 Сергій Шефір про можливу коаліцію в новій Верховній Раді: З Вакарчуком ми завжди хотіли, з Порошенком - ні, з Тимошенко - цілком можливо

Про це заявив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір, коментуючи плани команди президента Володимира Зеленського щодо створення коаліції у Верховній Раді, в інтерв’ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Ми сподіваємося, що він (Вакарчук, партія "Голос". - Ред.) потрапить у Раду. Ми завжди хотіли (в коаліцію з "Голосом". - Ред.), і навіть це було видно із заяв Вови в передвиборчій кампанії", - заявив Шефір.
Відповідаючи на запитання щодо інших варіантів створення коаліції, він зазначив: "З Порошенком - ні, з Тимошенко - цілком можливо. Якщо, звичайно, будуть нормальні вимоги. Я взагалі проти коаліції. Хоч одна коаліція проіснувала довго? Це ділення портфелів, більше нічого. Я проти коаліції на основі розподілу портфелів. Я за коаліцію, в результаті якої в уряд приходять технократи".
Але спочатку - про контингент, який туди потрапить (то биш, в нардепи) від слуг. Там опиняться: 1.цинніки від бені/богдана (і сам головний зебіл з цієї категорії), яким пофік чиїсь інтереси (ну, окрім свої, власних, як би накрасти, допоки є можливість); 2.совки/рашисти************ штибу шефіра (їхню мету та ідеологію зайве коментувати); 3.альтруїсти та ідейні "борцуни" штибу Давіда Арахамії. Скільки їх, і в якій пропорції будуть у ВР - вгадати важко з огляду на мажоритарку (навіть зараз неможливо зпрогнозувати її підсумки). Ну, припустимо всі три групи будуть представлені рівномірно... по 50-60 осіб в кожній.
Тоді: перші дві групи будуть намагатися створити коаліцію будь з ким, навіть з зажопами. Хоча перша група поначалу воротитиме ніс від ************. Причина: вони думатимуть про "завтрашній день", про наступні вибори; а такий союз з зажопом одразу множить СУ(Н) на нуль.Третя група у випадку протаскування такої коаліції активно заперечуватиме... Тому, їх почнуть купувати, можливо, на мертвечуково-*********** бабло (і частину таки перекуплять, але не зразу, а згодом). Поки перекуповуватимуть - зебіли будуть шукатикоаліції з іншими силами у ВР... Юлькиних процентів і "ГОЛОС"них - окремо виявиться недостатньо... А в реальність коаліції з трьох - віри малувато: нестійкі будуть, напевне, посипляться ще при голосуванні за прем'єра. Тим більше, юлька буде намагатися використати свою золоту акцію - задля саме досягнути прем'єрської посади. На що вже не погодиться беня... та й богдан.
Тобто: доведеться зюзі йти на пропозицію коаліції з Порошенком... Доведеться! Але Порох не в тімя битий - поставить такі умови в коаліційному договорі, що друга група зебільних, вкупі з великою частиною першої не погодиться! Тобто, і така коаліція - малоймовірна...
От тоді зебільним доведеться і йти в коаліцію з зажопом ( а на той час мертвечуки/суркіси докуплять необхідну частину нардепів...) І на деякий час в нас настане "щастя-по-хуйловськи"... На деякий, тому що є фронт, і є Майдан....