 Генштаб ЗСУ не збирається забороняти військам "будь-яке ведення вогню" по окупантах, - Бутусов

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Було досягнуто домовленості, що з 00:01 21 липня починається безстрокова заборона на обстріли. У заяві вказано відповідальність осіб за відкриття вогню, а також передбачено публічну заяву сторін про припинення вогню", - заявив сьогодні представник України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний.
Безсмертний зазначив, що вперше в такому документі забороняється "будь-яке ведення вогню".
За даними джерел Цензор.НЕТ у Генеральному штабі ЗСУ, жодних рішень контактної групи, і зокрема рішення про заборону на "будь-яке ведення вогню", у ГШ ЗСУ не надходило. Тому дати оцінку словам Безсмертного військове командування не може. Як зазначило наше джерело:
"Позиція пана Безсмертного є його особистою думкою як представника в ТКГ, офіційно з Генштабом ця позиція не узгоджувалася. Жодних наказів про заборону відповідати вогнем на напади російських окупантів не буде. Керівництво Генштабу ЗСУ не збирається віддавати наказ на припинення вогню в односторонньому порядку. Відповідальність за продовження агресії та збройні провокації несе лише російська армія. Відповідальність за оборону позицій у своїй зоні в будь-якому разі залишається на командирах військових частин ЗСУ. Збройні сили вживали і вживатимуть усіх необхідних заходів задля гарантування безпеки наших громадян. Ці обов'язки покладено на армію відповідно до закону та Конституції України. Тому сили ООС продовжуватимуть виконання бойових завдань у звичайному порядку".
Раніше представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Роман Безсмертний заявив: "Домовленість про "режим тиші" вперше містить заборону на будь-яке ведення вогню та відповідальність сторін".
Когда ответка должна быть сделана в течении 2-3 минут, максимум - ЧЕТЫРЕ минуты - по данным "ушей", потому что через 5 минут - стрелять нет смысла: враг уже уехал!
В идеале - батарея противника должна быть поражена "ответным" огнем за несколько секунд ДО ТОГО как успела сделать свой первый выстрел по ВСУ...
но ни бесмертный, ни зебилы о таком не слышали..
А пока в генштабе и обсе решает что "можно дать ответный" - пройдет 20..60 минут - МИНИМУМ, и куда стрелять.. по воробьям?
в результате имеем: Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 10 вражеских обстрелов
а у свиноботов пердаки рвутся
Это типичная ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА...
"Договоренность о "режиме тишины" впервые содержит запрет на любое ведение огня и ответственность сторон" ?
Источник: https://censor.net.ua/n3138416
Домовленість є ? Є.
Отже вона буде виконуватись за рахунок життя наших військових.
І якби там не раділи в коментах вище, що мовляв, так звані *******, особливо ті, що в окопах сидять, даремно паніку розводили.
Ми ж незабаром побачимо в новинах про поранених та загиблих.
на кону життя та здоров'я військових.
И чего ты добился Зе? Все как и было.....
Ах, да, пиар!!! Н
адо Зебилам показать какой ты Хвылыкый переговорун!!!
Меня просто тошнит от Учения Зеленой Сопли.
Все наши чинуши оторваны от реальности, так как их дети не на передовой, лечатся они не в Украине, и ездят они видимо не по нашим дорогам!