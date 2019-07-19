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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події, За кордоном
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 Євросоюз закликав РФ припинити поставки терористам на Донбас високотехнологічного обладнання для глушіння сигналу

Євросоюз закликає Росію припинити поставки високотехнологічних систем радіоперешкод і радіоелектронної боротьби своїм збройним формуванням на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в заяві ЄС, оприлюдненій під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Ми закликаємо Росію припинити постачання підтримуваним нею збройним формуванням на Донбасі високотехнологічного обладнання для глушіння сигналу", - йдеться в заяві.

У Євросоюзі рішуче засудили дедалі частіші атаки на безпілотники СММ ОБСЄ та перешкоджання їхній роботі.

"Ми стурбовані тим, що спроби виявити втрачений 27 червня БПЛА дальнього радіуса дії на непідконтрольній уряду території зазнали перешкод у вигляді "глушіння" і не дали жодних результатів. 12 липня вогонь стрілецької зброї був знову відкритий у напрямку міні-БПЛА СММ, цього разу біля Металіста, в непідконтрольному уряду районі за 7 км на північний захід від Луганська", - зазначається в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія мусить відповісти за атаки на безпілотники ОБСЄ на Донбасі, - представник України в ОБСЄ Цимбалюк

В ЄС наголосили, що особи, відповідальні за будь-яке умисне пошкодження, знищення або втрату безпілотних літальних апаратів СММ та інших засобів, "мусять бути притягнуті до відповідальності - як політично, так і фінансово".

Як повідомлялося, місія ОБСЄ неодноразово інформувала про виявлення різноманітних типів сучасних російських систем радіоперешкод та радіоелектронної боротьби, зокрема Р330 "Житель", "Леєр-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Билина", "Торн", "Тирада-2", "Репеллент-1".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138393
 
   
 Топ коментарі
 
Чому тільки за глушилки згадують? А за зброю? А за "отпускников"?
Зебіл мав би пролобіювати такі пункти... Але: він здатен лише на роялі... Максимум - в теслі ролики записати. І те - в Києві; а виїхати і зустрітись з людьми, від яких залежить потрібний документ - западло йому...
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Ес призвал
ЕС обеспокоен
ЕСтребует
ЕС озадачен
а рф пофигу...
Ну, и смысл всех этих призывов?
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Источник помех это это источник сигнала и идиальная цель для пеленгации и уничтожения .
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Пять лет! Пять лет! А они только призвали.
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Чому тільки за глушилки згадують? А за зброю? А за "отпускников"?
Зебіл мав би пролобіювати такі пункти... Але: він здатен лише на роялі... Максимум - в теслі ролики записати. І те - в Києві; а виїхати і зустрітись з людьми, від яких залежить потрібний документ - западло йому...
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Потому что их беспилотникам мешает.
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Так они же ответили, что из-за этих систем они теряют свои беспилотники. Они в убытках через это. Поэтому их это и волнует. На всех погибших украинцев им насрать.
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Они на пару с кремлем это и затеяли.
Северный поток же строится.
Они уже потирают ручки как шаантажируют всю европу этим своим газом,а тут такой облом со слаецевым.
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Ес призвал
ЕС обеспокоен
ЕСтребует
ЕС озадачен
а рф пофигу...
Ну, и смысл всех этих призывов?
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Они морально себя подготавливают к более серйозному , ну не могут с зоны комфорта вот так взять и с носака уе..... Но уже понимают что придется. Ето все для них надо.
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чем то "призывы цк кпсс к (очередному событию)" напоминает.
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Источник помех это это источник сигнала и идиальная цель для пеленгации и уничтожения .
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На Ближнем Востоке и во Вьетнаме слово "Шрайк" , обьічно , бьіло последним словом оператора РЛС , или предпоследним...
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Как они могут прекратить сами себе!,никак
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" прекратить поставки высокотехнологичных систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы своим вооруженным формированиям на Донбассе."

Глупое требование. Как можно требовать от страны не поставлять вооружение своей армии?
Требовать нужно, чтобы Рашка убрала свои вооруженные формирования с Донбасса, а не поставлять им что-то перестала...
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До сраки все ваши фальшивые озабоченности и призывы.
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Якщо під час оголошеного з 21 липня перемир'я на Донбасі ворог порушить режим тиші, то отримає адекватну відповідь з аналогічної зброї.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, інформує Цензор.НЕТ.
"Не плутайте "припинення будь-якого вогню" з "вогнем у відповідь". Нічого дорожчого за життя людини нема! І якщо ворог порушить режим тиші, він отримає адекватну відповідь. З аналогічної зброї!" - написав Безсмертний. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3138383
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Испанец Киевский e8266ba4 - я слушал этого Безсмертного и его карту капитуляции ....

Превращение Лугандонии в украинское Преднистровье и грузинскую Абхазию ...
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А как же обеспокоенность там,озабоченность?
Такое впечатление что в Евросоюзе одни амёбы обитают,сцущие кипятком от СП-2.
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Посол Канады в Украине Роман Ващук опроверг фейк, который разносили украинские СМИ о якобы заявлении министра обороны Канады про неэффективное использование канадского военного оборудования в Украине.

Roman Waschuk‏Підтверджений профіль @WaschukCanUA

Трохи не так: Міністр Саджан висловлювався про проблеми використання військового обладнання в інших країнах;

як уточняють із @NationalDefence, нічого подібного він в Україні не спостерігав.

Військ-техн співробітництво координується з потребами @DefenceU
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***** с Ващуком в доле что ли и что пылилось уже испарилось?
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Оказывается, что ничего не пылилось.
Как неоднократно показала жизнь, отдельные укрсучмедия могут дать фору кацапским СМИ в плане создания фейков. Те хоть против других стран работают, а наши против своей же страны.
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Так ведь росЦия не являеться стороной конфликта... ??7....
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Это прописано в "МИНСКАХ " 1, 2, 3...15....
и на всех переговорных площадках...??
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----ИЛИ ЭТИ ВСЕ БУМАЖКИ---для СОРТИРА ,,???????.
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Хотя, я знал сразу жэ после первого сбитого самалета.., .
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ТОГДА.--- на многие "минсские " пункты"------НАПЛЕВАТЬ..
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а с росции ТРЕБОВАТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ за жизни разрушение и самалеты..

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А вы Путину про детей расскажите? У него же есть дети-пусть с-ка нащих пожалеет!!
Но не думаю ,что это чудовище клюнет! Не надоело его упрашивать? Клоуны!
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Ой, забеспокоились.....бесхребетные !! С 14-го года Европа только и делает, что беспокоиться !!!
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ПАСЕ иного мнения: русские - ета миротворцы, им премия положена
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"Евросоюз призвал РФ прекратить поставки террористам на Донбасс высокотехнологичного оборудования для глушения сигнала" - надо было сказать, что если не прекратите поставки террористам на Донбасс высокотехнологичного оборудования для глушения сигнала, то выгоним дочерей ***** из Европы в Московию.
Євросоюз закликав РФ припинити поставки терористам на Донбас високотехнологічного обладнання для глушіння сигналу - Цензор.НЕТ 9292

Євросоюз закликав РФ припинити поставки терористам на Донбас високотехнологічного обладнання для глушіння сигналу - Цензор.НЕТ 490
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А грады гаубицы танки значит можно? *************...
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