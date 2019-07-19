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 Економіка
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Все про:газ (998) Лавров (713) транзит (90) Північний потік (349) Гайко Маас (80)

 Глава МЗС ФРН Маас вважає "Північний потік-2" розумним і важливим для Європи проєктом

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) виступив на захист будівництва спірного газопроводу "Північний потік-2", наголосивши на його важливості не лише для Німеччини, але й для всієї Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

"Це економічний проєкт, економічний проєкт у сфері енергетики, який, на нашу думку, виключно розумний, до того ж не лише для Німеччини, але й для Європи", - сказав він на спільній пресконференції за підсумками переговорів із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Кенігсвінтері під Бонном у четвер, 18 липня.

Маас відкинув побоювання в тому, що через "Північний потік-2" можна буде відмовитися від транзиту російського газу в Європу українськими трубопроводами, і Україна в результаті зазнає шантажу.

"Ми не вважаємо це справедливим аргументом, оскільки федеральний уряд вже багато років намагається зберегти транзит газу через Україну", - сказав міністр ФРН.

Лавров також підкреслив суто комерційний характер проєкту "Північний потік-2". При цьому він висловив готовність Москви до переговорів з Києвом про збереження транзиту російського газу через Україну "на економічно обґрунтованих і реалізованих на практиці умовах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ПА ОБСЄ схвалив резолюцію проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"

Канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) неодноразово наголошувала, що вона наполягатиме на збереженні транзиту газу через Україну.

Газопровід "Північний потік-2" будується російськими та європейськими компаніями під керівництвом російського концерну "Газпром". Учасницею проєкту є і "дочка" німецького концерну BASF - компанія Wintershall. Низка європейських країн висловлює великі сумніви з приводу будівництва "Північного потоку-2", вважаючи, що Європа потрапить у ще більшу залежність від російського газу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138387
 
 
 Топ коментарі
 
Немчуру и жабоедов надо исключить из переговоров по Крыму и Донбассу. Великая Британия и США реально помогут Украине. Однозначно.
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москалі недаремно їх обрали, бо знали, що можна домовитись.
то не принципова Британія.
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много букф...., про то что есть, будет и чем сердце успокоится... Глава МИД ФРГ Маас считает "Северный поток-2" разумным и важным для Европы проектом - Цензор.НЕТ 605
Закончится все херово короче...

Гліб Бабіч
17 год ·

"Слова, які нічого не змінять"
Я не хочу стріляти на вулицях міста, яке я зберіг мирним протягом п'яти років.
Огинати тіла мирних жителів, що потрапили під міномет, щоб вибрати позицію для зручного пострілу з гранатомета, в борт контролюючого перехрестя БТРа....Читати далі

Глава МИД ФРГ Маас считает "Северный поток-2" разумным и важным для Европы проектом - Цензор.НЕТ 53
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Немчуру и жабоедов надо исключить из переговоров по Крыму и Донбассу. Великая Британия и США реально помогут Украине. Однозначно.
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москалі недаремно їх обрали, бо знали, що можна домовитись.
то не принципова Британія.
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США попытались перекрыть транзит через Украину, чтобы продать свой газ в Европу.
Результат - немцы будут зарабатывать на транзите, Украина теряет транзит и 4 миллиарда долларов в год.
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Не для Європи, а для Німеччини, яка впустила до себе троянську конячку.
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много букф...., про то что есть, будет и чем сердце успокоится... Глава МИД ФРГ Маас считает "Северный поток-2" разумным и важным для Европы проектом - Цензор.НЕТ 605
Закончится все херово короче...

Гліб Бабіч
17 год ·

"Слова, які нічого не змінять"
Я не хочу стріляти на вулицях міста, яке я зберіг мирним протягом п'яти років.
Огинати тіла мирних жителів, що потрапили під міномет, щоб вибрати позицію для зручного пострілу з гранатомета, в борт контролюючого перехрестя БТРа....Читати далі

Глава МИД ФРГ Маас считает "Северный поток-2" разумным и важным для Европы проектом - Цензор.НЕТ 53
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Ой кто бы говорил про троянского коня, у вас пол Украины троянские кони. А точнее не пол а 73%
Украинская ГТС не троянский конь?
Черноморский флот не троянский конь?
Медведчук не троянский конь?
22-го у вас еще и Партия Шария будет в Раде
Кого вы там учите, у себя в огороде наведите порядок.
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А "ватонацики" какого цвета? Не зеленого, часом?
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К Вашему глубочайшему сожалению они цвета аквафреша.
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Не добили в своё время фашистскую и сталинскую нечесть☹️
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Много раз слышал такие сожаления от поляков старшего и среднего возраста в отношении немцев.
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Чому Німеччина лояльна до неофашистів. ? Досі в головах гітлер счидить ?
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BASF имеет славную историю: входил И. Г. Фарбениндустри, который производил газ Циклон Б, который использовался для массовых убийств. Приверженность к моральным ценностям зашкаливает кароч.
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Вот теперь на арену выходит господин Медведчук.
Зе боты,фас?
Почему вы не требуете его посадить?
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команды не было требовать. зеботы не креативны и безынициативны
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конечно разумным, после того как ***** перекроет газ через Украину , Германия будет получать газ через северный поток 2, а найти причины по которому прекратит транзит ***** не составит труда.
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После случившегося,в ПАСЕ,меня абсолютно не интересует мнение германи,франции и прочих.Надо выходить, на штаты и великобританию, с предложением создать структуры альтернативные всем этим чванливым,беспренципным и как оказалось баксозависимым чинушам из старой европы.В новых структурах должны быть все кто не согласен с засильем мигрантов,диктатом старых новым,потакание рос.фашизму и его диктату.А старая европа действительно старая т.к. ее решения сродни решениям старых маразматиков.
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угу, вот только граничит украина с ЕС, а не великобританией или штатами
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С Польшой, Прибалтикой. Только кто их будет слушать?
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Щось ПетрРилло мовчить про реванш...
🤫
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Своя рубашка ближе к телу! Ну, а Украине - "Глибока стурбованість"
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Что так, что этак, зависимость Европы от газа сохраняется."Пень колоды не слаще", беларуская народная мудрость.
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слушайте, шудры, что белый сахиб говорит
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Немцы страхуются, с одной стороны. С другой стороны, деверсификации-то нет. Что в лоб, что по-лбу - ощущение то же. Получат ли они более дешевый газ? Вероятно. нет. Но кое-кто наверняка был так смазан, что готов двигаться даже в гору. Украины это касается, конечно. Но нам грошь цена, если мы ждем поступлений лишь от пассивной сдачи в аренду трубы. Нужно развивать современное производство. Тогда страхов насчет устаревших источников поступлений будет меньше. К сожалению, в этом отношении ничего не предпринимается. А это самое главное.
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больше всего поступает с таможни и барыг разных "базаров"...как лучше осовременить это "производство"?...при криворожской власти за счет бюджета осовременят металлургию, а потом приватизируют ее..может даже криворожсталь у индуса отнимут
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Украина намного менее надёжный поставщик (транзитёр), чем рашка. Вот и всё. А на наши конфликты им насрать, тем более, что мы сами себя за последние годы так дискредитировали, что если раньше кто то от денег рашки мог отказаться из принципа, то сейчас это уже тупость. Все увидели, что Украина из себя представляет на самом деле.
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Посмотрим,как они обойдутся,без газовых хранилищ Украины,кто кому на поклон придет. Глава МЗС ФРН Маас вважає "Північний потік-2" розумним і важливим для Європи проєктом - Цензор.НЕТ 1214
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Утечка информации из тайных источников, однако не гарантирующих их достоверность: стала известна истинная причина приступов тремора Ангелы Меркель - німецьку канцлерку трясе як Тарасову хату від нестримного бажання якнайшвидше отримати гроші від «Північного потоку-2».
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Німці праві. Для них сьогодні це добре. Але завтпа може бути хуже, а післязавтра будуть благати американців захистити їх від агресора і терориста. А сьогодні вони озброюють і посилюють кацапів. Купують гарну, шовкову мотузку на шию, не тільки свою, але і сусідів і передусім для України і таким, як Україна.
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Не добывая ни одного кубометра газа на своей территории, стать регулятором в газовой отрасли и диктовать цены всей европе - вот цель германии.
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В первую очередь их цель - обеспечить себе увеличение поступления газа и его диверсификацию. Они из-за заигрывания с зелёными идеями допустили у себя критическую ситуацию в энергетике. Тут большая статья была на цензоре на тему ситуации в Германии.
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************ Хайко мечтает о карьере геноссе Гельмуту Шрьодера. Такие они лицемеры, социял-дерьмократы Германии
Глава МЗС ФРН Маас вважає "Північний потік-2" розумним і важливим для Європи проєктом - Цензор.НЕТ 7474
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Вот чего такой галас стоял про липецкую фабрику.
Потому что северный поток это комерческий проект.
Как и война в Сирии исключительно коммерческий проект.
Асад выполняет задание кремля.
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Как известно Кремль Газпром поставляет природный газ в Европу и ему разумеется не нужны конкуренты, ибо цена на нефть крайне нестабильна и низка и поставщиков нефти более чем достаточно и открываются вдобавок новые месторождения. Киев собирался начать разработку сланцевого газа на Донбассе, как раз в это время неожиданно приезжает провокатор полковник ФСБ Гиркин с зелеными человечками в масках как в Крыму и затем появляются местные сепаратисты, среди них и некий Пушилин местный основатель украинского МММ Мавроди, при этом российский Мавроди по некоторым сведениям является сексотом ФСБ и находится под их покровительством, на эту тему даже снят художественный фильм в России. Теперь залежи сланцевого газа находятся на территории сепаратистов
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Скільки німця не бий, він всерівно не вірить.
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Генерал полковник ФСБ Маас ( Миша) Хайко,мечтает......?..иди ты на х..й Миша
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Не зря на дух немцев не переношу, гонору выше крыши, а чести по нулям. Скоты продажные.
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Гонор бывает только от комплекса неполноценности. Пока гонорливые обезьяны третьего мира бьют друг другу морды, они делают то что важно для их страны.
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Так что самое интересное, я живу во Львове, и часто приходится работать с иностранцами, и вот когда попадаются немцы, то ведут они себя нагло, гонорово и разговаривают на английском, требуя от других общаться с ними на их же языке. В итоге за услуги платят украинскую стоимость, а разгон по критике за косяки, уже набирают чисто таки педантично-немецкий.
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у сутками здесь сидящих тумбалалаек-диарейщиц под германским флажком как всегда под статьями о продавшейся путину власти ФРГ случился внезапный запор.
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В 39-м гансы тоже с красножопыми лобзались в засос !
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А шо ві хотели , вспомните Гитлера и Сталина Глава МЗС ФРН Маас вважає "Північний потік-2" розумним і важливим для Європи проєктом - Цензор.НЕТ 5943
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наш газ, как хотим так и продаем, ваше какое вообще дело?
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаГлава МЗС ФРН Маас вважає "Північний потік-2" розумним і важливим для Європи проєктом
 
 
 
 
 
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