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Все про:вирок (536) суд (5317) укус (8) патрульна поліція (896)

 За укус патрульної дівчину засудили до двох років обмеження волі, - поліція

Деснянський райсуд оголосив вирок обвинуваченій, яка вкусила чернігівську патрульну під час чергування, до 2 років обмеження волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Патрульної поліції України у Facebook.

"13 вересня, близько 23 години, під час патрулювання на проспекті Миру, до поліцейських звернулись громадяни, які повідомили, що біля одного з закладів на землі сидить дівчина, яка поводиться неадекватно. Під час неодноразових зауважень та спроб заспокоїти дівчину, остання вкусила патрульну за кисть лівої руки", - йдеться в повідомленні.

За зухвалий вчинок правопорушницю засуджено до 2 років обмеження волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Департамент внутрішньої безпеки перевіряє повідомлення про погрози одеській патрульній Мельник, - Білошицький

"Дії нападниці кваліфіковано слідчим за ч.2 ст.345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку із виконанням цим працівником службових обов’язків) ККУ", - зауважили в поліції.

За укус патрульної дівчину засудили до двох років обмеження волі, - поліція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138390
 
 
 Топ коментарі
 
Єто Портнов и Путин пять лет реформировали судьі? Все вопросьі к мародеру
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Правильно. Кусатися можна лише поліцейським собакам.
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реформа полиции - самая удачная реформа Порошенки, которой он гордится больше всего
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Ограничение или лишение свободы? Ну да. Это не для средних умов, наверное.
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пожрал мивины, прошел лингвистический тест. получил талончик и вышел в эфир?
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"талончик" всегда при мне, ибо это фигуральное выражение. мивину не ем - калорий мало.
тесты не прохожу, а придумываю... скучный ты, лахтинский.
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Правильно. Кусатися можна лише поліцейським собакам.
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Собака бывает кусачей
Только от жизни собачей... (с)
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Между прочим, замечено, что стерилизованные собаки не кусаются. Это - так..., информация к размышлению
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зараз песики напишуть, що продовжується травля на агітаторів партії "Антиукраїнська Європейська Солідарність"
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А она из ПЕСа?
Как символично! За укус патрульної дівчину засудили до двох років позбавлення волі, - поліція - Цензор.НЕТ 3793
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2 года за укус?
Загоняют в стойло овец...
Что бы как в рашке, что бы даже формы боялись...., что бы потом когда ночью воронки забирали даже и мысли не было трепыхаться....
План Портнова - путина в реализации....
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Єто Портнов и Путин пять лет реформировали судьі? Все вопросьі к мародеру
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К мародеру говоришь....а ничего что за полтора месяца на должностя вернулось порядка 65% тех,кого как ты говоришь мародер уволил с должностей,тех самых судей,а?
ЗЕбуин,хватит вылизывать очко своему обдолбленному нарко-клоуну.
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Кто президент? Зелупинский? Все вопросы к нему! Или до конца срока зе-стадо будет визжать, что папередники виноваты? Ну, зебилы...
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Ну ********))) Недавно слышал, что это не Порох ворует, а Свинарчуки, Кононенки, а тут на тебе! Зеленский должен за уксус полицейской разобраться. А как же еще недавняя *********** "Это не в компетенции Петра?" Так кто тут клоуны? Слушай, у меня к тебе задание будет...За сколько коментируешь?
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Так мародер это каламой который продавал топливо ВСУ в 3 раза дороже чем на заправке , а его шавка наркоманская сейчас рулит судами 😂😂😂😂😂😂😂
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Два года неадекватной. А мажору за убийство дали меньше б
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реформа полиции - самая удачная реформа Порошенки, которой он гордится больше всего
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Авакова. Он же возглавил МВС еще до президентства Порошенко и продолжает возглавлять сейчас. В его адрес звучат только похвалы от преЗедента.
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редактори цензора мене просто дивують, За укус патрульной девушку приговорили к двум годам лишения свободы, - полиция - Цензор.НЕТ 3502
За укус патрульной девушку приговорили к двум годам лишения свободы, - полиция

таке відчуття що понабирали в редактори безграмотних школярів
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То для резонансу.
Редакторам відомо,що переважна більшість читає лише заголовки, а не тексти.
От і приманюють здобич гучними назвами .
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то як розуміти заголовок? який в ср@ці резонанс?
так:
За укус, патрульной девушку приговорили к двум годам лишения свободы, - полиция

чи:
За укус патрульной, девушку приговорили к двум годам лишения свободы, - полиция

За укус патрульної дівчину засудили до двох років позбавлення волі, - поліція - Цензор.НЕТ 9990 За укус патрульної дівчину засудили до двох років позбавлення волі, - поліція - Цензор.НЕТ 5404

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Вiдомо. Но печально, что "редакторы" под это подстраиваются, и им самим в этом комфортно. Не редакторы это, а менеджеры по продаже заголовков.
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читач зараз невибагливий, бо взагалі не читає
от і маєте.
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За коррупцию и то выговор дают,а тут очень строго,наверное у девушки денег не оказалось для того, чтобы откупиться за укус пса
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Патрульная походу осталась жива. Видать успели сыворотку ввести.
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Надо сначала было по гавкать, а потом кусать.
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На самом деле смешного мало. Могла занести серьезную инфекцию.
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безнаказанно кусаться, избивать людей, можно только мусарне..
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Гарна реформа у Порося вийшла,поліцаї вбивають безкарно людей,а за те що вкусила,два роки на холку.
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це Авакова реформа, але до нього у тупих запитань нема
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Якби неадекватна баба прокусила руку американському копу, він, скоріш за все, застрелив би її на місці. І нічого б йому за те не було.
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Максимум - ***********. А поліцаям нічого чіплятись до людей на вулиці. До корупціонерів мють чіплятися.
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Очінь вигодная в сємєйном хозяйствє. Оно і женщіна с соотвєтствующимі пріспособлєніями орнанізма - і в одном флаконє кусаєтца, і навєрніка ж гавкаєт.
От же ж єйний мужик щіслівий...
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Мусора не люди. Не кусати їх а палити як на Майдані
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Ну это зря ,надо было наказать гораздо серьёзней, за то что так слабо укусила .. За укус патрульної дівчину засудили до двох років позбавлення волі, - поліція - Цензор.НЕТ 125
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Девушка вела себя неадекватно, была не в себе, значит она не отвечала за свои действия, её нельзя было судить.
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Тетка под наркотой воле ночного клуба укусила полицейского. Ещё мягко дали нужно было дубинкой по спине успокоить.
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Ух какой смелый..мусорок?
Может сам попробуешь,чмо мусорское?
Или ты **** думаешь,что ты самый грамотный?
Вас не то что кусать,вас за ноги и об стенку пока кровью харкать не перестанете.Твари...
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А дівчина вже може почати шлях до Европейського Суду який скоріше за все присудить їй компенсацію за жорстке покарання яке не відповідає злочину. І правильно зробить.
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Ограничение свободы это значит что эта психопатка останется на свободе, и будет иногда отмечаться в ментовке. Кого следующего она покусает? Надеюсь Авакова. По ходу, суды не задумываясь за лекарственную, полезную марихуану 8 лет дают - похоже мир абсолютно несправедлив , а украинские законы еще и лет на 50 отстали от реальной жизни
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Какой ты мусорило грамотный....прям как табуретка,только чуток тупее.
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тут вора не приговорить, а тут за укус два года. Е...сь все
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В комментах ярко видно,когда пишут мусора,а когда адекватные думающие люди.
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Потрібно дівчині дати премію а не срок. ОЗУ патрульна поліція це злочинці.
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ну так займись, установи имя героини, дай ей премию, потом иди кусать патрульных
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А Тайсону сколько дали за поукусанное ухо Холифилда?
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а за избиение полицейских и общий дебош в городе (попутно с выполнением заказухи по пете) - мальчика по фамилии "кухарчук" двигают вместо зоны - в раду. Вот так вот. Какой богатый однако у нас нацкорпус оказался, весь город, вся реклама какая только может быть - всё куплено! даже мер города впрягся и саакашвили привезли....... даже сейчас его хлебало торчит справа в адвордсе, богатый малый однако.

p.s. а... стоп, или нацкорпус финансируется аваковым и все их акции с Катей были заказухой (ибо сейчас резко утихло)? ммм... да не, фигня какая-то, показалось.
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Если насильника-извращенца подвергают химической кастрации, то в этом случае нужно зубы удалять...
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ось для таких випадків поліцаям і потрібен гумостріл, а цивілам він нідочого. Цівілам потрібна справжня зброя аби усвідомлювали відпвідальність.
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