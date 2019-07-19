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 Політика України
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Все про:Бандера (97) історія (637) Шефір_Сергій (10)

 У мене батько воював і навіть після війни боровся з "бандерівцями". Його перекинули в Західну Україну. Розповідав мені жахливі речі, - Сергій Шефір

У батька першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра був перший інфаркт після того, як у 90-х почали розкривати інформацію про злочини Сталіна.

Про це заявив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір в інтерв’ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Я - єврей, але у мене немає питань до німців. Сьогодні у мене є питання до історії, до війни, є пам'ять, але, коли я приїжджаю в Німеччину, то не дивлюся з ненавистю на сучасних німців. Я вам більше скажу, у мене батько воював і навіть після війни боровся з "бандерівцями" і розповідав мені жахливі речі. Про їхні вчинки. Він служив у піхоті Червоної армії. Після війни його, 17-річного, перекинули в Західну Україну. Батько розповідав про страшні картини", - заявив Шефір.

"Я ріс із відчуттям... (Що "бандерівці" - це зло? - уточнювальне запитання) Так. (Цього відчуття. - Ред.) не залишилося, тому що я читаю, дивлюся щось, дізнаюся, розмовляю з представниками обох таборів і розумію, що людей зіштовхнули. Одні воювали за свою землю, незалежність, а іншим казали - це бандити. Інформаційна політика тоді ось так працювала. Я вам більше скажу, у батька був перший інфаркт після того, як у 90-х почали розкривати інформацію про злочини Сталіна. Він свято вірив у радянські гасла і говорив: "Ми йшли з ім'ям Сталіна в бій", - додав він.

Читайте: Сергій Шефір про можливу коаліцію в новій Верховній Раді: З Вакарчуком ми завжди хотіли, з Порошенком - ні, з Тимошенко - цілком можливо

"Я вважаю Росію агресором і країною, з якою нам доведеться домовлятися про мир, тому що географічно ми нікуди не дінемося один від одного. Ви хочете жити в стані війни ще 100 років? Ми пов'язані родинними зв'язками між сім'ями", - додав Шефір.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138440
 
   
 Топ коментарі
 
вот оно чо.... с бендеровцами говоришь папик воевал...
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недопрацювали хлопці, раз ця мерзота дала потомство У меня отец воевал и даже после войны боролся с "бандеровцами". Его перебросили в Западную Украину. Рассказывал мне ужасные вещи, - Сергей Шефир - Цензор.НЕТ 7751
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А отец не расказывал, что они творили на Западной Украине? Да и те только на западной..
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Такого рода помощники не делают Зеленскому чести. Надо аккуратнее подбирать кадры, а среди кадров распределить роли, кто и когда говорит с прессой, а кто сидит и на счётах считает, и не высовывается, потому что понимает, что за делишки дидов-ваивал можно и работу потерят', и схлопотать, и приличному человеку Зеленскому навредить.
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У меня отец воевал и даже после войны боролся с "бандеровцами". Его перебросили в Западную Украину. Рассказывал мне ужасные вещи, - Сергей Шефир - Цензор.НЕТ 5280

Одна из групп якобы "бандеровцев" учиняющих бесчинства против населения Украины.
Агентурно-бойова група Станіславького управління МДБ та її офіцер-куратор: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1
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...відправити фото Сергійку Шиферу, може на ньому свого діда впізнає...
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Мій дід та мій батько ,казали :Ніколи не вірити ні шиферам ні рубіроїдам.Слава Нації!!!
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Бандера проснись ! В Украине власть захватили жыды ! Хохлы все работают на поляков ! Донбасс хочет в Московию, а на западе уже Румыния ! 😱 😬
Короче за что боролись, на то и напаролись.... 😕
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Жаль,що його папулю не застрелили ОУНівці
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Бандеровцы делали страшные вещи. А ГУЛАГ с десятками миллионов невинных заключенных, массовые расстрелы, тысячи взорванных церквей и репрессированные священники, Чернобыль - это нестрашные вещи. А ведь все это устроили коммуняки вместе с папашей Шефира.
Короче, жители западной Украины, голосуйте за Слугу Урода, в то давненько шефиров к вам не перебрасывали. Вы без них соскучились, судя по восторгам от нового президента.
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После войны его, 17-летнего, перебросили в западную Украину. Отец рассказывал о страшных картинах/ Источник: https://censor.net.ua/n3138440

Бедные еврейские дети. Мало того, что с измальства воевали с немцами, да их еще и на борьбу с бандровцами отправляли.
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Гм. Війська НКВД воювали з німцями...умовно,чи опосередковано,так би мовити.
Десь там і Нахман Мейлахович Шефір прилаштувався...

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А сколько же его родителю было лет ??? 😱
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Зараз біля трона є хоч одне укрінське прізвище ???Курва в самий раз вже Кнессет та Думу будувати
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Данилюк і ...... ммммм, ..... може ще хтось У мене батько воював і навіть після війни боровся з "бандерівцями". Його перекинули в Західну Україну. Розповідав мені жахливі речі, - Сергій Шефір - Цензор.НЕТ 9051
Менделенко, секретутка ж.!
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так і є.... шМєндель - чиста українка У мене батько воював і навіть після війни боровся з "бандерівцями". Його перекинули в Західну Україну. Розповідав мені жахливі речі, - Сергій Шефір - Цензор.НЕТ 7105
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А от якби бандерівці були влучніші,нікому було б розказувати про страшні речі,сусідство і родинні зв"язки.Треба виправляти помилки предків.
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В архивных материалах с грифом "секретно", которые рассекретили в СБУ, есть документы, где черным по белому написано как НКВД формировало диверсионные группы большевиков, засыли их под видом "бендеровцев" вглубь Украинской территории. Такие группы терроризировали местное население, грабили и убивали.
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тепер у Шефіра можна розпитати, як це було...
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місцеві жителі і без розсекречування давно знали, що то були переодіті НКВД-исти. А для решти населення України те було одкровенням. А дід Шефіра вочевидь був не в Красній армії, яка з бандерівцями не воювала, а вертухачив в НКВД…
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Смутные времена нас ожидают, похоже что эти дебилы полупокерные доведут все таки Украину до гражданской войны
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А то, что несет этот рахит ватный Шефир про Крым, Донбасс, росию - это мрак. Но с другой стороны пусть говорит - с каждым высером этого ватного ушлепка - минус 1-2 % секте торчка.
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На Цензорі у 2014 (наскільки пам'ятаю) було велике інтерв'ю з ерефіянином, який воював в НКВС проти "бандерівців". Він розповідав жахливи речі. Мені цікаво, а Шефір розуміє, що зараз саме така ситуація, як саме тоді і він, як творча людина чи не вбачає знищення ерефіянами українців лише за бажання Волі?
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Я в шоці, людина не соромиться визнавати, що його батько НКВД-шник...
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Це по чесному, щонайменьше.
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т.е. в самые тяжелые времена 17-летних не призывали
а вот после войны - начали
бред не неси
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В настоящее время кремлевские путлинские фашисты -идеологи настойчиво пытаются убедить, что УПА и бандеровцы - это якобы бандиты...
УПА создавалась и формировалась под немецкой оккупацией, и свои первые столкновения имела с немцами. А даже после 1946 года до 100 тысяч оккупантов только из палачей нелюдей НКВД-КГБ воевали против патриотов УПА. Дискредитация УПА была колоссальной. Советско - фашистская оккупационная власть создавала террористические группы, которые убивали мирное население под видом УПА. А сегодня в прессе печатаются исповеди многих бывших энкавэдэшников, которые, выдавая себя за воинов УПА, убивали детей и женщин, и просят Бога простить их.На протяжении 1946 года на Полесье произошло около полутора тысяч боев УПА против кремлёвских оккупантов. в 1947 году были созданы отряды органов Госбезопасности, которые терроризировали население под видом ОУН-УПА. По архивным данным, оккупационная советско - фашистская армия использовала полмиллиона своих кровавых кремлёвских захватчиков для борьбы против украинских националистов, против украинского народа. И Украинский народ выстоял а со временем добился долгожданной Свободы и Независимости для своей Украинской Родины. И надо наконец понять фашисткому кремлю и их бесноватому фюреру фашисту )(уйлу и нашей продажной власти ЗЕбилов что Украинский народ не победить и временно оккупированные суверенные украинские территории Крыма и Донбасса будут обязательно освобождены от лютого российского захватчика. Лютый враг, российский оккупант - агрессор рано или поздно будет разбит и Победа будет за украинским народом!
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Тут краще поставити питання не так: може не треба поспішати повертати когось? Може почекати, поки ці дони самі захочуть повернутись? А, коли захочуть, то і мову вивчуть? Або хочаб будуть не проти вивчити. Хіба не цього хочуть більшість українців?
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Як Ви собі уявляєте: "захочуть мову вивчити?" Вони ж вважають себе россіянами. Россіяни, зазвичай, хочуть жити в розвинутій країні, але ж мову цієї країни не вивчати. У Німеччині їх теж примушують. Навіть дітей.
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Жаль что твой папашка не загнулся и успел наплодить таких украинофобов как ты. Оно, видишь ли, рассказывало....а между тем в материалах международного трибунала нигде бандеровцы не осуждены.
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Класна рецензія "вдячних читачів" получилась на статью дебіла у владі.
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синочок певно продовжить таточкову справу й теж буде "воювати з бІндеравцамі"
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Архів. Унікальна статистика з облікових карток бандеровців - УПА виявлена ​​в секретних документах справжнього військового архіву. Виявила що УПА була набагато більш «робітничо-селянською», ніж продажні кремлівські холуї так звані "радянські партизани", які в основній своїй масі складалися з кривавих комуно-фашистів похилого віку , комісарів, ідеологічних працівників, московських маріонеток, чиновників комуняк, катів НКВС... кривавих опричників засланих в Україну кремлівськими окупантами кривавого ката сталіна.
На відміну від цієї продажної нечисті просталінських коммунофашістiв, кривавих червоних партизан, УПА на 46,9% складалася з селян на 34,5% - з робітників і ремісників, і з 17,3% інтелігенції і службовців. Професійних військових було лише 0,3%.
Три чверті патріотів повстанців мали вік від 18 до 28 років .... Вік членів УПА в середньому становив 18-22 роки. Більшість воїнів УПА бандерівців відрізнялися незвичайною молодістю. Так, за часів розквіту боротьби УПА - в 1943-45-му роках - 20% партизан були в віці до 18- років (народилися до 1925 році), 15% у віці 20 років, 13% - у віці 23 років, 12% у віці 21 року, 8% у віці 22 років.
Десятки тисяч молодих зовсім юних українських патріотів героїв УПА не замислюючись вмирали, але вони до останньої краплі крові мужньо боролися за свободу і незалежність своєї рідної української держави як з гітлерівськими фашистами окупантами так і з точно такими ж сталінськими кремлівськими комуно-фашистами окупантами, що зазіхнули на нашу святу суверенну українську землю.
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P.S.: Особо впечатлительным людям и беременным женщинам стоит воздержаться от прочтения этой информации.
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Я-Украинец,и у меня тоже нет вопросов к немцам,сегодня у меня есть вопросы к истории...Моя бабушка рассказывала,как однажды к ним в село,в их дом пришли евреи,и забрали все зерно,все запасы вплоть до последнего конопляного семечка,и оставили умирать от голодной смерти большую крестьянскую семью.Умерли все старики,и двое маленьких детей-они даже не дожили до пяти лет.А,их соседка,многодетная мать-сошла от голода с ума,сидела на дороге возле своего дома и ела землю.
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За зверства большевиков-иудеев, Бог и послал войну на СССР.
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Сьогодні шукати вінуватців українського голокосту(катастрофи) в євреях - помилка. Євреї є такими самими громадянами України, як і всі інші, не кращі і не гірші. А з катастрофи голоду треба робити для себе висновок - чому вона відбулась? А відбулась вона тому, що українські селяни(яких була переважна більшість), не пішла за своїм Петлюрою, а купились на обіцянки отримати землю від чужинців з Росії. Ось це і є головна причина всіх голодоморів, мордувань, гулагів, нищивної для українців війни. Сьогодні саме така картина - частина українців голосує за проросійські сили. Але виокремлювати і винуватити євреїв - помилка.
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А почему сами евреи не применяют тот же метод при определении виновных в их Холокосте?
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Питання відносин з Ізраілем треба вирішувати не колупанням в історії, а в економічному зростанні. Коли Україна стане заможною і буде сильна армія, то вже звинувачувати українців в якихось міфічних злочинах нікому не захочеться.
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Ну Украина же не Израиль и нам некому помогать десятками миллиардов денег как США помогает Израилю.
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У тому, що ми зараз в дупі винуваті ми самі. Хто купивсь на заклик Іуди Юща і голоснув противсіх, урівнявши Янека і Юлю у 2010му? Хто у 2014му побіг з переляку водинтур за добре відомим з 2005го пройдисвітом? Хто навіть сьогодні каже, що вонаукраланашефсьо, але невідомо - що конкретно?
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Вважаю, що сьогодні Вовіка треба підтримати і своєю КОНСТРУКТИВНОЮ критикою допомогти не накоїти помилок. А не кидати в нього лайном по будь якій нагоді.
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Шановний,а я й не кажу,що винуватцями геноциду є євреї.Я лише хочу сказати,що євреї були активными колаборантами,та співпрацювали с більшовицьким окупаційнним режимом,який так саме як гітлеровський знищував українців.
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Мандельштам був єврей? Булгаков? В 37му всіх цих єврейських "активістів" тухачевських Сталін постріляв. "Дєло врачей" - початок репресій саме проти євреїв. Хоч Сталін і сам був грузинським євреєм. Кого і за що звинувачувати? Я вам вже написав, що з цього українського голокосту треба робити висновки нам самим, щоб не повторювати помилок минулого. Бо тоді українців катували євреї, сьогодні росіяни, завтра будуть якісь китайці а висновок один - мізків нема у нас самих.
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Ви гадаєте,що тим українцям яки вмерли з голоду,були розкуркуленні.стало легше від "Дєла врачей"? Я би не роби акцентів на етнічній приналежності,та не ділив би громадян України по націям,але цей держслужбовець (!) зробив це першим,відокремлючи себе від усього народу України в цілому.
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Євреї як нація - може й ні. А ось євреї як індивідууми - почитайте статистику щодо національного складу верхушки НКУС у Харківській області часів голодомору. На десять євреїв один латиш та пів українця.
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А он ти звідки , наволоч. А я бачу, що морда як у щура москальського. Приїдь до нас на полісся. Ми тобі розповімо і покажемо де і хто кого різав.
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.... Дед солдатам помогал!
- А что они ему говорили?
- Зер гуд Вольдемар, зер гуд!
...
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Ну що,раді,73 відсоткова біомаса,достойних керманичив собі вибрали?
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После войны ему было 17 лет . А воевал он в каком возрасте?
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Столкнули людей. Одні жили собі, а другі прийшли з терором.
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Жиди воювали???? Нація сцикливих і брехливих ублюдків. Польща повиганяла їх і живе спокійно.Дві тисячі років їх знищують , преслідують і гонять звідусіль. Мабуть є за що. Де жид з,являєтьс, там зразуж гімно.
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Ще й як воювали!Правда,більш полИтрукамИ,але то таке...
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Послушайте, Шефир, какая нам разница, кто был ваш отец? Сын за отца не отвечает сегодня, хотя информация любопытная. Но! Ваши антиукраинские высказывания неприемлемы и льют воду на мельницу наших врагов, превращая вас самого в нашего врага. Вы отдаете себе отчет в этом?
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Шифер продажная морда ты документы Нюрнбергского трибунала про ​изучал или хотя бы в руках держал. Тебе кремлёвскому холую точно как и всем примитивным козломордым - кацапам из фашистской лапотной следовало бы знать, что такое Нюрнбергский процесс который рассматривал преступления против человечества и человечности. Но откуда козломордым путлинским отморозкам из фашистской ********* и тебе их прихвостню это знать, если их и твой духовный и ментальный предшественник и учитель кровавый палач коммуно - фашистов Иосиф Сталин и его последыши кремлёвские путлинские фашисты запретили публиковать в кровавой тюрьме народов ссср материалы Нюрнбергского процесса! А теперь эти исторические фашисты - маргиналы ужасные кацапы и ты их марионетка врут во все глотки, будто даже в Нюрнберге судили ОУН-УПА и их вождей , хотя на процессе им не то что не вынесли приговора, ну хотя бы одному единственному герою воину УПА, но трибунал даже полностью отверг преступную инициативу кровавого кремлёвского коммуно - фашистского режима выдвигать необоснованные обвинение против украинских патриотов повстанцев, храбро сражавшихся с оккупантами сталинскими коммуно - фашистами и фашистами гитлера, И умирающих за свободу ,независимость и суверенитет Украинского государства.
СЛАВА УКРАИНЕ ! . ГЕРОЯМ УПА СЛАВА !
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пусть шифер лучше расскажет о лжеотрядах нквдшников, которые вырезали в форме оуновцев украинцев... и эти дедульки-божьиодуванчики потом получили пенсии и спокойно жили...
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"у меня муж работал в прокуратуре,а тогда знаете, эти расстрелы, расстрелы, он спать сейчас не может, выпишите ему таблетки.."
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Эти ублюдки, которые воевали з бандеровцами, переодевались в форму УПА и убивали как советских солдат так и мирных граждан. А потом все эти убийства спихивали на бандеровцев.
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Знал одного такого. Работал механиком на местном АТП. Он очень любил похвалять своими "подвигами" в отряде фальшивых "бэндьоровцев". Правда, он давно уже в могиле. Мальчишкой не мог понять, почему мой отец, который вовсе не был националистом, так презирает этого человека. Только когда я учился в КПИ отец рассказал мне о деятельности этого гада.
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"Закон о языке нужно отменить и принять НОРМАЛЬНЫЙ закон» - Борис Шефир - совладелец 95 квартала, брат главного советника перзидента Зе.
Великоросійський шовінізм - це все життя жити в Україні і не вивчити українську мову.
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країні в якій живе?
Ні , тільки росіянин це може, він окупант і не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів теж не хочуть вчити мову.
НЕ БУДЬТЕ ОКУПАНТАМИ - ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ.
Чому ми і наші діти знають декілька мов, а ви що не можете вивчити??? слабо???
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Думаю, що частина оточення Зеленського питанням мови робить реверанс російськомовному електорату перед виборами. Ніхто цей закон вже не відмінить, бо не вистачить голосів. Тому це тільки гра, як на мене.
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Пусть так! Но это лицемерное поведение лишний раз показывает их антиукраинскую сущность.
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Там є різні. Наприклад радник Зеленського Потураєв, мабуть, більший проукраїнський радикал, ніж хтось з так званих "націоналістів".
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Так он еще и сынок нквдиста......круто !!!!
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Наверняка брешет, что папашка был просто пехотинцем.
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Правильно говорити не зіштовхнули людей, а собаки сталіна напали на українців на їхній землі.
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Зеленскому после выборов и сформирования правительства крайне необходимо будет "перетрахнУть увесь свой лагерь",особенно по топ-назначенцам.Если конечно не хочет,чтобы на его усилия не ставили ставить капканы его же "помощники" в интересах коллаборанистского бизнеса.
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АРХИВ В январе 1944 г. в лесах Западной Украины многочисленные боевые группы из украинских народных мстителей вели бои с частями оккупационной кремлёвской армии: только на Ровенщине в январе - феврале 1944 г было зарегистрировано 154 нападения на оккупационные части проклятых московских коммуно - фашистов . После 29 февраля 1944 г когда украинские бойцы патриоты уничтожили командующего 1 Украинским фронтом оккупантов коммуно - фашистов генерала палача Н.Ватутина, натиск войск палачей НКВД на украинских повстанцев усилился. Чтобы подорвать социальную базу УПА, велся террор, совершались провокации против местного населения. К началу 1945 г в Галиции действовали 156 спецгрупп палачей НКВД, которые, выдавая себя за отряды УПА, массово убивали местных жителей. Борьба еще более ожесточилась, когда 19 июля 1944 г. весь личный состав УПА принял присягу, в которой : поклялся до последнего бороться за полное освобождение всех украинских земель.
И до 1958 г. оккупационная кремлёвская власть на Западной Украине существовала только в крупных городах, и то только в дневное время, ночами было всевластие СБ-ОУН. Потом народные повстанцы перешли в активное подполье где продолжали мужественно сражаться с лютыми кремлёвскими оккупантами за своё родное суверенное соборное Укринское государство, Приближая великий день восстановления суверенитета и государственности Украинской державы.
СЛАВА УКРАИНЕ ! СЛАВА ГЕРОЯМ УПА !
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Теперь я понимаю почему в Германии пршел к власти Гитлер и почему евреи оказались в концлагерях
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Рафаэль Лемкин. Учился в Львовском университете. Автор послевоенной резолюции ООН о Геноциде.

Цитата из его статьи "Советский Геноцид в Украине"

"Массовое истребление народов и наций, которым характеризовалось вторжение Советского Союза в Европу, не является новой чертой его политики экспансионизма, не является новой идеей, направленной просто на приведение к единообразию всего многообразия поляков, венгров, прибалтов, румын, ютящихся сейчас на окраинах империи. Напротив, это - долгосрочная внутренняя политика Кремля, имевшая многочисленные прецеденты и в царской России.
Советские лидеры считают, что это необходимые меры в процессе «объединения», которые, как они тщетно надеются, помогут создать «советского человека», «советский народ», и для достижения этой цели, единой нации, руководители Кремля охотно бы уничтожили все нации и культуры, которые уже давно проживают в Восточной Европе.
То , о чем я хочу сказать, возможно, является классическим примером советского геноцида, самого долгого и широкомасштабного эксперимента по русификации. Это - уничтожение украинской нации. Этот процесс, как я уже говорил, является лишь логическим следствием аналогичных преступлений царского режима, таких как утопление 10 000 крымских татар по приказу Екатерины Великой, массовые убийства, совершавшиеся «эсэсовцами» Ивана Грозного - опричниками, уничтожение национальных лидеров польских и украинских католиков Николаем I, а также многочисленные еврейские погромы, которые периодически случались в Российской истории."
Лично я более чем уверен, что ни украинофобы и заклятые рускамирцы братцы Шефиры, ни их кореш сам пересидент Зюзя, понятия не имеют, кто такой Рафаэль Лемкин. Оно им надо?

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Появилась яростная дискриминация героев патриотов воинов УПА из уст продажных членов власти ЗЕбилов . Что то подсказывает мене, это из за того что начал стремительно расти рейтинг ВО "Свобода" и объеденных националистов которые проходят, в парламент. а может даже и в антиукраинский парламент. Вот и запаниковала эта продажная новая власть украинофобов ЗЕбилов. А каким не паниковать если националисты это реальная сила патриотов которая жёстко не позволит уничтожит Украину как Слугам кремля и коллаборационистам так и " ОП. Жыття коллаборационистам" и холуям кремля этим антиукраинским силам пробравшихся в парламент с одной целью чтобы погубить Украину.
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Шефир , твои предки принесли нам больше горя . чем вам немцы , поэтому тебе лучше молчать .чем говорить.
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Еще цитата из того же источника:
"Массовые, неизбирательные убийства украинцев, однако, тоже имели место, просто они не были столь систематичны, как убийства евреев гитлеровцами. Тысячи украинцев были казнены, несчетные тысячи сгинули в сибирских лагерях.
Город Винницу можно назвать украинским Дахау. Там, в 91 могиле лежат 9 432 жертвы советской тирании, расстрелянные в 1937-1938 годах. Среди могильных плит на обычных кладбищах, в лесах, и даже, по зловещей иронии, под танцплощадкой, лежали эти тела с 1937 года до тех пор, пока в 1943 году их не нашли немцы. О многих, расстрелянных здесь, Советы сообщали, будто они депортированы в Сибирь.
Украина также имеет свой Лидице - город Завадка, разрушенный польскими союзниками Кремля в 1946 году Трижды войска польской Второй дивизии нападали на город, убивая мужчин, женщин и детей, сжигая дома и уводя домашних животных. Во время второго рейда польский красный командир заявил оставшимся в живых жителям города:
«Такая же судьба ждет всех, кто откажется ехать на Украину. Поэтому я приказываю освободить поселок в течение трех дней, в противном случае, все будут казнены».
«Смерть и разорение на линии Керзона», Уолтер Душник
Когда город был, наконец, принудительно эвакуирован, из 78 выживших осталось только 4 мужчины. В марте того же года, 9 других украинских городов подверглись нападению со стороны той же красной дивизии и примерно такому же обращению."
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Кто хочет ознакомиться с полным текстом статьи Рафаэля Лемкина "Советский геноцид в Украине", может прочитать ее здесь

http://argumentua.com/stati/rafael-lemkin-sovetskii-genotsid-v-ukraine
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а о преступлениях красной армии дед не рассказал, красный террор там и такое прочее
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Лучше жить 100 лет с войной, чем капитулировать перед Россией.
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Зебіли привели до влади нащадків окупантів.
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Война доведет РФ до экономического краха, как СССР и она развалится! Люди в России за 6 лет войны постоянно нищали в России и уже даже пенсионный возраст подняли и рейтинг Путина рекордно упал за все годы сейчас! Холодная война первая велась тоже не один год! Еще недолго в историческом времени подождать и в РФ начнется бунт регионов и вспыхнет Кавказ и все регионы обнищавшие и в долги живущие. Россия - это пороховая бочка и экономический кризис - это спичка, которая подорвет эту бочку! И Украина вернет не только Донбасс и Крым, а и другие свои исторические территории - это Кубань, Ростов, Воронеж и т.д. И Германия свои земли вернет! Финны свои земли вернут! Китай перенаселенный оттяпает для себя земли кучу! Япония вернет Курилы! Татарстан независимость объявит! Чечня и Дагестан тоже независимость! Сибирь пошлет нахер Московских свиней, которые ресурсы сжирают! И куча государств еще появится на территории РФ. Будет типа Европы стран куча на территории РФ!
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Взять мирное население в Западной Украине, да там во времена второй мировой войны почти каждый четвёртый Украинец был патриотом воином в УПА или подпольщиком, ещё треть украинцев помогали украинским героям мстителям как только могли: устраивали мелкие диверсии, собирали провиант, медикаменты прятали и лечили раненых украинских воинов ... А если брать в целом то 98 % мирных жителей этого Западного украинского региона сочувствовали героям воинам УПА в их мужественной борьбе за свободу и независимость Украинского государства против всех какие только тогда были оккупантов на святой украинской земли. А этот продажный ЗЕбил расказывает тут басни -бред кровавых коммуно - фашистов и кремлевских фашистов )(уйла, про то что мужественные воины УПА выходит что они убивали сами себя и всех кто им помогал. Все сёла тогда были полностью безлюдные так как все пошли на святую национально освободительную войну за свою свободную украинскую землю, а многие погибли, многих депортировали кремлёвские оккупанты. А теперь уже в наше время абсолютно в каждом населённом пункте на Западе Украины стоят величественные памятники героям Бандеровцам УПА и ставили их продажный ты " слуга но не украинского народа", и конечно не за то что они якобы убивали не оккупантов - захватчиков а своих родных мирных украинских жителей.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ мене батько воював і навіть після війни боровся з "бандерівцями". Його перекинули в Західну Україну. Розповідав мені жахливі речі, - Сергій Шефір
 
 
 
 
 
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