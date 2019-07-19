 "Настав момент для конструктивного внеску всіх сторін", - глава МЗС Німеччини Маас закликав РФ звільнити військовополонених українських моряків

Про це повідомляє "Німецька хвиля", передає Цензор.НЕТ.

Маас висловив думку, що в конфлікті навколо України "настав момент для конструктивного внеску всіх сторін", куди належить і звільнення військовополонених українців.

Він наголосив, що в українському конфлікті зараз наявні "позитивні сигнали".

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Глава МЗС Німеччини висловив сподівання, що нове безстрокове перемир'я, яке набуває чинності 21 липня, дотримуватиметься, виявиться міцним, що допоможе досягти прогресу в питанні виконання Мінських угод.

Лавров зі свого боку заявив, що розраховує на виконання новим керівництвом України Мінських угод. Однак він не підтримав пропозицію президента України Володимира Зеленського про залучення до нормандського формату США та Великої Британії.

Глава російського МЗС наголосив, що формат уже узгоджений, він може просунутися вперед "в нових умовах", і важливо "не розпорошувати увагу".

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.