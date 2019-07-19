 Я готовий бути "смотрящим" у Києві в сенсі консультування, - забудовник Вавриш про співпрацю з командою Зеленського

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Вавриш розповів в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

Як зазначає видання, Вавриша називають новим "смотрящим" у столиці від прагматичного крила команди Зеленського, а зайнятися він має нібито тіньовим переформатуванням фінансового простору Києва.

П'ять років тому Вавриш пішов з поста заступника глави Департаменту містобудування та архітектури Києва. В інтерв'ю він визнав, що "справді мав стосунок до системи, яка нечесно функціонує".

"Будучи недостатньо досвідченим, я ухвалював рішення, наслідки яких очевидні, і сьогодні свідчать про те, що рішення треба було ухвалювати діаметрально протилежні. І мені це не подобається. Саме тому я ніколи не піду на державну службу. І це мій внутрішній хрест, який я несу. Але при цьому я розвиваюся як бізнесмен і професіонал. Я вчуся. І готовий до будь-яких консультативних і експертних функцій. У цьому сенсі я готовий бути "смотрящим"", - заявивши Вавриш.

Нагадаємо, як повідомляли "Наші гроші з Денисом Бігусом", Андрій Вавриш за часів роботи в мерії підписував документи, які дали старт його майбутній забудові. Йдеться про договір на розробку детального плану території Рибальського півострова в Києві, підписаний наприкінці липня 2015 року. Журналісти зазначають, що саме цей план уможливив будівництво житлового комплексу "Рибальський" у межах вулиць Електриків та Набережнорибальської.

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