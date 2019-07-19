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 Вирок п'ятьом виконавцям убивства Гандзюк набув чинності. ДОКУМЕНТ

Вирок виконавцям убивства громадської діячки Катерини Гандзюк набув чинності після того, як Дніпровський апеляційний суд повернув апеляційні скарги заявників, мотивувавши рішення тим, що вирок не містить обвинувачень осіб, зазначених в апеляції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду"

Скарги подали адвокати фігурантів справи Гандзюк Владислава Мангера, Олексія Левіна та Миколи Ставицького, які не були засуджені. Суддя мотивував своє рішення тим, що у вироках обвинуваченим не згадуються прізвища Мангера і Левіна, а що стосується Ставицького, то хоч його прізвище та ініціали у вироку є, проте обвинувачень проти нього судове рішення не містить.

"Вирок стосується лише обвинувачення особам, які уклали угоду про визнання винуватості. Дослідження та оцінку правомірності дій інших осіб, які таку угоду не укладали, суд не здійснював", - йдеться в постанові.

Також дивіться: "Де вироки? Мангер, Рищук, Гордєєв", - активісти пікетували ГПУ з вимогою відзвітувати про розслідування вбивства Гандзюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крім того, суддя посилається на постанову Верховного суду, за якою "вирок (стосовно однієї із декількох осіб) не має преюдиційного значення для кримінального провадження щодо інших осіб, а визнання винуватості першою не є доказом вини останніх".

Постанова набула законної сили 18 липня і може бути оскаржена у Верховному суді протягом трьох місяців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада затвердила звіт ТСК щодо вбивства Гандзюк і нападів на активістів

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Вирок пятьом виконавцям убивства Гандзюк набув чинності 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138420
 
 
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на нокиа 3310 чтоли фоткали постанову? Пожалейте глаза читателей...
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Пятеро козлов отпущения, пешки??? не интересно! Югик и Авакян, где заказчики млять!!!????
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Сроки, которые получили эти исполнители микроскопически малые и позорные для всех украинцев, потому что судья по делу Гандзюк опустил жизнь человека в Украине до плинтуса - 6 лет тюрьмы за заказное преднамеренное групповое убийство.За убийство собаки дают больше. Это позор позорный в квадрате. И депутаты -бандиты, которые написали и за 5 лет не исправили такой уголовный кодекс с такими сроками также уроды, и за этих уродов люди пойдут и проголосуют еще раз. Не дал Бог многим украинцам ни ума, ни совести, ни чувства самосохранения. ЖАХ.
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Ты читала - посадили только признавших вину и пошедших на сделку....
А тех кто не признал - "на нет - и суда нет...." и что то мы не слышим имен заказчиков!
Если пятеро пошли на сделку - должны были назвать заказчика!
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