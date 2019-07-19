 "Настав момент для конструктивного внеску всіх сторін", - глава МЗС Німеччини Маас закликав РФ звільнити військовополонених українських моряків

Про це повідомляє "Німецька хвиля", передає Цензор.НЕТ.
Маас висловив думку, що в конфлікті навколо України "настав момент для конструктивного внеску всіх сторін", куди належить і звільнення військовополонених українців.
Він наголосив, що в українському конфлікті зараз наявні "позитивні сигнали".
Глава МЗС Німеччини висловив сподівання, що нове безстрокове перемир'я, яке набуває чинності 21 липня, дотримуватиметься, виявиться міцним, що допоможе досягти прогресу в питанні виконання Мінських угод.
Лавров зі свого боку заявив, що розраховує на виконання новим керівництвом України Мінських угод. Однак він не підтримав пропозицію президента України Володимира Зеленського про залучення до нормандського формату США та Великої Британії.
Глава російського МЗС наголосив, що формат уже узгоджений, він може просунутися вперед "в нових умовах", і важливо "не розпорошувати увагу".
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.
маньяки-с.
А как же свободный рынок и конкуренция?
Как то не по европейски это не прозрачно и не демократично.
Да ребята.
Нехорошо наивных украинцев так обманывать.
Они - многовековые соучастники преступлений российской зверо-ордынии против народов половины Евразии.
Геноцид русней чукчей и эвенков на международном уровне такого вопроса не существует.
И уже давно была бы шелковой, как жулик, пойманный с поличным, потому что ничего, кроме ворованного, у русни на продажу и пропитание нет.
Придать газовому вопросу идеологическую составляющую нереально
Или СП или транзит через Украину - все это ОДНА вилка. Покупка российского газа.
Только транзит через Украину даёт Украине возможность на этом заработать
Пока речь идёт в принципе о российском газе, идеология в любом случае одна и та же.
В Договоренностях, которых в Минске на переговорах достиг Киев с Россией и ее марионетками "Л/ДНР", есть очень опасный пункт. Он обернется для Украины трагедией. Внимание на важный момент в договоренностях с Москвой обратил историк и блогер Сергей Климовский. Дарка Чепак (Олифер - ред.), пресс-секретарь Леонида Кучмы, ныне возглавляющего делегацию на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ и РФ) в Минске, опубликовала вечером 17 июля на своей странице в "Фейсбук" текст достигнутого в этот день соглашения. Третий пункт его, не может не вызвать возмущения, так как Украина: "Зобов'язуються забезпечити повний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України згідно її мандату для моніторингу та верифікації, що проводяться нею, в тому числі з застосуванням її технічних засобів". Напомню, Москва в 2015 г. и несколько раз позже пыталась продавить в Минске пункт, разрешающий группам ОБСЕ проводить мониторинг не только в Донецкой и Луганской областях, но и по всей Украине. Порошенко и назначенная им группа переговорщиков категорически его отвергали, поскольку не секрет, что в состав групп ОБСЕ входили и агенты Кремля. Принятие такого условия на практике означает разрешение противнику вести на законных основаниях разведку по всей территории Украины под видом групп ОБСЕ, либо используя подкуп их членов. Несмотря на крайне сложную ситуацию 2015 г., это предложение никогда не было принято украинской делегацией, и натолкнувшись на ее сопротивление Москва отступила. На практике принятие этого условия означает, что группы миссии ОБСЕ, например, могут "мониторить" Яворовский полигон в Львовской области, находящийся в тысяче км от линии фронта, что выглядит, мягко говоря, нелогично. Единственное объяснение этому - желание Москвы вести легально военную разведку в Украине и получить доступ на ее армейские объекты. Теперь, когда делегация РФ вернулась в ПАСЕ, а Кучма позорно согласился принять этот пункт, военная разведка РФ получила почти полную свободу рук для работы в Украине. В ближайшее время можно ожидать появления таких миссий ОБСЕ возле армейских складов, интересующих Москву, и вполне законного запуска над ними беспилотников.
Обычная скобеевщина, поставленная на службу Барыге ПОПу у корыта.