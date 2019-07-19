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 Політика України, За кордоном
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Все про:Єврокомісія (276) Росія (18979) санкції (2338) фон дер Ляйєн Урсула (5)

 Кремль не пробачає жодної слабкості. З позиції сили ми мусимо підтримувати нинішні санкції, - новообрана глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Обрана глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що з Кремлем потрібно розмовляти з позиції сили і зберігати поточні санкції проти РФ.

Про це вона заявила в інтерв'ю газеті La Repubblica, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Фон дер Ляєн наголосила, що РФ демонструє ворожу поведінку вже протягом довгого часу, нагадавши про анексію Криму і спроби максимально розділити Європу.

"Кремль не пробачає жодної слабкості. З позиції сили ми мусимо підтримувати нинішні санкції і водночас продовжувати діалог" - наголосила вона.

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"Ми також вдосконалюємося в демонтажі дезінформаційних сюжетів і кампаній у соціальних мережах з фейковими новинами. Це наш привілей як демократій - відповідати прозорістю, вільною пресою і відкритими дебатами", - заявила фон дер Ляєн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138401
 
   
 Топ коментарі
 
Она аристократичного происхождения, как и муж ее. Тут это все ещё существует, и не пустой звук. Родовые поместья, титулы на несколько строчек в паспорте как часть фамилии - все есть.
Там много чего сплелось.

Но ее не очень любят, обвиняют в некомпетентности. Посмотрим, что она в ЕК нарулит.
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нет...
Им нужно было избрать на должность главы Еврокомиссии какого нибудь тупого клоуна...
Что бы порешал с путиным где то посередине Эльбы...
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проблемА
не так всё просто у них
походу только петру алексеичу удалось кормить своих свиноботов из бюджетного корыта
вчера гройсман на 1+1 рассказывал про 10 000 ботов парашенко
и это только штатные
ужас мля Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать нынешние санкции, - новоизбранная глава Еврокомиссии фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 5051
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Долго же доходило! Достаньте Шродера с виллы и устройте ему процесс, а заодно заставте оплатит' все расходы, которые несет Европа (и Украина и др. страны) вследствие его политики подкормки и задабривания Пуйла.
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Плюсану, пожалуй. Иногда вынужден признать, шо ты правильные вещи говоришь...когда херню не несешь. Но иногда тааакую ху...ргаду...
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Ну значит разногласия у нас скорее тактические.
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Ага... как евроремонт... нагнал 10 евреев и ремонтируешь... или одного еврея президентом, а он уж остальных ремонтников подтянет...
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чуствуется шо бывший министр обороны
чую любовь к свиноросам на подсознательном уровне))
походу диды ваивали)
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Она аристократичного происхождения, как и муж ее. Тут это все ещё существует, и не пустой звук. Родовые поместья, титулы на несколько строчек в паспорте как часть фамилии - все есть.
Там много чего сплелось.

Но ее не очень любят, обвиняют в некомпетентности. Посмотрим, что она в ЕК нарулит.
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та понятно
европа никогда особо немцев не любила
еще со времен римской империи
румына надо было ставить))
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Я не скажу за всех румын но это гавнейшие людишки.
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Merkel Daliu predlagala na nejio mesta,no Makron byl protiv.Rumyn itak bylo jasno sto nevygrajet
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та Даля и нам бы не помешала
вместе с дивизией морской пехоты сша
думаю через год Украину бы не узнали
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бурґи, которые находятся в собственности таких фамилий и поддерживаются ими в отличном состояни, мну захватывают. обалденно побродить по таких. а один раз сплавлялись по маленькой речке и в лесу на её берегу стоит фамильный яґдшлосс. не маленький такой. причём, половина разрушена, а в другая хоть и не в идеальном, но в живом состоянии. спросил местного, а чё так? и он рассказал, что есть в подобном состоянии несколько. до прихода освободителей в 1945, всё было нормально. родовая столетняя резная мебель, паркет,....... лес вокруг. но когда пришли освободители, то всех из неубежавших владельцев, в основном стариков хозяев, оставшихся дома, понятно расстреляли и поселились в нём. зима-весна было ещё холодно, дрова в окружавшем лесу понятно лень пилить, сожгли хозяйские припасы, а потом начали топить мебелью, паркетом, .... уходя дальше, как покорители, подожгли всё шо не дограбили. потом до 1955 - зона советской окупации. а потом когда хозяева вернулись, на отстройку всего просто не хватило денег. отстроили для себя часть, а вторая так и осталась.
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Ну как Министр Обороны о компетентности в вопросе санкций и русского духа неактуален? То что Меркель долго ее не хотела не означает, что слухи правильные.
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U nas ona ordin polucyla za zaslugi Litve,ne vse takyje polucajet eto redkostКремль не пробачає жодної слабкості. З позиції сили ми мусимо підтримувати нинішні санкції, - новообрана глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 8037
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"Мы также совершенствуемся в демонтаже дезинформационных сюжетов и кампаний в социальных сетях с фейковыми новостями. Это наша привилегия как демократий - отвечать прозрачностью, свободной прессой и открытыми дебатами", - заявила фон дер Ляйен. Источник: https://censor.net.ua/n3138401

Вот уже дурики. Надо было создать армию евроботов, которые бы с утра до вечера рассказывали, как хорош Евросоюз, Еврокомиссия, а без Юнкера всему кранты.
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нет...
Им нужно было избрать на должность главы Еврокомиссии какого нибудь тупого клоуна...
Что бы порешал с путиным где то посередине Эльбы...
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Вот примерно то же самое про Урсулу и говорят. Но теперь понятно, что это вонючий российский ветер.
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она предложила изучение вопроса Сирии не только со взгляда дипломатии но и с дальности ракет. За это ей сразу же приписали криминал, который так и не был доказан. Так что вы правы, клоун был бы там в самый раз.....с его компетентностью.
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проблемА
не так всё просто у них
походу только петру алексеичу удалось кормить своих свиноботов из бюджетного корыта
вчера гройсман на 1+1 рассказывал про 10 000 ботов парашенко
и это только штатные
ужас мля Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать нынешние санкции, - новоизбранная глава Еврокомиссии фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 5051
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А бюджетом распоряжаются министерства, которые все ещё под Петей

И насколько я понимаю, боты не только в Минстеце, а и в других министерствах и ведомствах.
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А бюджетом распоряжаются министерства, которые все ещё под Петей/ Ба, запор случившийся под статьёй Глава МИД ФРГ Маас считает "Северный поток-2" разумным и важным для Европы проектом уже прошёл .Диарея продолжается.
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Гей? Охфіс Призедента!
Володя вже в курсі? Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать нынешние санкции, - новоизбранная глава Еврокомиссии фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 9902
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"Вова купает красные трусы"
Петров-Водкин, картина маслом. 😁
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Ну и что-то неправильное было сказано? Таки да - дурики. Лалала! Я за!
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Интересно, сколько Леопардов со всей причитающейся поддержкой надо, чтобы укатать ЛДНР за недельку.
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Судя по плачу, что новые ядерные, российские ракеты могут долететь до Берлина, Франкфурта и Мюнхена, введенных санкций мало.
Надо добавлять.
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Нарушение Россией договора о ракетах средней дальности было видно уже лет 15 назад, но говорить об этом стали лишь недавно. Надо было давно разработать и произвести пару тысяч таких ракет с дальностью 500-2000км и разместить их в Европе, чтобы в Кремле знали, что как только его рука потянется к кнопке, гостинцы прилетят через 15 минут. Санкции - это самообман.
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15 лет назад при власти в Германии был Шредер.
Какие там ракеты ? .....

Сегодня он:
Голова комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, член правління Газпрому; персональний друг Путіна.
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на відміну від старої корови Меркель ця фрау мислить правильно.
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ПИШУ ДЛЯ ЗЕБИЛОВ - ВОТ ПО ТАКОЙ ФОРМУЛЕ НАДО, С ФЮРЕРОМ РАЗГОВАРИВАТЬ - А НЕ ТАК КАК ПРЕДЛАГАЕТ И ДЕЛАЕТ - ЗЕЛЯ - ФАКТ
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от ваших воплей делу только вред. победа над коррупцией в украине будет шахом пуйлу без всяких разговоров. другого пути у Украины нет, а порохло отняло у Украины 5 лет на свой дерибан с целью самообогащения.
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Я так понимаю она была министром обороны в правительстве старой пьяницы Шмеркель. Я не силен в политике ФРГ, но тем не менее двойственная политика никогда и не к чему хорошему не приводила. С одной стороны Путина пытаются привести в чувство, с другой строят СП 2. С одной стороны пытаются ограничивать его финансовые возможности, с другой покупают на сотни миллиардов в год нефти и газа. Также политика по отношению к Гитлеру привела в Второй мировой. Ждём третью?
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третья уже идет - реваншистская война русни против Запада, началась в конце 1999 с Чечни и сопутствующей пропагандистской атаки на Запад. Потом - вовлечение Запада в бесполезную "войну с террором" в 2001... Запад безвольно отступал и поддавался вплоть до 2014. Сопротивление Украины стабилизировало "фронт". Теперь вот гибридная стадия.... Фитилек, подожженный в 1999 всё горит и горит, подбираясь к ядерному фугасу, отобрать который у бешеной кремляди пока ни у кого нет ни воли ни сил.
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Кремль не прощает никакой слабости.

Там у Люды Джангиров взахлеб рассказывает и лащит эго ХЛА
какой он ужасный

Вспомнился рассказ моей мамы, когда она в 1950 году видела свою бабушку с газеткой у печки
На газетке портрет Сталина
И бабушка рассуждает
"Не может быть он умным, лобик узенький, мозгам помещаться негде
это его люди таким делают "
Для десятилетней мамы это были крамольнейшие высказывания.
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Да уж поставили мартышку на такой пост. Будучи министром обороны от неё уже не было толку.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКремль не пробачає жодної слабкості. З позиції сили ми мусимо підтримувати нинішні санкції, - новообрана глава Єврокомісії фон дер Ляєн
 
 
 
 
 
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