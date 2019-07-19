 Євросоюз закликав РФ припинити поставки терористам на Донбас високотехнологічного обладнання для глушіння сигналу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в заяві ЄС, оприлюдненій під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Ми закликаємо Росію припинити постачання підтримуваним нею збройним формуванням на Донбасі високотехнологічного обладнання для глушіння сигналу", - йдеться в заяві.

У Євросоюзі рішуче засудили дедалі частіші атаки на безпілотники СММ ОБСЄ та перешкоджання їхній роботі.

"Ми стурбовані тим, що спроби виявити втрачений 27 червня БПЛА дальнього радіуса дії на непідконтрольній уряду території зазнали перешкод у вигляді "глушіння" і не дали жодних результатів. 12 липня вогонь стрілецької зброї був знову відкритий у напрямку міні-БПЛА СММ, цього разу біля Металіста, в непідконтрольному уряду районі за 7 км на північний захід від Луганська", - зазначається в заяві.

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В ЄС наголосили, що особи, відповідальні за будь-яке умисне пошкодження, знищення або втрату безпілотних літальних апаратів СММ та інших засобів, "мусять бути притягнуті до відповідальності - як політично, так і фінансово".

Як повідомлялося, місія ОБСЄ неодноразово інформувала про виявлення різноманітних типів сучасних російських систем радіоперешкод та радіоелектронної боротьби, зокрема Р330 "Житель", "Леєр-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Билина", "Торн", "Тирада-2", "Репеллент-1".