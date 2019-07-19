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 Події, За кордоном
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Все про:аварія (266) Москва (589) літак (702) Шереметьєво (11)

 У московському аеропорту Шереметьєво під час зльоту задимився літак зі 178 пасажирами, є постраждалі

Пасажирів літака Boeing 737 у московському аеропорту Шереметьєво екстрено евакуювали через спрацювання датчика про задимлення на борту. Під час евакуації з аварійного літака постраждали 8 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Лайнер мав вилетіти до Єревана, але перед зльотом у кабіні пілотів і салоні з'явився дим, і пілоти ухвалили рішення про евакуацію через аварійні трапи. Серед пасажирів почалася паніка, на борту виникла тиснява.

У підсумку вісім осіб дістали садна, удари та розтягнення, п'ятьох з них доставили в медпункт аеропорту.

Загалом на борту перебувало 178 пасажирів.

Джерело агентства "Интерфакс" в органах управління повітряним рухом уточнило, що двох осіб унаслідок інциденту було госпіталізовано.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Запахло горілим, почалася паніка: у "Шереметьєво" літак Superjet 100 замінили перед самим вильотом. ФОТО

На сайті авіакомпанії NordWind повідомили, що екіпаж Boeing 737 евакуював пасажирів через сторонній запах на борту літака.

В авіакомпанії зазначили, що запах з'явився в 00:45 під час розбігу на зліт. Після евакуації надувними трапами всіх пасажирів розмістили в будівлі аеропорту. Їм надали їжу та напої. Багаж вивантажили з літака і перевантажили на резервний борт.

Однак, як пише ТАСС, у Шереметьєво заявили, що евакуація почалася через задимлення, яке виникло під час розбігу. Після цього командир повітряного судна доповів наземним службам про нештатну ситуацію і ухвалив рішення перервати зліт.

Нагадаємо, 5 травня в Шереметьєво сталася авіакатастрофа. Літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот", який прямував рейсом Москва - Мурманськ, загорівся під час аварійної посадки. У підсумку із 78 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту, загинула 41 особа, зокрема одна дитина. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху літака, що спричинило смерть двох або більше осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138388
 
   
 Топ коментарі
 
Раніше на пару хвилин не могли вилетіти?- Щоб встигнути злетіти.
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тьфу халепа ,ну почему не сгорел на фиг - непорядок ! В московском аэропорту Шереметьево при взлете задымился самолет со 178 пассажирами, есть пострадавшие - Цензор.НЕТ 8094
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Лол, как обычно на рашке вначале есть пострадавшие, а в итоге под сотню трупов и не одного пострадавшего человека.
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Раніше на пару хвилин не могли вилетіти?- Щоб встигнути злетіти.
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тьфу халепа ,ну почему не сгорел на фиг - непорядок !
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Техніка в лапах парашника-шматок металобрухту!
🤑
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В кацапів як завжди, якщо не згоріли самі себе подавлять. Як з ними можна разом жити?
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Тут як не прикро, але це людський фактор і ніхто не зможе гарантувати на 100 відсотків, як сам поведе себе в той. чи іншій ситуації. Не беремо до уваги осіб, котрі навчені до дій в таких випадках. І то, коли загроза самому собі, ти ще зорієнтуєшся; а коли твоїм любим рідним, ти можеш розгубитись.
Загалом, основні жертви при таких ЧП, це наслідки паніки.
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Какой-то пьяненький ватник в сортире закурил на минуту раньше времени взлета, а экипаж до этого летал на Пупержжотах, вот и обосрался. А остальные ватники знали о том что сезон пожаров начался, даже подлодки - и то загораются В московском аэропорту Шереметьево при взлете задымился самолет со 178 пассажирами, есть пострадавшие - Цензор.НЕТ 4301
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Ані тожелюді! Как так можно! Астанавітєсь! Вот прачітают братья етат форум, ужаснутся руSSафобскім висказиваніям. Давайтє міріцца!
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Знову мов стадо чумайдани свої рятували, а решта певно травмувалась в паніці, поки перші з валізами виходили.
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Жаль видосика с салона нет, поржали бы с кацапов,рвущихся к выходу,расталкивая локтями своих детей и жён.
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Видно в борьбе за винос личного чемодана друг друга подавили...
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Давно еще, в Египте, был свидетелем, как 2 росийские семьи чуть не подрались за место в автобусе
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К сожалению, если бы такое случилось в Украине, поведение пассажиров было бы точно таким же.
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Nordwind Airlines (рус. но́рдвинд эйрлайнс; юридическое название - ООО «Северный ветер») - российская авиакомпания, образованная в 2008 году. Наряду с Pegas Fly является дочерней авиакомпанией туроператора «Пегас Туристик». Базируется в московском аэропорту Шереметьево.

Nordwind Airlines является одной из лидирующих авиакомпаний на российском авиационном рынке.
Компания Nordwind Airlines начинала свою операционную деятельность в 2008 году. Её флот насчитывал три самолёта, на которых выполнялись полёты по шести направлениям. К 2009 году флот насчитывал семь самолётов, что позволило открыть несколько новых направлений.
В 2012 году авиакомпания пополнила свой парк еще восемнадцатью воздушными суднами.
К 2014 году парк воздушных судов вырос до двадцати единиц и было перевезено 4,4 миллиона пассажиров.
С 2016 года, помимо чартерных полётов, авиакомпания выполняет регулярные грузопассажирские перевозки в города Российской Федерации и ближнего зарубежья.
В начале 2017 года авиакомпания Nordwind Airlines объявила об увеличении воздушного флота для расширения присутствия на внутреннем рынке воздушных перевозок, а также проведении ребрендинга
C 25 марта 2019 года Росавиация внесла существенные правки в деятельность авиакомпании - Nordwind запретили осуществлять полеты на расстояние, которое превышает 1 час полета от запасных аэродромов. Эта мера была связана с недостаточной технической подготовкой пилотов и отсутствием необходимого количества сотрудников в компании в принципе.
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Недостатня підготовка пілотів? Питання вирішується просто, запасний аеродром. У московському аеропорту Шереметьєво під час зльоту задимився літак зі 178 пасажирами, є постраждалі - Цензор.НЕТ 1669
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скоро август. руцкие просто не должны нарушить его традиции ))
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Как говорят сами касабы - сели с огоньком.
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Нужно скрепными подводами в Армению добираться.... Шереметьево то проклятое место....
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Опять этот Boeing 737. Я думал ему запретили летать во всех странах.
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Чим думав? Boeing 737 эксплуатируется настолько широко, что в любой момент времени в воздухе находится в среднем 1200 самолётов и каждые 5 секунд в мире взлетает и садится один 737-й[
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Может для самолетов это немного. Например ты знаешь сколько сейчас анов находится в воздухе? А то что они горят, падают и всячески ломаются чаще всех это факт.
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Ну, хоч морди один другому потовкли від душі, па-руSSкі
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ московському аеропорту Шереметьєво під час зльоту задимився літак зі 178 пасажирами, є постраждалі
 
 
 
 
 
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