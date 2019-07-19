 Верховний Суд не дозволив підконтрольній Коломойському компанії уникнути відповідальності перед Нацбанком

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Велика Палата Верховного Суду 2 липня 2019 року підтвердила позицію Національного банку, що входження держави у капітал "Приватбанку" не є істотною обставиною для розірвання іпотечних договорів, укладених з підконтрольними Ігорю Коломойському майновими поручителями", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Верховний Суд відхилив касаційну скаргу підконтрольного Коломойському ПрАТ "Ерлан" (ТМ "Біола"), яке вимагалорозірвання укладеного з Національним банком іпотечного.

Відповідно до цього договору "Ерлан" надало Національному банку в заставу майно вартістю 3 млрд грн як забезпечення кредиту рефінансування, що надавався банку до націоналізації.

"Позивач вважав, що внаслідок входження держави в капітал "Приватбанку" відбулась істотна зміна обставин, коли кредитор (Національний банк) та боржник ("Приватбанк") поєднались в одній особі", - повідомляють у НБУ.

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До того ж, Велика палата Верховного суду підтвердила, що "Ерлан" добровільно і за власною ініціативою обмежила своє право власності на предмет іпотеки і прийняла на себе, в тому числі, ризик настання відповідних несприятливих для себе наслідків у разі невиконання боржником основного зобов'язання.

Також судом відхилено доводи "Ерлана" про порушення Національним банком статті 73 Закону "Про Національний банк", який нібито відмовився від прийняття виконання "Приватбанком" взятих на себе зобов'язань за кредитним договором від третьої особи, а також не вчинив дій щодо списання з банку заборгованості після його націоналізації.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Перший заступник голови правління банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатику та загрози для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів".

Печерський райсуд Києва 20 квітня ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування "Приватбанку", отриманими до його націоналізації, Нацбанк подасть апеляцію на це рішення.