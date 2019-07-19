EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  3919  90
Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1142) військовополонені (309) Зеленський (2157) моряки (667)

 Про обмін наших моряків не йдеться. Росія мусить їх повернути, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що питання обміну між Києвом і Москвою громадян, які перебувають під арештом або засуджені, не поширюється на захоплених наприкінці минулого року в районі Керченської протоки і незаконно утримуваних під арештом 24 українських військових моряків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, відповідаючи на запитання журналістів з приводу можливості обміну між Україною і Москвою утримуваними громадянами.

"Дивіться: ми не говоримо про обмін щодо наших моряків, яких нам мусять повернути", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США підготували нові санкції проти РФ за захоплення українських моряків, - посольство

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138429
 
   
 Топ коментарі
 
нарешті, дійшло до шаурми те, про що казав Клімкін
 показати весь коментар
 
Где-то грустит маленький шуфрич...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зе пика нехай задасть собі питання,яке пика задавала Пороху перед 2 туром ,чого він не звільняє моряків та інших полонених? Багато звільнив? Чому займається "чим завгодно", а моряки не звільнені? Чому не сидять Свинарчуки?(саме таке питання ставилось Пороху) Хто зараз наживається на війні?Де нові обличчя в команді? (регіонали і інші колаборанти не влаштовують) Про обмін наших моряків не йдеться. Росія мусить їх повернути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2336
 показати весь коментар
 
 
Побачив- плюнув в неі! Зустрів- дав в пику!Балакає-в рот кляп вставив! Побачив зад- ногою,щоб аж за кордон вилитів!
 показати весь коментар
 
 
Зачем ты вмазываешь говном украинский флаг?
 показати весь коментар
 
 
я так и знал что будут задавать глупые вопросы...
 показати весь коментар
 
Государственный флаг (национальный флаг) - один из символов государства; представляет собой одноцветное или многоцветное полотнище различной формы с определённым соотношением сторон, прикрепленное с одной стороны к древку (или шнуру). ... Специальные правительственные акты регламентируют порядок подъёма и спуска флага.

ты там древо или шнур видел...?
это делалось в 3d программе Maya и Keyshot...
 показати весь коментар
 
если развевается, значит шнур или древко есть...
 показати весь коментар
 
вот, дверцы не видно, а ты стучишь...понял, значит о древке и шнуре)))
 показати весь коментар
 
и как оно жить без дверей... финский шалаш наше всё...
 показати весь коментар
 
знаешь чем отличается пророк от лжепророка...?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
На Петю,с его офшорами.Как вариант. Речь об обмене наших моряков не идет. Россия должна их вернуть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 200
 показати весь коментар
 
 
кремлевское ОПГ пытаеся срать на весь цивилизованный мир-надеюсь в этом дерьме этих фсбшников и утопят
 показати весь коментар
 
 
нарешті, дійшло до шаурми те, про що казав Клімкін
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А хто це клямкін?
 показати весь коментар
 
 
козломордым слова не давали,так что,козлиная морда вали наHUY
 показати весь коментар
 
 
вісн - це "****" в перекладі з англійської.....але неправильно написане
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зеля опять порохоботам методички порвал. Речь об обмене наших моряков не идет. Россия должна их вернуть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3874
 показати весь коментар
 
 
Порвет когда освободит, а пока клоунский треп только смешит , как всегда.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
клоунский трёп это когда дядька махает паспортами с трибуны, а все вокруг этим обеспокоены
 показати весь коментар
 
 
очередной клонский треп про паспорта, когда просрал даже то что добивались обеспокоенные ,при клоуне вернули кацапию в ПАСЕ, сняли санкции с янукодла, две страны отказали в безвизе,....и пр . За пару месяцев убил то что люди месяцами добивались, сам же - полный ноль.
 показати весь коментар
 
 
"Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято до (!) президентских выборов в Украине. Оно назревало и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском или о ком-то другом. Это наша общая проблема. Хорошо бы это совместно осознать. Я прекрасно понимаю необходимость в свете избирательной кампании заполнять эфиры и соцсети. Но это дело честности и готовности смотреть в глаза вызовам, какими они есть. И если в этом вопросе мы не можем быть честными с собой, как можно быть честными с избирателями?" - заявил Климкин.Источник: https://censor.net.ua/n3134139

Читай, "одарённая"
 показати весь коментар
 
Одаренный, когда что то назревает, надо лечить , а не констатировать в морге. Наша общая проблема , это зебеня, который- "не лечит, а калечит " все, за что возьмется.На фиг он нужен такой , популизм ходячий, бестолковое приложение к нашим проблемам.
 показати весь коментар
 
 
это как при воспалении легких (войне с мордором), нажраться тухлой рыбы (вибрать президентом дебила-сепара), и ждать быстрого выздоровления Про обмін наших моряків не йдеться. Росія мусить їх повернути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9574
 показати весь коментар
 
 
ви б ще про мінстець згадали Речь об обмене наших моряков не идет. Россия должна их вернуть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1250 ху..ня ті ваші методички, тай їх ніхто в очі не бачив...як пєціни літаки з баблом...але говорять усі кому нє лєнь
 показати весь коментар
 
 
Та вже знаємо - моряки за межами інтересів. Ними займається Росія.
 показати весь коментар
 
 
ну хоть так...похоже критика действует на зелебеню Речь об обмене наших моряков не идет. Россия должна их вернуть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4480
 показати весь коментар
 
 
Ага
Я теж подумала, що нарешті Вова щось путнє сказав.
 показати весь коментар
 
 
Не было б оно такое тупое и безпринципное, может быть и был бы на пользу нации.
 показати весь коментар
 
 
йому треба просто ще два дні протриматись)
 показати весь коментар
 
 
Поступово Зєл стає порохоботом Речь об обмене наших моряков не идет. Россия должна их вернуть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6194 , я і раніше казав, що претензій до Зеленського не маю, у мене притензії до тих, хто його обрав. Мені жаль Вову, його через півроку заклюють самі ж його прихильники.
 показати весь коментар
 
 
Да яка там критика, то просто дія коксу закінчилася
 показати весь коментар
 
 
А что зелебеня сделал ? Простите , хочу порадоваться , но не вижу причин.
 показати весь коментар
 
 
его задача не делать,а хотя бы не мешать делающим Про обмін наших моряків не йдеться. Росія мусить їх повернути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3628.
 показати весь коментар
 
 
та дерево обьехать можно...а вот когда оно само на машины бросается-это уже хуже Про обмін наших моряків не йдеться. Росія мусить їх повернути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8574
 показати весь коментар
 
 
ездил в начале июля на измаил...пестня, Про обмін наших моряків не йдеться. Росія мусить їх повернути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 572 никакое дерево под колеса не прыгало
 показати весь коментар
 
 
ох... мне не хочется вас расстраивать , но все деревья в Измаиле после выборов зазеленели...даже те ,кто тянет свои коряги в сторону казламордии , те сейчас просто буйно зеленые...
 показати весь коментар
 
 
не думаю,что там они имеют какой то шанс...рыги не допустят куртева из кирничков Про обмін наших моряків не йдеться. Росія мусить їх повернути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 935
 показати весь коментар
 
Вот тут я думаю та ситуация , что хорошего ждать не приходиться , хоть бы не мешали..
 показати весь коментар
 
 
Ну так,Ярош прозрачно намекнул.Пока просто замечание,не физическое
 показати весь коментар
 
 
бачимо, що пан володимир перевзувається в шкари клімкіна і дає задню...а де ж запал, вогонь в очах і все роблене по-новому?
 показати весь коментар
 
до выборов и не такое натриньдиш, ничего вова сцаныч хозяин своего слова, сегодня так сказал после выборов переговорит
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Глупец, не уподобляйся Поросяке. Никого просто так не вернут, на все эти требования и решения они кладут болт.
 показати весь коментар
 
 
Зеленський продовжує лінію Пороха, не судіть про свого обранця так суворо. Просто до вас ще дійде згодом, що іншого шляху нема. Звичайно, якщо Ви не кацап і не хочите розвалу держави Україна.
 показати весь коментар
 
 
Да, все верно. Вот только зебобикам еще пока не доходит, что Петро политик-профессионал, а Вовик- клоун среднего пошива....
 показати весь коментар
 
 
Если будет делать как Свинорох, то и закончит как Свинорох.
 показати весь коментар
 
Він буде так робити, особливо після відвідин Штатів. Там йому популярно розкажуть про його місце в політиці і подальшу особисту долю. А те що ви собі набрилювали про еру зобожілості, бариг і свинарчуків - це ваші фантазії з віртуальних світів телеканалів.
 показати весь коментар
 
 
А Украина уже стала колонией США, чтобы безоговорочно их слушаться?
То, что мародер Поросяка - шаблон для украинских президентов это ваши фантазии. Но не исключено, что у некоторых президентов будет мало воли и они будут брать с него пример.
 показати весь коментар
 
Ви не помітили, що Україна завжди була під впливом інших держав. Просто раніше це була Моржовія, а тепер вісь змістилась в сторону Заходу. Без його підтримки ми потрапимо в Малоросію.
 показати весь коментар
 
 
Поддержка и вассалитет - это сильно разные вещи
 показати весь коментар
 
херово что твои предки на прочувствовали поддержку голодомором, или помощь растрелов от братской******** Моржовии
 показати весь коментар
 
 
У нього ті самі радники, що і при Порошенку. Своєї думки як нема, так і не буде.
 показати весь коментар
 
До головного зебіла нарешті дійшло те що йому нормальні люди весь час казали (ніяких обмінів, безумовне повернення за рішенням Морського трибуналу). Мабуть дія коксу таки припинилася і зелена шмаркля нарешті прийшла до тями на короткий час.
А далі знову почнеться черговий прихід- Дамбас должен гаварить по-руске, надо атвести вайска и т.д.
 показати весь коментар
 
 
або просто йому треба пересидіти два дні)
 показати весь коментар
 
 
Речь об обмене не идет, т. к. не на кого менять. Ни одного задержанного в/с РФ у Украине нет.. Были когда-то двое, но их выгодно поменяли на Гадю.
 показати весь коментар
 
А погранцы фсбшные куда делись? А маманька с Урала что к контрактнику в тюрьму приезжала, его уже прибили?
 показати весь коментар
 
Погранцы не воевали, а домой за дипломами ехали, из Крыма, а тот чудик, с дурацкой бородкой, не военный. Сам поперся за приключениями, и их нашел.
 показати весь коментар
 
а караблик мокшан , шо терся у наших берегов , добрыепродажние дяди судьи отпустили за так.
 показати весь коментар
 
кацап тупой вот посмотри https://www.youtube.com/watch?v=N-bCz8dhAW4 , про море вообще ты хоть понял что шкрябал Про обмін наших моряків не йдеться. Росія мусить їх повернути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9306
 показати весь коментар
 
Ну шо, минстецьки, начинайте гундосить зраду зрадную. Чы у вас в методичках на этот случай ничего нэма?
 показати весь коментар
 
Пане президенте, майте співчуття! Навіщо Ви з ПЕСиків так знущаєтесь? Товариство захисту тварин засмучене!
 показати весь коментар
 
Побачимо що він "заспіває" після виборів, коли вже лохторат не буде потрібний.
 показати весь коментар
 
 
клоун Президент умалчивает на каких условиях он хочет вернуть пленных и в своем заявлении он не акцентировал внимание, что они удерживаются незаконно, он хочет вернуть их под обязательство продолжить криминальное преследование и признать "законные" действия московии, читайте между строк мои маленькие зелебобинские овощи.
 показати весь коментар
 
 
С победой всех!Наконец то "выгавкали" хоть что-то вразумительное от гидранта.То,что решения международного суда важнее путинских хотелок он понял.Осталось убедить,что нельзя потакать путину,а затем что договор с путиным(рф) не стоит и бумаги на котором он подписан.
 показати весь коментар
 
 
ты уверен что твое гавканье кто-то читает кроме коллег по ботоцеху ?
 показати весь коментар
 
Зе завязуй, тут рошеносрань все врет и врет, а ты им не даешь на хлебушек заработать
 показати весь коментар
 
Обмен всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте начнем с моряков, - Зеленский
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПро обмін наших моряків не йдеться. Росія мусить їх повернути, - Зеленський
 
 
 
 
 
 вгору