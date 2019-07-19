 Рейтинги партії Медведчука - це навіть не реванш, це вторгнення, - радник президента Потураєв

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про дані соціологічних опитувань щодо дострокових парламентських виборів, Потураєв зазначив, що "це навіть не реванш, рейтинги опозиційного блоку - це вторгнення".

Говорячи про скуповування медіаресурсів Віктором Медведчуком і поширення ними російської пропаганди, радник Зеленського заявив, що це явище "треба ліквідувати". "У нас експансія в наш телерадіопростір... Це війна", - наголосив Потураєв.

Він переконаний, що команда Зеленського створить "дієві інструменти, що розкриють фінансові таємниці того, що за цими каналами стоїть, то ці, нібито власники, самі будуть раді швидко відскочити подалі".

"У мене як у медійника є розуміння, які інструменти можна застосувати, і це прописується в законі, це не складно, зараз ми підключимо юристів, щоб усе правильно описати", - розповів Потураєв, однак відмовився розкривати деталі майбутнього законопроєкту, щоб "не допомагати юристам Медведчука".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацрада з питань телебачення не змогла довести зв'язок Медведчука з телеканалами "112", NewsOne і ZIK

14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).

Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив голова медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.

Партія "Народний фронт" вимагала скликати у зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.

В Адміністрації президента 19 червня відбулася зустріч з колишніми працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з каналу після його купівлі соратником Віктора Медведчука - Тарасом Козаком.

Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.

7 липня український телеканал з медіаімперії кума Путіна, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия-1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі погрози".