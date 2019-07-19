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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:вибори (4238) Медведчук (452) реванш (11) рейтинг (273) телебачення (355) 112_Україна (31) Newsone (50) ZIK (7) Потураєв (5)

 Рейтинги партії Медведчука - це навіть не реванш, це вторгнення, - радник президента Потураєв

Радник президента Микита Потураєв заявив, що медіаактиви глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука - це загроза для України, і їх потрібно ліквідувати.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про дані соціологічних опитувань щодо дострокових парламентських виборів, Потураєв зазначив, що "це навіть не реванш, рейтинги опозиційного блоку - це вторгнення".

Говорячи про скуповування медіаресурсів Віктором Медведчуком і поширення ними російської пропаганди, радник Зеленського заявив, що це явище "треба ліквідувати". "У нас експансія в наш телерадіопростір... Це війна", - наголосив Потураєв.

Він переконаний, що команда Зеленського створить "дієві інструменти, що розкриють фінансові таємниці того, що за цими каналами стоїть, то ці, нібито власники, самі будуть раді швидко відскочити подалі".

"У мене як у медійника є розуміння, які інструменти можна застосувати, і це прописується в законі, це не складно, зараз ми підключимо юристів, щоб усе правильно описати", - розповів Потураєв, однак відмовився розкривати деталі майбутнього законопроєкту, щоб "не допомагати юристам Медведчука".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацрада з питань телебачення не змогла довести зв'язок Медведчука з телеканалами "112", NewsOne і ZIK

14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).

Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив голова медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.

Партія "Народний фронт" вимагала скликати у зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.

В Адміністрації президента 19 червня відбулася зустріч з колишніми працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з каналу після його купівлі соратником Віктора Медведчука - Тарасом Козаком.

Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.

7 липня український телеканал з медіаімперії кума Путіна, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия-1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі погрози".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138410
 
   
 Топ коментарі
 
Так не вы ли валили Пороха всеми силами ? Чего ж теперь воете на Луну ? Тьфу.
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Мне пришло приглашение на выборы и я буду голосовать за Европейскую Солидарность. Потому что Порошенко это будущее, а новопредставленный слуга народа это крах страны!!!

Рейтинги партии Медведчука - это даже не реванш, это вторжение, - советник президента Потураев - Цензор.НЕТ 3176
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cimbitep. При Порошенко Мертвечук тихо сидел и никому не мешал а сейчас ...
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НАБУ проводит обыски в спортклубе "5 элемент" в Киеве...
"титушки" пытаются помешать обыскам НАБУ, прикрываясь, что в здании находится приемная депутата Верховной Рады, сына бывшего президента Порошенко Алексея. Кроме того, детективы НАБУ пытаются провести обыски в еще одном помещении в том же здании, однако представители спортклуба не пускают детективов, заявляя, что там находится почетное консульство Сейшельских островов...
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А шмаркля выд нього не краща:

"Президент України Володимир Зеленський проігнорував річницю проголошення державного суверенітету
Про це на сторінці в Facebook написав кандидат в депутати від партії "Європейська солідарність" Андрій Смолій.
"Про пріоритети. Вчора була річниця проголошення державного суверенітету України. Практично перший документ, який засвідчив прагнення до Незалежності, і став прологом до проголошення Акту про Незалежність України. Проте, для президента Зеленського це порожній звук. Як і наша держава. Жодного привітання,оголошення, навіть повідомлення на сайті президента.
Вітання з Українськими святами та подіями - не його. Пріоритет - популізм. На сайті глави держави за два місяці аж 3(три!) привітання. Це про пріоритети та цінності. Про ідеологію та державотворчість. Ці люди не мають нічого спільного з вище переліченими речима", - йдеться в дописі Смолія."
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Я уже писал ранее, что может быть, когда партия прислуга наберет большинство (сформирует коалицию) и не дай бог поставит мертвечука спикером, который будет вторым лицом после ЗЕ, а там с ним чего нибудь да случится
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Дискатека в клюбе начинается 🤡🤡🤡🤡🤡
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Інтервенція проросійських сил на інформаційний простір України це загроза державності. Це справа життя і смерті і демократична демагогія повинна бути відсутня. Імпотентність держави в боротьбі з цим злом все вражаюча. Якщо закриття каналів Мертвечука залежить від СБУ, то справи України кепські, буде скочуватись до Росії бо сьогоднішня влада продажна, і здасть все Росії. Тоді повинно вступити право народної доцільності по захисту незалежності України силовими методами, зруйнувати це осине гніздо в іншому разі втратимо незалежність. І начхати нам що думає Європа, ПАРЄ, вони вже доказали свою демократичність, чесність, вірність ідеалам "вільної Європи" при поверненню Росії в ПАРЄ,


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це .ля, - єдиний фронт європейської солідарності за життя, який давно сформувався.
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Інтервенція проросійських сил на інформаційний простір України це загроза державності. Це справа життя і смерті і демократична демагогія повинна бути відсутня. Імпотентність держави в боротьбі з цим злом все вражаюча. Якщо закриття каналів Мертвечука залежить від СБУ, то справи України кепські, буде скочуватись до Росії бо сьогоднішня влада продажна, і здасть все Росії. Тоді повинно вступити право народної доцільності по захисту незалежності України силовими методами, зруйнувати це осине гніздо в іншому разі втратимо незалежність. І начхати нам що думає Європа, ПАРЄ, вони вже доказали свою демократичність, чесність, вірність ідеалам "вільної Європи" при поверненню Росії в ПАРЄ,


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Команда Зе это круглые дебилы, которые развалят Украину на части.
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вчора навіть Грося спалив вашу банду європейської солідарності за життя. медведчук - це творіння пороху.
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Медведчук - это благодарочка от электората уходящей власти за последние пять лет ощасливливания.
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Вот говорят Виктор Медведчк агент кремля..., ну так какие проблемы засадить этого подонка ну или привлечь к ответственности за все то что оно творит. Ну реально занимается антиукраинской деятельностью. Если бы СБУ копнула под него глубже, то его можна просто расстрелять...
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Смешно. Какая вообще разница между опзж и слугой народа?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРейтинги партії Медведчука - це навіть не реванш, це вторгнення, - радник президента Потураєв
 
 
 
 
 
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