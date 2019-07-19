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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Європарламент (411) Порошенко (9478) резолюція (198) Європейська Солідарність (75)

 Росія не зможе ігнорувати резолюцію Європарламенту, яка вимагає звільнити українських моряків, - Порошенко

Ухвалена Європейським Парламентом резолюція на підтримку України - це чіткий сигнал всьому світу, і зокрема Росії про те, що Україна залишається на порядку денному ЄС. Наші союзники готові продовжувати тиск на Москву для припинення агресії та виконання Мінських угод.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську Солідарність", про це п'ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко заявив зі Страсбурга в прямому ефірі телеканалу "Україна".

"Сьогодні було створено потужне проукраїнське лобі. Європейський Парламент говорить зрозумілою для світу і, я сподіваюсь, зрозумілою для росіян мовою. Йшлося не просто про політв’язнів - в резолюції країна-агресор названа країною-агресором. Агресія в нейтральних водах Чорного моря і Керченської протоки названа актом агресії. Чітко позиція засвідчена стосовно санкцій: якщо Росія не буде імплементувати Мінські угоди - санкції мають бути посиленими. Це - рішення 458 депутатів. Це рекордна більшість, яка підтримала українську резолюцію. Дуже важливо, що визнана необхідність негайно виконати наказ трибуналу, виданий за позовом України відповідно до директив, підписаних мною, щодо негайного і безумовного звільнення українських моряків і передачу нам військових кораблі", - нагадав Порошенко.

Також у перший день роботи нового Європейського Парламенту була сформована група щодо виконання Угоди про асоціацію - представники цієї групи вже на першому засіданні ЄП довели свою принципову позицію щодо захисту України. Подібний досвід дипломатичних перемог необхідно використовувати й надалі, аби не дозволити зруйнувати міжнародну єдність, як це відбулось у ПАРЄ кілька тижнів тому, - повідомив лідер "Європейської Солідарності".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенка намагаються зняти з виборів, справу передали судді Вовку, - "Європейська Солідарність"

"Сформовано групу з виконання Угоди про асоціацію. Я пишаюсь тим, що колись сам очолював таку групу з українського боку. Сьогодні саме ті, хто ввійшов до складу тієї групи, зайняли найактивнішу позицію під час обговорення і забезпечили таку безумовну, з переконливою більшістю підтримку України.

Європейський Союз з нами, і Росія не може дозволити собі довго ігнорувати найбільше у світі об’єднання країн, потужне, сильне - таке як Європейський Союз. Ми зробили все для того, щоб світову солідарність на підтримку України зробити ще міцнішою. І треба зробити висновки для когось, хто провалив, на жаль, ситуацію в Парламентській асамблеї Ради Європи, де була спроба Росії зняти санкції - і, на жаль, вона привела там до зняття санкцій. Ми не дозволимо це зробити тут, в Євросоюзі", - наголосив Порошенко.

Також читайте: Вдалося вийти на максимально амбітний текст на захист українських політв'язнів у Росії, - Порошенко про резолюцію Європарламенту

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138415
 
   
 Топ коментарі
 
Може і так. Але вони намагатимуться розвести зелених та некомпетентних на поступки.
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Петро,тебе повестка была,её тоже нельзя игнорировать
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До этого игнорировала, а сейчас не сможет.... Свыня, хватит бухать!
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Конешно, как не может игнорировать резолюцию по Сенцову с 2018 года.
Но игнорирует.
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То ж сидіть "зетерпіли" і навіть не смикайтесь! Це ваша зелогіка!
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Логика в том, что никакие резолюции и озабоченности украинцам не помогут. Развивать армию и мочить кацапню - только такой план сможет нам помогти.
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татышо?! он твои узеленские надлышковэ майно продавать собрались.
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Петро,тебе повестка была,её тоже нельзя игнорировать
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"У меня есть информация, что на 90% наши моряки могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля. Молюсь, чтобы это было, и мне все равно, кто потянет это одеяло, и на кого Путин возложит в связи с избирательными процессами вину или позитив. Я очень хочу, чтобы дома оказались наши герои", - сказал Порошенко.
Источник: https://censor.net.ua/v3137452
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разве шо от медведчука инфа
раз пеця так уверен
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ну так как фото с Порошенко актуально или снова будете с русру всякую гадость на Цензор тащить?
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Россия не сможет игнорировать резолюцию Европарламента, которая требует освободить украинских моряков, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1949
... та вам порохоботам всё божья роса))
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Вера зебобіків в сніженіє таріфоф свята і нєзьіблєма
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Откуда в принципе может быть у Петра такая информация о планах Путина? От питерских сватов?
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это он вчера с балкона услышал?)
надо отдать ему должное вчера держался там хорошо
може есть смысл остаться?)
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Може і так. Але вони намагатимуться розвести зелених та некомпетентних на поступки.
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Порох поїхав в страсбург відстоювати інтереси України. Хоч там мав бути новообраний гідрант. Та йому ніколи...море, шаверма..
Ви зробили це разом, можетє пафтаріть
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Ага.. 5 років 'вілстоював'...
Тільки жд колії з ордло забув розібрати...
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тот с взглядом Ивана Грозного казнит дворовых. Все на что может после 95
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Він не відстояв а відседів у коридорі бо його в євро парламент не пустили.Тож не хрюкай свинарчучок.
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Та да ...за такою інформацією вже не треба ходити на парашні сайти бо тепер всі українські змі стали такими ж помиями правда?
Всякі домовленості і переговори і ведуть в кулуарах все вирішується до заходу в сесійну залу
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До этого игнорировала, а сейчас не сможет.... Свыня, хватит бухать!
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Ясно... Я дивуюсь як нам Крим досі не повернули... І це після стількох резолюцій...

пєтя так і не зрозумів, що вся триндьож всяких європарламентів не варта використаного туалетного паперу...
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Ясна річ. Нас нє спгашиват тож навіщо дьоргатись
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Россия не сможет игнорировать резолюцию Европарламента, которая требует освободить украинских моряков, - Порошенко

Не мала баба клопоту, та купила порося.. На хрена ты их отправлял под этот мост, дурик? И воронченко твой до последней минуты булькал, что всё под контролем и готовы к любому развитию ситуации.
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аакашвили, не переживай. Украинский народ намного умнее, чем ты о нем думаешь. Бывают, конечно, временные помутнения сознания, как сейчас с преЗЮдентом, но это со временем пройдет.
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Боюсь, что просто сажать уже не получится. Слишком глубоко прогнила система. Могла бы помочь установка эшафота на Майдане... Между прочим, именно с этого начиналась инсталляция демократии в Англии, Франции, США...
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тогда Вам к наркологу,а еще лучше и полезней-наHUY
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Высоко сидит, судя по фотке! Это теплое местечко как называется? Галерка, да? Ну, ничего, зато тут, на Цензоре, после того, как он проиграл, его стало больше, чем когда он был без приложения "экс". Его тут даже не называют правильно: экс-президент. Для него придумано вот это: " пятый президент Украины"(с). По спец-заказу, наверное.
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та да...шестой -самое то,что по душе кацаплянам...их глубинная суть,шестерочная Росія не зможе ігнорувати резолюцію Європарламенту, яка вимагає звільнити українських моряків, - Порошенко - Цензор.НЕТ 994
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До цього ж ігнорували. Навіть рішення трибуналу ігнорують, а воно стоїть на щабель вище "резолюції"...
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А кот Васька слушает, но ест. продолжает строить северный поток...
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"...бывшего президента Украины Петра Порошенко, который не явился в этот день на допрос к следователям Государственного бюро расследований, не пустили в зал заседаний Европарламента, а усадили на галерке. "Росія не зможе ігнорувати резолюцію Європарламенту, яка вимагає звільнити українських моряків, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3789
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а он шо,член европарламента,шоб его в зал допускать? слабовата твоя зрада,кацаплянин
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я лично очень переживаю по поводу резолюции, прям кушать не могу
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дивіться, мухомор не вдавіться..
а так - смачного
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вата ёрзает...не нравится вате,шо порох продолжает отстаивать интересы Украины Росія не зможе ігнорувати резолюцію Європарламенту, яка вимагає звільнити українських моряків, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7464.но это проблемы самой ваты.
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Почетный консул республики Сейшельские острова...Росія не зможе ігнорувати резолюцію Європарламенту, яка вимагає звільнити українських моряків, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3647
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Цензор, много Параши, слишком много, это фиаско
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Россия не сможет игнорировать резолюцию Европарламента...

Игнорировать не может. А вот наплевать на нее - запросто. Что она и делает.
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А если Россия откажется выполнять резолюцию, то что?... Вот и всё...
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