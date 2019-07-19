 Євросоюз закликав РФ припинити поставки терористам на Донбас високотехнологічного обладнання для глушіння сигналу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в заяві ЄС, оприлюдненій під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.
"Ми закликаємо Росію припинити постачання підтримуваним нею збройним формуванням на Донбасі високотехнологічного обладнання для глушіння сигналу", - йдеться в заяві.
У Євросоюзі рішуче засудили дедалі частіші атаки на безпілотники СММ ОБСЄ та перешкоджання їхній роботі.
"Ми стурбовані тим, що спроби виявити втрачений 27 червня БПЛА дальнього радіуса дії на непідконтрольній уряду території зазнали перешкод у вигляді "глушіння" і не дали жодних результатів. 12 липня вогонь стрілецької зброї був знову відкритий у напрямку міні-БПЛА СММ, цього разу біля Металіста, в непідконтрольному уряду районі за 7 км на північний захід від Луганська", - зазначається в заяві.
В ЄС наголосили, що особи, відповідальні за будь-яке умисне пошкодження, знищення або втрату безпілотних літальних апаратів СММ та інших засобів, "мусять бути притягнуті до відповідальності - як політично, так і фінансово".
Як повідомлялося, місія ОБСЄ неодноразово інформувала про виявлення різноманітних типів сучасних російських систем радіоперешкод та радіоелектронної боротьби, зокрема Р330 "Житель", "Леєр-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Билина", "Торн", "Тирада-2", "Репеллент-1".
Зебіл мав би пролобіювати такі пункти... Але: він здатен лише на роялі... Максимум - в теслі ролики записати. І те - в Києві; а виїхати і зустрітись з людьми, від яких залежить потрібний документ - западло йому...
Северный поток же строится.
Они уже потирают ручки как шаантажируют всю европу этим своим газом,а тут такой облом со слаецевым.
ЕС обеспокоен
ЕСтребует
ЕС озадачен
а рф пофигу...
Ну, и смысл всех этих призывов?
Глупое требование. Как можно требовать от страны не поставлять вооружение своей армии?
Требовать нужно, чтобы Рашка убрала свои вооруженные формирования с Донбасса, а не поставлять им что-то перестала...
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, інформує Цензор.НЕТ.
"Не плутайте "припинення будь-якого вогню" з "вогнем у відповідь". Нічого дорожчого за життя людини нема! І якщо ворог порушить режим тиші, він отримає адекватну відповідь. З аналогічної зброї!" - написав Безсмертний. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3138383
Превращение Лугандонии в украинское Преднистровье и грузинскую Абхазию ...
Такое впечатление что в Евросоюзе одни амёбы обитают,сцущие кипятком от СП-2.
Roman WaschukПідтверджений профіль @WaschukCanUA
Трохи не так: Міністр Саджан висловлювався про проблеми використання військового обладнання в інших країнах;
як уточняють із @NationalDefence, нічого подібного він в Україні не спостерігав.
Військ-техн співробітництво координується з потребами @DefenceU
Как неоднократно показала жизнь, отдельные укрсучмедия могут дать фору кацапским СМИ в плане создания фейков. Те хоть против других стран работают, а наши против своей же страны.
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Это прописано в "МИНСКАХ " 1, 2, 3...15....
и на всех переговорных площадках...??
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----ИЛИ ЭТИ ВСЕ БУМАЖКИ---для СОРТИРА ,,???????.
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Хотя, я знал сразу жэ после первого сбитого самалета.., .
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ТОГДА.--- на многие "минсские " пункты"------НАПЛЕВАТЬ..
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а с росции ТРЕБОВАТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ за жизни разрушение и самалеты..
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Но не думаю ,что это чудовище клюнет! Не надоело его упрашивать? Клоуны!