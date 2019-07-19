 За укус патрульної дівчину засудили до двох років обмеження волі, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Патрульної поліції України у Facebook.
"13 вересня, близько 23 години, під час патрулювання на проспекті Миру, до поліцейських звернулись громадяни, які повідомили, що біля одного з закладів на землі сидить дівчина, яка поводиться неадекватно. Під час неодноразових зауважень та спроб заспокоїти дівчину, остання вкусила патрульну за кисть лівої руки", - йдеться в повідомленні.
За зухвалий вчинок правопорушницю засуджено до 2 років обмеження волі.
"Дії нападниці кваліфіковано слідчим за ч.2 ст.345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку із виконанням цим працівником службових обов’язків) ККУ", - зауважили в поліції.
тесты не прохожу, а придумываю... скучный ты, лахтинский.
Только от жизни собачей... (с)
Как символично!
Загоняют в стойло овец...
Что бы как в рашке, что бы даже формы боялись...., что бы потом когда ночью воронки забирали даже и мысли не было трепыхаться....
План Портнова - путина в реализации....
ЗЕбуин,хватит вылизывать очко своему обдолбленному нарко-клоуну.
За укус патрульной девушку приговорили к двум годам лишения свободы, - полиция
таке відчуття що понабирали в редактори безграмотних школярів
Редакторам відомо,що переважна більшість читає лише заголовки, а не тексти.
От і приманюють здобич гучними назвами .
так:
За укус, патрульной девушку приговорили к двум годам лишения свободы, - полиция
чи:
За укус патрульной, девушку приговорили к двум годам лишения свободы, - полиция
от і маєте.
От же ж єйний мужик щіслівий...
Может сам попробуешь,чмо мусорское?
Или ты **** думаешь,что ты самый грамотный?
Вас не то что кусать,вас за ноги и об стенку пока кровью харкать не перестанете.Твари...
p.s. а... стоп, или нацкорпус финансируется аваковым и все их акции с Катей были заказухой (ибо сейчас резко утихло)? ммм... да не, фигня какая-то, показалось.