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Все про:ГПУ (3080) Сарган (338) Карплюк (19)

 Ексмера Ірпеня, кандидата в нардепи Карплюка сьогодні чекають у ГПУ для вручення підозри. ДОКУМЕНТ

Сьогодні, 19 липня, о 12:00 у ГПУ очікують колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка, щоб вручити йому підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала речниця глави ГПУ Лариса Сарган і виклала фото повістки.

"Випереджаючи заяви про "політичні переслідування", зазначу лише, що в кримінальному провадженні, де фігурує відомий мер Київщині, лише суцільна економіка", - написала вона.

У коментарях під своїм постом Сарган додала, що "деякі "голови" вміють замилювати очі виборцям красивими фонтанами, клумбами, освітленням вулиць. Ціну цієї "краси" виборці не знають".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карплюк збирається в Раду, щоб "політизувати" будь-які спроби посадити його, - Червакова

Як написано у повістці, Карплюку підготували підозру в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Ексмера Ірпеня, кандидата в нардепи Карплюка сьогодні чекають у ГПУ для вручення підозри 01

Нагадаємо, 21 липня 2017 року ГПУ провела кілька десятків обшуків у справі мера Бучі Федорука і мера Ірпеня Карплюка. Обшуки відбулися в рамках справи про розкрадання 890 га лісу.

"У рамках справи про розкрадання 890 га лісу підрозділи Генпрокуратури, СБУ і МВС провели обшуки за 31 адресою, зокрема і за місцем проживання мерів Бучі та Ірпеня. Підозрювані посадові особи протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню та потрібним людям з Києва", - повідомив тоді Луценко.

У ГПУ зазначили, що під час обшуків "знайшли документи, що підтверджують дані про різні злочини: від вирубки лісів до незаконного будівництва". Також у рамках "бучанської справи" розслідується незаконне надання 14 га землі екс-віце-спікеру Верховної Ради Калєтніку.

1 вересня 2017 року прокуратурою Київської області меру Ірпеня Карплюку було повідомлено про підозру.


Ексмера Ірпеня, кандидата в нардепи Карплюка сьогодні чекають у ГПУ для вручення підозри 02
Ексмера Ірпеня, кандидата в нардепи Карплюка сьогодні чекають у ГПУ для вручення підозри 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138402
 
 
 Топ коментарі
 
Вот сволочь такая, наделал красивых фонтанов, клумб и осветил улицы, замылить глаза людям хотел. Берите пример с Кличка, который них*я не делал, кроме всем известного стекляного моста, только сотни гекта земли раздербанил и его никто никуда не вызывает
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вы не поверите, - это его работа и деньги налогоплательщиков (я не про Кличка)
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Да куда там )) Он эти 890Га леса пустил на предвыборную компанию. На каждом шагу бигморды с его рожей.
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Да куда там )) Он эти 890Га леса пустил на предвыборную компанию. На каждом шагу бигморды с его рожей.
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По интеру предвыборная реклама идет постоянно за этого Карпюка,планы у него потужные, с оптимизмом смотрит в будущее
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Задолбали уже своей "политкорректностью"! От кого баллотируется-то?
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Вот поетому его и таскают что ниоткого. А как только пристанет к какой то банде сразу станет честным и порядочным и героем еще о котором по ТВ будут рассказывать легенды.
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Да не очень-то его таскают. Но зуб на него у Луцика точно. Не поделился, скорее всего.
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Там какие то терки из-за ирпенского леса что Киевским чиновникам не дал раздеребанить
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це остання рибалка юрка, чи ше буде?)
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Вот сволочь такая, наделал красивых фонтанов, клумб и осветил улицы, замылить глаза людям хотел. Берите пример с Кличка, который них*я не делал, кроме всем известного стекляного моста, только сотни гекта земли раздербанил и его никто никуда не вызывает
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вы не поверите, - это его работа и деньги налогоплательщиков (я не про Кличка)
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Ірпінь і Карплюк..
масштаб дерибану на порядок менший ніж у Львові Садовим
звичайно,уКиєві ще більші можливості..
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Вот именно что у Киева намного больше возможностей. Но притом в Ирпине фонтаны, асфальт и везде тротуары в тротуарной плитке, а в Киеве вонючий совок с перерытым асфальтом еще советских времен, тротуары до сих пор огорожены совковыми уже гнилыми и погнутыми трубами совковых времен и вонью мусорников.
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В том-то и дело. Центр в Ирпене красивее, чем в Киеве. Получается, Карплюк воровал на порядки меньше, чем Кличко?
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интересно, сколько у нас кандидатов в депутаты, свободных от всяких подозрений, не объявленных в розыск и просто честных людей..., думаю меньше половины..., есть шанс опять получить раду, сплошь состоящую из непосаженных преступников... и кто-то думает, что эти граждане снимут с себя неприкосновенность... Ексмера Ірпеня, кандидата в нардепи Карплюка сьогодні чекають у ГПУ для вручення підозри - Цензор.НЕТ 3176
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серед самовисуванців таких десятки..серед кількох тисяч це 1 відсоток
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЕксмера Ірпеня, кандидата в нардепи Карплюка сьогодні чекають у ГПУ для вручення підозри. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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