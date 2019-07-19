 Путіна не запросять на заходи до 80-ї річниці початку Другої світової війни, - польський віцепрем'єр Сасін

Про це 18 липня заявив польський віцепрем'єр Яцек Сасін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
За його словами, було б "недоречно вшановувати річницю збройної агресії проти Польщі за участю лідера, який сьогодні діє щодо сусідів такими самими методами".
Сасін зазначив, що з високою часткою впевненості можна говорити про приїзд президента США Дональда Трампа. На запитання про присутність на заходах канцлера Німеччини Ангели Меркель чиновник відповів, що зберігає оптимізм щодо цього.
У Польщі переконані, що подія буде "всесвітнього масштабу".
Основна програма, приурочена до річниці початку війни, триватиме у Варшаві, а перша церемонія відбудеться вранці 1 вересня у Гданську, де цього дня 1939 року польська армія стала до бою проти вермахту. У 2009 році президента РФ Дмитра Медведєва запрошували до Польщі на церемонію з нагоди 70-річчя початку Другої світової війни.
Одразу після розпаду совка рванули в Європу, від якої відстали на довгі десятиліття.
Може краще було би воювати ?
Союзники по антигитлеровской коалиции договорились о том что Польша останется в сфере влияния раши.
Какая же это победа?