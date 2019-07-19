 У московському аеропорту Шереметьєво під час зльоту задимився літак зі 178 пасажирами, є постраждалі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Лайнер мав вилетіти до Єревана, але перед зльотом у кабіні пілотів і салоні з'явився дим, і пілоти ухвалили рішення про евакуацію через аварійні трапи. Серед пасажирів почалася паніка, на борту виникла тиснява.
У підсумку вісім осіб дістали садна, удари та розтягнення, п'ятьох з них доставили в медпункт аеропорту.
Загалом на борту перебувало 178 пасажирів.
Джерело агентства "Интерфакс" в органах управління повітряним рухом уточнило, що двох осіб унаслідок інциденту було госпіталізовано.
На сайті авіакомпанії NordWind повідомили, що екіпаж Boeing 737 евакуював пасажирів через сторонній запах на борту літака.
В авіакомпанії зазначили, що запах з'явився в 00:45 під час розбігу на зліт. Після евакуації надувними трапами всіх пасажирів розмістили в будівлі аеропорту. Їм надали їжу та напої. Багаж вивантажили з літака і перевантажили на резервний борт.
Однак, як пише ТАСС, у Шереметьєво заявили, що евакуація почалася через задимлення, яке виникло під час розбігу. Після цього командир повітряного судна доповів наземним службам про нештатну ситуацію і ухвалив рішення перервати зліт.
Нагадаємо, 5 травня в Шереметьєво сталася авіакатастрофа. Літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот", який прямував рейсом Москва - Мурманськ, загорівся під час аварійної посадки. У підсумку із 78 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту, загинула 41 особа, зокрема одна дитина. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху літака, що спричинило смерть двох або більше осіб.
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Загалом, основні жертви при таких ЧП, це наслідки паніки.
Nordwind Airlines является одной из лидирующих авиакомпаний на российском авиационном рынке.
Компания Nordwind Airlines начинала свою операционную деятельность в 2008 году. Её флот насчитывал три самолёта, на которых выполнялись полёты по шести направлениям. К 2009 году флот насчитывал семь самолётов, что позволило открыть несколько новых направлений.
В 2012 году авиакомпания пополнила свой парк еще восемнадцатью воздушными суднами.
К 2014 году парк воздушных судов вырос до двадцати единиц и было перевезено 4,4 миллиона пассажиров.
С 2016 года, помимо чартерных полётов, авиакомпания выполняет регулярные грузопассажирские перевозки в города Российской Федерации и ближнего зарубежья.
В начале 2017 года авиакомпания Nordwind Airlines объявила об увеличении воздушного флота для расширения присутствия на внутреннем рынке воздушных перевозок, а также проведении ребрендинга
C 25 марта 2019 года Росавиация внесла существенные правки в деятельность авиакомпании - Nordwind запретили осуществлять полеты на расстояние, которое превышает 1 час полета от запасных аэродромов. Эта мера была связана с недостаточной технической подготовкой пилотов и отсутствием необходимого количества сотрудников в компании в принципе.