EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  800  22
Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1142) Німеччина (1240) Лавров (713) моряки (667) Росія (18979) Гайко Маас (80)

 "Настав момент для конструктивного внеску всіх сторін", - глава МЗС Німеччини Маас закликав РФ звільнити військовополонених українських моряків

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим 18 липня в Бонні закликав Росію звільнити 24 військовополонених українських моряків.

Про це повідомляє "Німецька хвиля", передає Цензор.НЕТ.

Маас висловив думку, що в конфлікті навколо України "настав момент для конструктивного внеску всіх сторін", куди належить і звільнення військовополонених українців.

Він наголосив, що в українському конфлікті зараз наявні "позитивні сигнали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС ФРН Маас вважає "Північний потік-2" розумним і важливим для Європи проєктом

Глава МЗС Німеччини висловив сподівання, що нове безстрокове перемир'я, яке набуває чинності 21 липня, дотримуватиметься, виявиться міцним, що допоможе досягти прогресу в питанні виконання Мінських угод.

Лавров зі свого боку заявив, що розраховує на виконання новим керівництвом України Мінських угод. Однак він не підтримав пропозицію президента України Володимира Зеленського про залучення до нормандського формату США та Великої Британії.

Глава російського МЗС наголосив, що формат уже узгоджений, він може просунутися вперед "в нових умовах", і важливо "не розпорошувати увагу".

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138394
 
 
 Топ коментарі
 
Продолжается утечка информации из тайных источников, однако не гарантирующих её достоверность: уточнена истинная причина приступа тремора фрау Меркель во время визита президента Зеленского - німецьку канцлерку трясло як Тарасову хату від одночасного збігу двох нестримних бажань - якнайшвидше нахапати грошенят від «Північного потоку-2» і напіддати коліном Зелюку, щоб під ногами не плутався.
 показати весь коментар
 
прямо фокусник, этот Маас. Одной рукой зарабатывает на хуйле, другой ему угрожает. На каких лохов это расчитано.
 показати весь коментар
 
похоже, оперативки не хватает порохоботам для удержания всех случайных измышлений о зеленском, созданных в прохоботских клоаках, вот они и лезут разместить их в облаке, где могут.

маньяки-с.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну да, может и германия внесет свой - просто с@биесь вместе со своими торговыми партнерами - кацапами.
 показати весь коментар
 
Почему концентрируются то на моряках, то на Сенцове, вместо того, чтобы последовательно настаивать на незаконности удержания руснёй всех граждан Украины.
 показати весь коментар
 
потому что Зеленский не может все удержать в памяти. оперативки маловато... "Настав момент для конструктивного внеску всіх сторін", - глава МЗС Німеччини Маас закликав РФ звільнити військовополонених українських моряків - Цензор.НЕТ 7850
 показати весь коментар
 
похоже, оперативки не хватает порохоботам для удержания всех случайных измышлений о зеленском, созданных в прохоботских клоаках, вот они и лезут разместить их в облаке, где могут.

маньяки-с.
 показати весь коментар
 
 
судя по предыдущему заявлению Мааса о том, что "северный поток-2" - это хорошо! кацапы, от безысходности, уже взяли наших моряков в качестве заложников, чтобы достроить эту свою канализацию
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Немцы хотят мира в Европе, хотят спокоцно зарабатывать бабки на газе.
 показати весь коментар
 
А Украина со своей трубой и самым большим месторождением газа в Европе им мешает.
А как же свободный рынок и конкуренция?
Как то не по европейски это не прозрачно и не демократично.
 показати весь коментар
 
Вот она коррупция и торговля на крови оказывается где.
Да ребята.
Нехорошо наивных украинцев так обманывать.
 показати весь коментар
 
Немцы скупают у Русни газ, уворованный у коренных нерусских народов Севера Евразии.
Они - многовековые соучастники преступлений российской зверо-ордынии против народов половины Евразии.
 показати весь коментар
 
Есть такое дело.
Геноцид русней чукчей и эвенков на международном уровне такого вопроса не существует.
 показати весь коментар
 
С таких вопросов и надо начинать дискуссию с руснёй, как бы она ни уворачивалась от них.
И уже давно была бы шелковой, как жулик, пойманный с поличным, потому что ничего, кроме ворованного, у русни на продажу и пропитание нет.
 показати весь коментар
 
Ой я вас умоляю
Придать газовому вопросу идеологическую составляющую нереально
Или СП или транзит через Украину - все это ОДНА вилка. Покупка российского газа.

Только транзит через Украину даёт Украине возможность на этом заработать

Пока речь идёт в принципе о российском газе, идеология в любом случае одна и та же.
 показати весь коментар
 
Некровопролитное решение проблем с руснёй, если оно еще возможно, лежит куда глубже, чем это обычно допускается и обсуждается, imho.
 показати весь коментар
 
прямо фокусник, этот Маас. Одной рукой зарабатывает на *****, другой ему угрожает. На каких лохов это расчитано.
 показати весь коментар
 
 
Продолжается утечка информации из тайных источников, однако не гарантирующих её достоверность: уточнена истинная причина приступа тремора фрау Меркель во время визита президента Зеленского - німецьку канцлерку трясло як Тарасову хату від одночасного збігу двох нестримних бажань - якнайшвидше нахапати грошенят від «Північного потоку-2» і напіддати коліном Зелюку, щоб під ногами не плутався.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский и Кучма в Минске начали сдавать Украину Москве.

В Договоренностях, которых в Минске на переговорах достиг Киев с Россией и ее марионетками "Л/ДНР", есть очень опасный пункт. Он обернется для Украины трагедией. Внимание на важный момент в договоренностях с Москвой обратил историк и блогер Сергей Климовский. Дарка Чепак (Олифер - ред.), пресс-секретарь Леонида Кучмы, ныне возглавляющего делегацию на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ и РФ) в Минске, опубликовала вечером 17 июля на своей странице в "Фейсбук" текст достигнутого в этот день соглашения. Третий пункт его, не может не вызвать возмущения, так как Украина: "Зобов'язуються забезпечити повний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України згідно її мандату для моніторингу та верифікації, що проводяться нею, в тому числі з застосуванням її технічних засобів". Напомню, Москва в 2015 г. и несколько раз позже пыталась продавить в Минске пункт, разрешающий группам ОБСЕ проводить мониторинг не только в Донецкой и Луганской областях, но и по всей Украине. Порошенко и назначенная им группа переговорщиков категорически его отвергали, поскольку не секрет, что в состав групп ОБСЕ входили и агенты Кремля. Принятие такого условия на практике означает разрешение противнику вести на законных основаниях разведку по всей территории Украины под видом групп ОБСЕ, либо используя подкуп их членов. Несмотря на крайне сложную ситуацию 2015 г., это предложение никогда не было принято украинской делегацией, и натолкнувшись на ее сопротивление Москва отступила. На практике принятие этого условия означает, что группы миссии ОБСЕ, например, могут "мониторить" Яворовский полигон в Львовской области, находящийся в тысяче км от линии фронта, что выглядит, мягко говоря, нелогично. Единственное объяснение этому - желание Москвы вести легально военную разведку в Украине и получить доступ на ее армейские объекты. Теперь, когда делегация РФ вернулась в ПАСЕ, а Кучма позорно согласился принять этот пункт, военная разведка РФ получила почти полную свободу рук для работы в Украине. В ближайшее время можно ожидать появления таких миссий ОБСЕ возле армейских складов, интересующих Москву, и вполне законного запуска над ними беспилотников.
 показати весь коментар
 
Устроили международную виставу с нашими моряками. На самом деле чем меньше украинцы будут реагировать на эти манипуляции, тем быстрее их освободят, потому что тогда не будет смысла ***** их держать в плену и нарываться на дополнительные проблемы. А пока эта тема вызывает бурную реакцию, гебня будет держать пацанов в плену и до последнего вымучивать с неопытной команды ЗЕ все новые и новые бонусы, а ЗЕ, как развращенный популярностью шоумен, будет ловить хайп с этой темы.
 показати весь коментар
 
Опять порхоботина выдает свои домыслы за имеющие отношение к реальности.
Обычная скобеевщина, поставленная на службу Барыге ПОПу у корыта.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Настав момент для конструктивного внеску всіх сторін", - глава МЗС Німеччини Маас закликав РФ звільнити військовополонених українських моряків
 
 
 
 
 
 вгору