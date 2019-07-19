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Все про:Друга світова війна (107) Польща (1858) Путін (10177)

 Путіна не запросять на заходи до 80-ї річниці початку Другої світової війни, - польський віцепрем'єр Сасін

Влада Польщі не збирається запрошувати президента Росії Володимира Путіна на заходи, присвячені 80-річчю початку Другої світової війни.

Про це 18 липня заявив польський віцепрем'єр Яцек Сасін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За його словами, було б "недоречно вшановувати річницю збройної агресії проти Польщі за участю лідера, який сьогодні діє щодо сусідів такими самими методами".

Сасін зазначив, що з високою часткою впевненості можна говорити про приїзд президента США Дональда Трампа. На запитання про присутність на заходах канцлера Німеччини Ангели Меркель чиновник відповів, що зберігає оптимізм щодо цього.

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У Польщі переконані, що подія буде "всесвітнього масштабу".

Основна програма, приурочена до річниці початку війни, триватиме у Варшаві, а перша церемонія відбудеться вранці 1 вересня у Гданську, де цього дня 1939 року польська армія стала до бою проти вермахту. У 2009 році президента РФ Дмитра Медведєва запрошували до Польщі на церемонію з нагоди 70-річчя початку Другої світової війни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138396
 
   
 Топ коментарі
 
потому што для путина вторая мировая началась в 1941
Путина не пригласят на мероприятия к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, - польский вице-премьер Сасин - Цензор.НЕТ 5406

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Гітлер з 1-го вересня 1939 року по 22 червня 1941 року вів війну в Європі та атлантиці за повної політичної та економічної підтримки сталіна та ссср..
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Ні, він тільки всюди розвмоляв російською. І їздив в Москву роліки знімати.
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Вторая мировая началась с раздела польшей и германией чехословакии в октябре 1938 года.
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Пригласить, чтобы сказать русским спасибо за развязывание напару с гитлером второй мировой войны?
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В 1939-м Советскому Союзу отошла не часть Польши, а Западные Украина и Белоруссия, отнятые Польшей у России в ходе войны 1920-го года. Эти земли являлись частью России согласно Версальского договора, что признавалось всеми, в том числе Англией и Францией, которые признали за СССР право на эту территорию. Потому то ни Англия, ни Франция, ни даже Польша не посчитали действия СССР агрессией и войну ему не объявляли! Более того, польское правительство дало указания не оказывать сопротивления Красной армии
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А потім поляки жили в радянському таборі, мов жебраки, обдерті та голодні.
Одразу після розпаду совка рванули в Європу, від якої відстали на довгі десятиліття.
Може краще було би воювати ?
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Кацапські бвйки з паралельної реальності нікому не цікаві
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Лучше бы нерусские освободили Кремль(Ахыр Ян Улу-Конец Горящего Древнего=Крым), построенный царями ИндоПэриджана=ГрекоАнара(ЯнЭр-горящий Муж=Рим=ЯнуЭрий)=Од(АзАта-отсюда уеЗД=ТарТария=ОдУр-Огня муж у Платона=БалаАтаЯна-Дите Отца Горящего)ЭрБэйДжана.А Москву основал МэнАга(отсюда монах, а не Менгу как дурят) АтаОмур(Теймур)= Я ГОСПОДИН ОТЕЦ ЖИЗНИ. МэнАга=АГАМЭН=Гамон=Амон=Амэн=Юпитер=Зевс=Сияуш.Слава Кавказу!
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Это какими надо быть дебилами чтобы отмечать НАЧАЛО ВОЙНЫ?
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"Утром 7 марта 1936 года 19 пехотных батальонов и несколько военных самолетов Третьего рейха были переброшены в Рейнскую область. На границе стояли тысячи французских солдат, однако французы не стали развязывать военный конфликт. «Если бы вы, французы, вмешались в Рейнской области в 1936-м, мы бы проиграли все, и падение Гитлера было бы неизбежным», - скажет после окончания Второй мировой войны на допросе французскими офицерами начальник генерального штаба сухопутных войск Третьего рейха Гейнц Вильгельм Гудериан"
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Победители обычно празднуют окончание
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Польша не победитель.
Союзники по антигитлеровской коалиции договорились о том что Польша останется в сфере влияния раши.
Какая же это победа?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПутіна не запросять на заходи до 80-ї річниці початку Другої світової війни, - польський віцепрем'єр Сасін
 
 
 
 
 
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