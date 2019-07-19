 Вирок п'ятьом виконавцям убивства Гандзюк набув чинності. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду"

Скарги подали адвокати фігурантів справи Гандзюк Владислава Мангера, Олексія Левіна та Миколи Ставицького, які не були засуджені. Суддя мотивував своє рішення тим, що у вироках обвинуваченим не згадуються прізвища Мангера і Левіна, а що стосується Ставицького, то хоч його прізвище та ініціали у вироку є, проте обвинувачень проти нього судове рішення не містить.

"Вирок стосується лише обвинувачення особам, які уклали угоду про визнання винуватості. Дослідження та оцінку правомірності дій інших осіб, які таку угоду не укладали, суд не здійснював", - йдеться в постанові.

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Крім того, суддя посилається на постанову Верховного суду, за якою "вирок (стосовно однієї із декількох осіб) не має преюдиційного значення для кримінального провадження щодо інших осіб, а визнання винуватості першою не є доказом вини останніх".

Постанова набула законної сили 18 липня і може бути оскаржена у Верховному суді протягом трьох місяців.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.