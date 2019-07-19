 Сергій Шефір про можливу коаліцію в новій Верховній Раді: З Вакарчуком ми завжди хотіли, з Порошенком - ні, з Тимошенко - цілком можливо

Про це заявив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір, коментуючи плани команди президента Володимира Зеленського щодо створення коаліції у Верховній Раді, в інтерв’ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Ми сподіваємося, що він (Вакарчук, партія "Голос". - Ред.) потрапить у Раду. Ми завжди хотіли (в коаліцію з "Голосом". - Ред.), і навіть це було видно із заяв Вови в передвиборчій кампанії", - заявив Шефір.

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Відповідаючи на запитання щодо інших варіантів створення коаліції, він зазначив: "З Порошенком - ні, з Тимошенко - цілком можливо. Якщо, звичайно, будуть нормальні вимоги. Я взагалі проти коаліції. Хоч одна коаліція проіснувала довго? Це ділення портфелів, більше нічого. Я проти коаліції на основі розподілу портфелів. Я за коаліцію, в результаті якої в уряд приходять технократи".