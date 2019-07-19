 Глава МЗС ФРН Маас вважає "Північний потік-2" розумним і важливим для Європи проєктом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
"Це економічний проєкт, економічний проєкт у сфері енергетики, який, на нашу думку, виключно розумний, до того ж не лише для Німеччини, але й для Європи", - сказав він на спільній пресконференції за підсумками переговорів із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Кенігсвінтері під Бонном у четвер, 18 липня.
Маас відкинув побоювання в тому, що через "Північний потік-2" можна буде відмовитися від транзиту російського газу в Європу українськими трубопроводами, і Україна в результаті зазнає шантажу.
"Ми не вважаємо це справедливим аргументом, оскільки федеральний уряд вже багато років намагається зберегти транзит газу через Україну", - сказав міністр ФРН.
Лавров також підкреслив суто комерційний характер проєкту "Північний потік-2". При цьому він висловив готовність Москви до переговорів з Києвом про збереження транзиту російського газу через Україну "на економічно обґрунтованих і реалізованих на практиці умовах".
Канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) неодноразово наголошувала, що вона наполягатиме на збереженні транзиту газу через Україну.
Газопровід "Північний потік-2" будується російськими та європейськими компаніями під керівництвом російського концерну "Газпром". Учасницею проєкту є і "дочка" німецького концерну BASF - компанія Wintershall. Низка європейських країн висловлює великі сумніви з приводу будівництва "Північного потоку-2", вважаючи, що Європа потрапить у ще більшу залежність від російського газу.
то не принципова Британія.
Результат - немцы будут зарабатывать на транзите, Украина теряет транзит и 4 миллиарда долларов в год.
Закончится все херово короче...
Гліб Бабіч
17 год ·
"Слова, які нічого не змінять"
Я не хочу стріляти на вулицях міста, яке я зберіг мирним протягом п'яти років.
Огинати тіла мирних жителів, що потрапили під міномет, щоб вибрати позицію для зручного пострілу з гранатомета, в борт контролюючого перехрестя БТРа....Читати далі
Украинская ГТС не троянский конь?
Черноморский флот не троянский конь?
Медведчук не троянский конь?
22-го у вас еще и Партия Шария будет в Раде
Кого вы там учите, у себя в огороде наведите порядок.
Зе боты,фас?
Почему вы не требуете его посадить?
🤫
Потому что северный поток это комерческий проект.
Как и война в Сирии исключительно коммерческий проект.
Асад выполняет задание кремля.