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Все про:шахрайство (265) Microsoft (7)

 Українського тестувальника, який обікрав Microsoft на $10 млн, заарештували в США

У США заарештували 25-річного громадянина України Володимира Кващука, якого звинувачують в організації шахрайської схеми і привласненні $10 млн під час роботи в Microsoft.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Кващук працював у Microsoft із серпня 2016 по червень 2018 року. Він був QA-тестувальником у команді Universal Store Team, яка відповідає за комерційну діяльність в інтернеті. Тестувальники цієї команди можуть робити безкоштовні покупки, користуючись знижковими картами.

Щоб убезпечити себе від шахрайства, компанія блокувала доставку фізичних товарів, замовлених за цими картками, але Кващук перехитрив це обмеження. Замість "фізичних товарів" він купував за знижками подарункові сертифікати в магазині Microsoft і продавав їх третім особам. Через підозріло різкий стрибок у використанні подарункових сертифікатів Microsoft організувала внутрішнє розслідування, до якого згодом залучила Секретну службу і Податкове управління США. Правоохоронці відстежили ланцюжок акаунтів і цифрових гаманців, вказавши на Кващука. Доки він був непоміченим, устиг купити собі Tesla за 162 тисячі доларів та віллу біля озера за 1,6 мільйона доларів.

Українця звинувачують у завданні збитків компанії на 10 мільйонів доларів. Йому загрожує до 20 років в'язниці та штраф у 250 тисяч доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони і "Майкрософт Україна" уклали Меморандум про співпрацю

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138408
 
   
 Топ коментарі
 
Толковый ограничился бы одним лимоном в год. И так до пенсии.
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Толковый ограничился бы одним лимоном в год. И так до пенсии.
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ну красава конечно, только вот зачем в США было сидеть, если обокрал Майкрософт7 На планете есть много уютных уголоков и везде хорошо когда у тебя есть 10 млн баксов)
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Та никакой Майкрософт он не обкрадывал. Он делал ОФИЦИАЛЬНЫЕ покупки в магазине Майкрослфт. Он ОФИЦИАЛЬНО покупал у них сертификаты Он имел право покупать.??? Имел. Но он их перепродывал. Ето его дело что делать с ОФИЦИАЛЬНО купленым товаром. В чем криминал??????????????????????????
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такая схема у нас бы в стране проканала, но в америке все по другому. Там за такое тюрма и макароны...
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Жадность - это плохо. Теперь хорошо посидит
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даже в комментах это видно, не далеко от кацапов ушли.
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из 5ти комментов 3 похвальных. Так что вы хотите от слуг народа?))
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Зе заработал свои деньги честно. Порошенко, чтобы стать олигархом, свои заводы украл у украинцев. Так кем являются те, кто с пеной у рта поддерживает вора? Элитой? Сомневаюсь...
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Зато у нас теперь есть своя церковь, а это важнее хоть тысячи заводов! Сотни лет молились и ждали этого События. Теперь все будет хорошо, будь при власти хоть корова, или даже Ляшко.
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умен собака, давайте его на авакова поменяем, почему на авакова фиг его знает ну давайте на яценюка или его величество самого зе, вот нам такие нужны а вот те ненужны
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Придурок!!!! Вата она заразна!!!! Соси теперь банан придурок!
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Ничего не понятно, если запрета и ограничения на покупку сертификатов не было и они продавались, то в чем криминальная хитрость?
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