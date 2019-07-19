 "Якщо це такі перші кроки - ми готові", - Зеленський про обмін Вишинського на Сенцова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив у п'ятницю вранці в Києві журналістам, відповідаючи на відповідне запитання.
"Якщо ми говоримо про добру волю і ми справді хочемо, щоб це сталося найближчим часом, ми готові Вишинського обміняти. Сенцов - це як приклад. Ми готові обміняти на Сенцова, але це - не розмінна монета", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що кінцевою метою України є повернення з РФ усіх утримуваних там в'язнів, політв'язнів і військових українців.
"Якщо це такі перші кроки - ми готові", - додав він.
Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи готовий Київ першим звільнити Вишинського і чекати у відповідь кроку з боку Москви, Зеленський зазначив: "Давайте ми дамо вам пана Вишинського, якщо ви хочете, і поверніть нам пана Сенцова. Ми написали - одночасно".
Як повідомлялося, 18 липня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що звільнення і повернення Вишинського може стати першим кроком для нормалізації відносин між Росією і Україною. "Повернення Вишинського - це могло б бути чудовим першим кроком", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.
"Загалом, будь-які кроки зі звільнення людей лише вітатимуться", - додав він.
Того ж дня в Офісі президента України у відповідь на пропозицію Російської Федерації запропонували зробити Москві аналогічний крок назустріч і одночасно звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова.
"В Офісі президента з великою зацікавленістю дізналися про пропозицію Російської Федерації про звільнення Кирила Вишинського як перший крок доброї волі з боку України. Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі і пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч - звільнивши Олега Сенцова.І для взаємної переконаності у спільній добрій волі ми пропонуємо зробити це одночасно", - написала на своїй сторінці у фейсбук речниця Зеленського Юлія Мендель.
валя - ты дура?
гляди у неё флаг меркельши...
мусарюга...
Тримай, альтернативно обдарований! Законспектуй!
До речі ознайомся вереском ПЕСиків, коли пан Клімкін йшов у відставку!
На мою думку вони просто втомились казати Петру Олексійовичу, що треба долати корупцію.
вотак вото...
"катается на работу кортежем с мигалками"
"хамит, как последнее чмо" - "«Приведите его сюда, Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина»
"и ждёт 22 июля" чтоб получить неприкосновенность.
- Ага. Значит, в следующий раз обойдитесь без этих... а сразу называйте фамилию и местоработы. (с)
пидлога - это пол...
ты даже не тряпка половая на входе...
ты дно...
а вот пидлога - это то что впитывается с половой тряпки...
вся жижа - с ног это твоё... кстати пидлога есть в уборной... котороя в огороде... т.е. на улице...
вонючие доски в общественной уторной - пидлога
задания машке-вале своей давай...
В огород "ходите"?...
не на автовокзале в селе Гадюкино... где проезжие исправо испражняються мимо...
- Вишинський виїздить за межі Украни.
- Він пожиттєво не матиме права в'їзду до України.
Цитата из "12 стульев" Ильфа и Петрова здесь вполне уместна , Зеленскому респект!