 Кремль не пробачає жодної слабкості. З позиції сили ми мусимо підтримувати нинішні санкції, - новообрана глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Про це вона заявила в інтерв'ю газеті La Repubblica, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Фон дер Ляєн наголосила, що РФ демонструє ворожу поведінку вже протягом довгого часу, нагадавши про анексію Криму і спроби максимально розділити Європу.
"Кремль не пробачає жодної слабкості. З позиції сили ми мусимо підтримувати нинішні санкції і водночас продовжувати діалог" - наголосила вона.
"Ми також вдосконалюємося в демонтажі дезінформаційних сюжетів і кампаній у соціальних мережах з фейковими новинами. Це наш привілей як демократій - відповідати прозорістю, вільною пресою і відкритими дебатами", - заявила фон дер Ляєн.
чую любовь к свиноросам на подсознательном уровне))
походу диды ваивали)
Там много чего сплелось.
Но ее не очень любят, обвиняют в некомпетентности. Посмотрим, что она в ЕК нарулит.
европа никогда особо немцев не любила
еще со времен римской империи
румына надо было ставить))
вместе с дивизией морской пехоты сша
думаю через год Украину бы не узнали
Вот уже дурики. Надо было создать армию евроботов, которые бы с утра до вечера рассказывали, как хорош Евросоюз, Еврокомиссия, а без Юнкера всему кранты.
Им нужно было избрать на должность главы Еврокомиссии какого нибудь тупого клоуна...
Что бы порешал с путиным где то посередине Эльбы...
не так всё просто у них
походу только петру алексеичу удалось кормить своих свиноботов из бюджетного корыта
вчера гройсман на 1+1 рассказывал про 10 000 ботов парашенко
и это только штатные
ужас мля
И насколько я понимаю, боты не только в Минстеце, а и в других министерствах и ведомствах.
Володя вже в курсі?
Петров-Водкин, картина маслом. 😁
Надо добавлять.
Какие там ракеты ? .....
Сегодня он:
Голова комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, член правління Газпрому; персональний друг Путіна.
от ваших воплей делу только вред. победа над коррупцией в украине будет шахом пуйлу без всяких разговоров. другого пути у Украины нет, а порохло отняло у Украины 5 лет на свой дерибан с целью самообогащения.
Там у Люды Джангиров взахлеб рассказывает и лащит эго ХЛА
какой он ужасный
Вспомнился рассказ моей мамы, когда она в 1950 году видела свою бабушку с газеткой у печки
На газетке портрет Сталина
И бабушка рассуждает
"Не может быть он умным, лобик узенький, мозгам помещаться негде
это его люди таким делают "
Для десятилетней мамы это были крамольнейшие высказывания.