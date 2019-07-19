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 Політика України
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 Генштаб ЗСУ не збирається забороняти військам "будь-яке ведення вогню" по окупантах, - Бутусов

Жодні рішення контактної групи, і зокрема рішення про заборону на "будь-яке ведення вогню", у Генштаб ЗСУ не надходили.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Було досягнуто домовленості, що з 00:01 21 липня починається безстрокова заборона на обстріли. У заяві вказано відповідальність осіб за відкриття вогню, а також передбачено публічну заяву сторін про припинення вогню", - заявив сьогодні представник України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний.

Також читайте: Домовленість про "режим тиші" вперше містить заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність сторін, - Безсмертний

Безсмертний зазначив, що вперше в такому документі забороняється "будь-яке ведення вогню".

За даними джерел Цензор.НЕТ у Генеральному штабі ЗСУ, жодних рішень контактної групи, і зокрема рішення про заборону на "будь-яке ведення вогню", у ГШ ЗСУ не надходило. Тому дати оцінку словам Безсмертного військове командування не може. Як зазначило наше джерело:

"Позиція пана Безсмертного є його особистою думкою як представника в ТКГ, офіційно з Генштабом ця позиція не узгоджувалася. Жодних наказів про заборону відповідати вогнем на напади російських окупантів не буде. Керівництво Генштабу ЗСУ не збирається віддавати наказ на припинення вогню в односторонньому порядку. Відповідальність за продовження агресії та збройні провокації несе лише російська армія. Відповідальність за оборону позицій у своїй зоні в будь-якому разі залишається на командирах військових частин ЗСУ. Збройні сили вживали і вживатимуть усіх необхідних заходів задля гарантування безпеки наших громадян. Ці обов'язки покладено на армію відповідно до закону та Конституції України. Тому сили ООС продовжуватимуть виконання бойових завдань у звичайному порядку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські військові мають право стріляти у відповідь, - Безсмертний

Раніше представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Роман Безсмертний заявив: "Домовленість про "режим тиші" вперше містить заборону на будь-яке ведення вогню та відповідальність сторін".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138416
 
   
 Топ коментарі
 
Армія недвозначно починає Зеленському водити по губах путіним?!
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новость вроде хорошая Генштаб ВСУ не собирается запрещать войскам "любое ведение огня" по оккупантам, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3151
а у свиноботов пердаки рвутся
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эх, а какие вчера фейки от пороховаты летали, прямо из собачьей будки, которую они представили генштабом.
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Назовите ответственных за прекращение огня и какую они понесут ответственность в случае нарушения и за убитых и раненных?
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зебилы понятия не имеют о контбатарейной стрельбе, например.
Когда ответка должна быть сделана в течении 2-3 минут, максимум - ЧЕТЫРЕ минуты - по данным "ушей", потому что через 5 минут - стрелять нет смысла: враг уже уехал!
В идеале - батарея противника должна быть поражена "ответным" огнем за несколько секунд ДО ТОГО как успела сделать свой первый выстрел по ВСУ...
но ни бесмертный, ни зебилы о таком не слышали..
А пока в генштабе и обсе решает что "можно дать ответный" - пройдет 20..60 минут - МИНИМУМ, и куда стрелять.. по воробьям?
в результате имеем: Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 10 вражеских обстрелов
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тогда подавайте инфу с точки зрения личного от должностных лиц, а не как государственную. Хотя главного так и не услышали, рабов гоняет на галерах....Там с ОП тоже девушка вещала. Как тоже лично или по поручению...
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сдаёт вас зелешобла ,как животных на сафари
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Армія недвозначно починає Зеленському водити по губах путіним?!
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эх, а какие вчера фейки от пороховаты летали, прямо из собачьей будки, которую они представили генштабом.
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новость вроде хорошая Генштаб ВСУ не собирается запрещать войскам "любое ведение огня" по оккупантам, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3151
а у свиноботов пердаки рвутся
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а кстати откуда инфа или Бутусов уже в Штабе ВСУ?
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Так никто и не запрещал. Только соевые уроды верещат уже месяц.
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ТАМЖЕНАШИЛЮДИ!!! буряты...спецура ГРУ...офицеры ФСБ...кадыровцы...абхазцы...приднестровцы!
Это типичная ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА...
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Ага. Просто ********** не постачатимуть і все.
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Ну или будут постачаты в армию чудо-миномет "Молот". Чтобы из него захотеть стрелять, надо иметь суицидальные наклонности.
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Так в чем новшество распиаренного вчера заявления:

"Договоренность о "режиме тишины" впервые содержит запрет на любое ведение огня и ответственность сторон" ?
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здесь на подходе еще пиар за прижатие Медведчука в трубе и приписывание ОП заслуг, хотя это работа Министров
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"Была достигнута договоренность, что с 0:01 21 июля начинается бессрочно запрет на обстрелы. В заявлении указана ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня", - заявил сегодня представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный.
Источник: https://censor.net.ua/n3138416

Домовленість є ? Є.
Отже вона буде виконуватись за рахунок життя наших військових.
І якби там не раділи в коментах вище, що мовляв, так звані *******, особливо ті, що в окопах сидять, даремно паніку розводили.
Ми ж незабаром побачимо в новинах про поранених та загиблих.
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Так-то так, только домовленность должен реализовать главнокомандующий. Бессмертный ВСУ не командует. Правда пан Бутусов тоже войсками не командует. Так что посмотрим.
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а ви усвідомили ризики подібних домовленостей ?
на кону життя та здоров'я військових.
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Так и я о том же. Если военные не допустят, то все будет нормально. Хотя нормально будет, когда российских фашистов и их приспешников из Добасса выгоним. А потом и из Крыма.
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Позиция г-на Безсмертного является его личным мнением как представителя в ТКГ - А кто его туда назначил, кто его туда послал? Не ужели он сам взял туда и поехал и теперь выражает там свое личное мнение? Бессмертный назначен туда Зе, "верховным главнокомандующим" и следовательно выражает и его мнение тоже...
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Хронология событий /09.07.19 08:18 Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе/11.07.19 19:12 Зеленский и Путин впервые поговорили, - Песков/18.07.19 19:23 Путин принял своего кума: "Урегулирование на Донбассе возможно только при прямом контакте украинской власти с представителями ДНР и ЛНР"/19.07.19 10:18 Генштаб ВСУ не собирается запрещать войскам "любое ведение огня" по оккупантам, - Бутусов/Круг замкнулся.Вернулись на исходную.
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парашенцы будут стрелять, дураку ясно, мы будем отвечать.

И чего ты добился Зе? Все как и было.....

Ах, да, пиар!!! Н
адо Зебилам показать какой ты Хвылыкый переговорун!!!

Меня просто тошнит от Учения Зеленой Сопли.
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навіть якби ці заборони вступили в силу, мої друзі єпашили і будуть єпашити русню! і на авнокомандувача Зе їм насрати! єсі шо то не ми
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5 лет войны и обстрелов никого ничему не научили!
Все наши чинуши оторваны от реальности, так как их дети не на передовой, лечатся они не в Украине, и ездят они видимо не по нашим дорогам!
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Новина порохосвиням не сподобалася Генштаб ЗСУ не збирається забороняти військам "будь-яке ведення вогню" по окупантах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1462 Генштаб ЗСУ не збирається забороняти військам "будь-яке ведення вогню" по окупантах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1462Генштаб ЗСУ не збирається забороняти військам "будь-яке ведення вогню" по окупантах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1462 Ще тупіших не бачив
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Вот же свиноферму рошенувскую пучит, их любимых сепаров и срузгих соотечественников оказывается дальше будут в ад отправлять ))))
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НЕ НУЖНО, НЕ ЧЕМУ УДИВЛЯТЬСЯ, ТУТ ВСЁ НА ПОВЕРХНОСТИ! ПОРОШЕНКО СО СВОИМИ ПОРОХОБОТАМИ ПРИВЫКЛИ ВСЁ ПЕРЕКРУЧИВАТЬ НА СВОЙ ЛАД - ОДНИМ СЛОВОМ ИЗВРАЩЕНЦЫ.
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а шокопростітутки віщать що Зеленський забороняє як мародер захищатися Героям АТО!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГенштаб ЗСУ не збирається забороняти військам "будь-яке ведення вогню" по окупантах, - Бутусов
 
 
 
 
 
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