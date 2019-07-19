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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (18979) санкції (2338) Кубілюс Андрюс (4)

 Санкції і нові інструменти впливу на Кремль допоможуть РФ повернутися на шлях демократії, - євродепутат Кубілюс

Від того, коли Росія повернеться на шлях демократії, залежить майбутнє всієї Європи, тому ЄС мусить посилити санкції проти Кремля, від свавілля якого страждають і самі росіяни.

Про це в Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту заявив представник політичної групи ЄНП, литовський депутат Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Майбутнє всього європейського континенту буде великою мірою залежати від того, коли і як Росія повернеться до статусу демократичної країни, котра поважає міжнародне законодавство та права людини. Поки що цього не відбувається. З цієї причини страждають не лише Україна та Грузія- потерпають також самі росіяни", - сказав політик.

Він зауважив, що Литва має особливі причини прагнути добрих відносин з Росією. Але це може бути можливим тільки тоді, коли РФ повернеться до норми, змінить поведінку, поважатиме міжнародне законодавство, демократію та права людини.

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"Як ми можемо у цьому допомогти Росії? Насамперед дуже чітко та голосно заявляти про порушення міжнародного законодавства та прав людини, залишатися сильними у здійсненні санкцій та розглянути нові інструменти для впливу на поведінку російської влади. Це потрібно українцям, які страждають від агресії, це потрібно політичним в’язням, це потрібно самим росіянам, це є необхідним для всієї Європи", - наголосив Кубілюс.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138419
 
 
 Топ коментарі
 
Ахаха, вернуться рф на путь демократии поможет только программа "ЯО в обмен на продовольствие"
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Санкции им только на пользу, разве пуйло не так говорил? Так что не о каком пути к демократии не может идти и речи...
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Поведение отдельных руководителей стран Европы совсем противоположное они поклоняются диктатору кремля Путину...
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им уже ничего не поможет, только развал раши спасение для соседей
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Санкции им только на пользу, разве пуйло не так говорил? Так что не о каком пути к демократии не может идти и речи...
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Нынешние главные игроки в ойропе не готовы к таким наборам усиления... Их больше привлекает путь расчленения до зон влияния и доения...
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да нет, было здесь от Фрау, что Европе нужна рашка цельная, а не по частям....Хотя части более привлекательно...
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"нарезку" у них есть предпочтение готовить с пу как раз из постадавших...
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и страну с карликом во главе в этот список на расчленение включать никто не намерен... с "партнерами" так не поступают...
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пидлога
давно хотев тебя спросить
а ты мальчик или девочка?
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ну а Пол Маккартни какого пола? вот ответ на твой вопрос)
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))) так это только пол маккартни. а вторая половина?
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почему? из аналитической психологии следует, что абсолютно все люди бессознательно двуполы. просто одна половина в подавляющем большинстве случаев является абсолютно доминантной.
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мальчик вроде
а "пiдлога" це шо?
я просто дуже довго був у коцапському плену и забув рiдну мову(
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ну чё, уже начали откапывать и продавать созревший санкционный копальхен из норвежской сёмги )))
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Ахаха, вернуться рф на путь демократии поможет только программа "ЯО в обмен на продовольствие"
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Токо создание дикого заповедника огражденного забором и рвом с крокадилами
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Поведение отдельных руководителей стран Европы совсем противоположное они поклоняются диктатору кремля Путину...
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а не Европы? Чем отличается? Эти хоть что то говорят, а другие фантазируют...
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То то думаю,что это Медведчук и К,активировались.Подгорает.
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В первую очередь нужно заставлять рф соблюдать международное законодательство, а попытки насадить у них демократию, скорее всего обречены на провал, т.к. демократия плохо сооответствует менталитету их народа.
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Эти санкции уже пять лет "влияют" на рф, явно вы что то курите не то.
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Ага...ЩАЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ да клали они на ваши санкции и на демократию элита этих санкций не ощущает, а на быдломассу, именуемую расеянским народом, на расйке всегда было насрать..Если что, расеянские самки новых нарожают. Так всегда было, есть и будет!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСанкції і нові інструменти впливу на Кремль допоможуть РФ повернутися на шлях демократії, - євродепутат Кубілюс
 
 
 
 
 
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