискредитация УПА была колоссальной. Советско - фашистская оккупационная власть создавала террористические группы, которые убивали мирное население под видом УПА. А сегодня в прессе печатаются исповеди многих бывших энкавэдэшников, которые, выдавая себя за воинов УПА, убивали детей и женщин, и просят Бога простить их.На протяжении 1946 года на Полесье произошло около полутора тысяч боев УПА против кремлёвских оккупантов. в 1947 году были созданы отряды органов Госбезопасности, которые терроризировали население под видом ОУН-УПА. По архивным данным, оккупационная советско - фашистская армия использовала полмиллиона своих кровавых кремлёвских захватчиков для борьбы против украинских националистов, против украинского народа. И Украинский народ выстоял а со временем добился долгожданной Свободы и Независимости для своей Украинской Родины. И надо наконец понять фашисткому кремлю и их бесноватому фюреру фашисту )(уйлу и нашей продажной власти ЗЕбилов что Украинский народ не победить и временно оккупированные суверенные украинские территории Крыма и Донбасса будут обязательно освобождены от лютого российского захватчика. Лютый враг, российский оккупант - агрессор рано или поздно будет разбит и Победа будет за украинским народом!
Мы не сможем вернуть Донбасс, если будем заставлять его говорить на украинском - Шефир
На відміну від цієї продажної нечисті просталінських коммунофашістiв, кривавих червоних партизан, УПА на 46,9% складалася з селян на 34,5% - з робітників і ремісників, і з 17,3% інтелігенції і службовців. Професійних військових було лише 0,3%.
Три чверті патріотів повстанців мали вік від 18 до 28 років .... Вік членів УПА в середньому становив 18-22 роки. Більшість воїнів УПА бандерівців відрізнялися незвичайною молодістю. Так, за часів розквіту боротьби УПА - в 1943-45-му роках - 20% партизан були в віці до 18- років (народилися до 1925 році), 15% у віці 20 років, 13% - у віці 23 років, 12% у віці 21 року, 8% у віці 22 років.
Десятки тисяч молодих зовсім юних українських патріотів героїв УПА не замислюючись вмирали, але вони до останньої краплі крові мужньо боролися за свободу і незалежність своєї рідної української держави як з гітлерівськими фашистами окупантами так і з точно такими ж сталінськими кремлівськими комуно-фашистами окупантами, що зазіхнули на нашу святу суверенну українську землю.
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Вважаю, що сьогодні Вовіка треба підтримати і своєю КОНСТРУКТИВНОЮ критикою допомогти не накоїти помилок. А не кидати в нього лайном по будь якій нагоді.
- А что они ему говорили?
- Зер гуд Вольдемар, зер гуд!
...
СЛАВА УКРАИНЕ ! . ГЕРОЯМ УПА СЛАВА !
Великоросійський шовінізм - це все життя жити в Україні і не вивчити українську мову.
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країні в якій живе?
Ні , тільки росіянин це може, він окупант і не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів теж не хочуть вчити мову.
НЕ БУДЬТЕ ОКУПАНТАМИ - ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ.
Чому ми і наші діти знають декілька мов, а ви що не можете вивчити??? слабо???
И до 1958 г. оккупационная кремлёвская власть на Западной Украине существовала только в крупных городах, и то только в дневное время, ночами было всевластие СБ-ОУН. Потом народные повстанцы перешли в активное подполье где продолжали мужественно сражаться с лютыми кремлёвскими оккупантами за своё родное суверенное соборное Укринское государство, Приближая великий день восстановления суверенитета и государственности Украинской державы.
СЛАВА УКРАИНЕ ! СЛАВА ГЕРОЯМ УПА !
Цитата из его статьи "Советский Геноцид в Украине"
"Массовое истребление народов и наций, которым характеризовалось вторжение Советского Союза в Европу, не является новой чертой его политики экспансионизма, не является новой идеей, направленной просто на приведение к единообразию всего многообразия поляков, венгров, прибалтов, румын, ютящихся сейчас на окраинах империи. Напротив, это - долгосрочная внутренняя политика Кремля, имевшая многочисленные прецеденты и в царской России.
Советские лидеры считают, что это необходимые меры в процессе «объединения», которые, как они тщетно надеются, помогут создать «советского человека», «советский народ», и для достижения этой цели, единой нации, руководители Кремля охотно бы уничтожили все нации и культуры, которые уже давно проживают в Восточной Европе.
То , о чем я хочу сказать, возможно, является классическим примером советского геноцида, самого долгого и широкомасштабного эксперимента по русификации. Это - уничтожение украинской нации. Этот процесс, как я уже говорил, является лишь логическим следствием аналогичных преступлений царского режима, таких как утопление 10 000 крымских татар по приказу Екатерины Великой, массовые убийства, совершавшиеся «эсэсовцами» Ивана Грозного - опричниками, уничтожение национальных лидеров польских и украинских католиков Николаем I, а также многочисленные еврейские погромы, которые периодически случались в Российской истории."
Лично я более чем уверен, что ни украинофобы и заклятые рускамирцы братцы Шефиры, ни их кореш сам пересидент Зюзя, понятия не имеют, кто такой Рафаэль Лемкин. Оно им надо?
"Массовые, неизбирательные убийства украинцев, однако, тоже имели место, просто они не были столь систематичны, как убийства евреев гитлеровцами. Тысячи украинцев были казнены, несчетные тысячи сгинули в сибирских лагерях.
Город Винницу можно назвать украинским Дахау. Там, в 91 могиле лежат 9 432 жертвы советской тирании, расстрелянные в 1937-1938 годах. Среди могильных плит на обычных кладбищах, в лесах, и даже, по зловещей иронии, под танцплощадкой, лежали эти тела с 1937 года до тех пор, пока в 1943 году их не нашли немцы. О многих, расстрелянных здесь, Советы сообщали, будто они депортированы в Сибирь.
Украина также имеет свой Лидице - город Завадка, разрушенный польскими союзниками Кремля в 1946 году Трижды войска польской Второй дивизии нападали на город, убивая мужчин, женщин и детей, сжигая дома и уводя домашних животных. Во время второго рейда польский красный командир заявил оставшимся в живых жителям города:
«Такая же судьба ждет всех, кто откажется ехать на Украину. Поэтому я приказываю освободить поселок в течение трех дней, в противном случае, все будут казнены».
«Смерть и разорение на линии Керзона», Уолтер Душник
Когда город был, наконец, принудительно эвакуирован, из 78 выживших осталось только 4 мужчины. В марте того же года, 9 других украинских городов подверглись нападению со стороны той же красной дивизии и примерно такому же обращению."
http://argumentua.com/stati/rafael-lemkin-sovetskii-genotsid-v-ukraine