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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Сергій Шефір про можливу коаліцію в новій Верховній Раді: З Вакарчуком ми завжди хотіли, з Порошенком - ні, з Тимошенко - цілком можливо

У результаті створення коаліції в новій Верховній Раді в уряд мають прийти технократи.

Про це заявив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір, коментуючи плани команди президента Володимира Зеленського щодо створення коаліції у Верховній Раді, в інтерв’ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Ми сподіваємося, що він (Вакарчук, партія "Голос". - Ред.) потрапить у Раду. Ми завжди хотіли (в коаліцію з "Голосом". - Ред.), і навіть це було видно із заяв Вови в передвиборчій кампанії", - заявив Шефір.

Також читайте: "Голос" не піде в коаліцію з антиукраїнськими і псевдопатріотичними силами, - Вакарчук

Відповідаючи на запитання щодо інших варіантів створення коаліції, він зазначив: "З Порошенком - ні, з Тимошенко - цілком можливо. Якщо, звичайно, будуть нормальні вимоги. Я взагалі проти коаліції. Хоч одна коаліція проіснувала довго? Це ділення портфелів, більше нічого. Я проти коаліції на основі розподілу портфелів. Я за коаліцію, в результаті якої в уряд приходять технократи".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138433
 
 
 Топ коментарі
 
>С Порошенко - нет


Лохторат Зе, вы всё поняли ? Вам Евросоюз не светит. "Квартал-95" вас в Таёжный союз тащит.


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А солнце теперь без Пети вставать будет?
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Посилання, будь ласка, боте лахтинській. Вже всю гілку засрав своїм фейком. Де посилання ?
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Хахахаха шахрайка, ПреЗедент, порохобот, будь ласка йди кудись в друге місце виписуй, твій Порошенко зробив такі тарифи і заробив такі борги, долар піднявся до небес і це одиниці сказаного, тому будь ласка закрий свій паганий рот, патріот хренов!
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Зебануті досі в монокоаліцію вірять, завдання нормальних людей - не дати їм цього досягти
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Як на мене, то кандидатура Вакарчука не дуже підходить в даній ситуації! Він недосвідчений, і довів це! От Тимошенко реально хороший варіант! Досвіду в неї досхочу + до того, вона діє, а не тільки обіцяє!
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Досвіду красти (ще з часів Лазаренко, що зараз у тюрмі в США) та зливати країну (кабальна газова угода 2009 року) в неї досвіду дійсно достатньо. ВОНА діє !
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Твои примитивные методички уже давно устарели. Поработай над собой - попытайся изучить первоисточники.
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Ну я думаю, что коалицию нужно делать с Тимошенко, Вакарчук и Порошенко не особо сильные политики, а кто-то вообще страшный корупционер!
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То так. Коаліція з професійною шахрайкою і крадійкою для ЗЕ дійсно найкраща.
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Ха ха что за ерунду вы пишете, Тимошенко была бы классным премьером и им с Зеленский стоило бы объединиться!
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Зеленський та Тимошенко мають об'єднатися, це буде найкраща коаліція!!
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То так. Разом здавати Україну х@йлу зручніше
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Это очень хорошо! Главное, чтобы все получилось так как людям, Украины нужно! Это будет самая достойная коалиция!
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Це дійсно була гарна коаліція Слуга Народа + Батьківщина! Вони дійсно приведуть в країні суттєві зміни! Вперед до перемоги!
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Всё правильно мальдивского мародёра - на задворки. Скоро порохосраны без работы останутся!
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Вакарчук має мало досвіду, а помічник повинен бути досвідченим, коаліція має бути ЮВ
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Лучшая коалиция - коалиция "Батьківщина" и "Слуга Народу", наш новый народный президент не сможет сам справится с таким объемом работы в одиночку, ему нужен опытный союзник
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Я думаю накраща коаліція, це були б Зеленський з Тимошенко. Це буде найкращий тандем молодості і досвіду
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Трохи про коаліцію, в якій будуть зебіли слуг уродів.
Але спочатку - про контингент, який туди потрапить (то биш, в нардепи) від слуг. Там опиняться: 1.цинніки від бені/богдана (і сам головний зебіл з цієї категорії), яким пофік чиїсь інтереси (ну, окрім свої, власних, як би накрасти, допоки є можливість); 2.совки/рашисти************ штибу шефіра (їхню мету та ідеологію зайве коментувати); 3.альтруїсти та ідейні "борцуни" штибу Давіда Арахамії. Скільки їх, і в якій пропорції будуть у ВР - вгадати важко з огляду на мажоритарку (навіть зараз неможливо зпрогнозувати її підсумки). Ну, припустимо всі три групи будуть представлені рівномірно... по 50-60 осіб в кожній.
Тоді: перші дві групи будуть намагатися створити коаліцію будь з ким, навіть з зажопами. Хоча перша група поначалу воротитиме ніс від ************. Причина: вони думатимуть про "завтрашній день", про наступні вибори; а такий союз з зажопом одразу множить СУ(Н) на нуль.Третя група у випадку протаскування такої коаліції активно заперечуватиме... Тому, їх почнуть купувати, можливо, на мертвечуково-*********** бабло (і частину таки перекуплять, але не зразу, а згодом). Поки перекуповуватимуть - зебіли будуть шукатикоаліції з іншими силами у ВР... Юлькиних процентів і "ГОЛОС"них - окремо виявиться недостатньо... А в реальність коаліції з трьох - віри малувато: нестійкі будуть, напевне, посипляться ще при голосуванні за прем'єра. Тим більше, юлька буде намагатися використати свою золоту акцію - задля саме досягнути прем'єрської посади. На що вже не погодиться беня... та й богдан.
Тобто: доведеться зюзі йти на пропозицію коаліції з Порошенком... Доведеться! Але Порох не в тімя битий - поставить такі умови в коаліційному договорі, що друга група зебільних, вкупі з великою частиною першої не погодиться! Тобто, і така коаліція - малоймовірна...

От тоді зебільним доведеться і йти в коаліцію з зажопом ( а на той час мертвечуки/суркіси докуплять необхідну частину нардепів...) І на деякий час в нас настане "щастя-по-хуйловськи"... На деякий, тому що є фронт, і є Майдан....
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Коаліція Тимошенко і Зе - це саме те чого зараз потребує країна! З допомогою Зеленського, Юля зможе втілити свої напрацювання в життя! І навпаки допоможе Зеленському провести якісь зміни
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСергій Шефір про можливу коаліцію в новій Верховній Раді: З Вакарчуком ми завжди хотіли, з Порошенком - ні, з Тимошенко - цілком можливо
 
 
 
 
 
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