 Росія не зможе ігнорувати резолюцію Європарламенту, яка вимагає звільнити українських моряків, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську Солідарність", про це п'ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко заявив зі Страсбурга в прямому ефірі телеканалу "Україна".
"Сьогодні було створено потужне проукраїнське лобі. Європейський Парламент говорить зрозумілою для світу і, я сподіваюсь, зрозумілою для росіян мовою. Йшлося не просто про політв’язнів - в резолюції країна-агресор названа країною-агресором. Агресія в нейтральних водах Чорного моря і Керченської протоки названа актом агресії. Чітко позиція засвідчена стосовно санкцій: якщо Росія не буде імплементувати Мінські угоди - санкції мають бути посиленими. Це - рішення 458 депутатів. Це рекордна більшість, яка підтримала українську резолюцію. Дуже важливо, що визнана необхідність негайно виконати наказ трибуналу, виданий за позовом України відповідно до директив, підписаних мною, щодо негайного і безумовного звільнення українських моряків і передачу нам військових кораблі", - нагадав Порошенко.
Також у перший день роботи нового Європейського Парламенту була сформована група щодо виконання Угоди про асоціацію - представники цієї групи вже на першому засіданні ЄП довели свою принципову позицію щодо захисту України. Подібний досвід дипломатичних перемог необхідно використовувати й надалі, аби не дозволити зруйнувати міжнародну єдність, як це відбулось у ПАРЄ кілька тижнів тому, - повідомив лідер "Європейської Солідарності".
"Сформовано групу з виконання Угоди про асоціацію. Я пишаюсь тим, що колись сам очолював таку групу з українського боку. Сьогодні саме ті, хто ввійшов до складу тієї групи, зайняли найактивнішу позицію під час обговорення і забезпечили таку безумовну, з переконливою більшістю підтримку України.
Європейський Союз з нами, і Росія не може дозволити собі довго ігнорувати найбільше у світі об’єднання країн, потужне, сильне - таке як Європейський Союз. Ми зробили все для того, щоб світову солідарність на підтримку України зробити ще міцнішою. І треба зробити висновки для когось, хто провалив, на жаль, ситуацію в Парламентській асамблеї Ради Європи, де була спроба Росії зняти санкції - і, на жаль, вона привела там до зняття санкцій. Ми не дозволимо це зробити тут, в Євросоюзі", - наголосив Порошенко.
Но игнорирует.
Источник: https://censor.net.ua/v3137452
раз пеця так уверен
... та вам порохоботам всё божья роса))
надо отдать ему должное вчера держался там хорошо
може есть смысл остаться?)
Ви зробили це разом, можетє пафтаріть
Тільки жд колії з ордло забув розібрати...
Всякі домовленості і переговори і ведуть в кулуарах все вирішується до заходу в сесійну залу
пєтя так і не зрозумів, що вся триндьож всяких європарламентів не варта використаного туалетного паперу...
Не мала баба клопоту, та купила порося.. На хрена ты их отправлял под этот мост, дурик? И воронченко твой до последней минуты булькал, что всё под контролем и готовы к любому развитию ситуации.
ест.продолжает строить северный поток...
а так - смачного
Игнорировать не может. А вот наплевать на нее - запросто. Что она и делает.