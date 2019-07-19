 Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- двічі поблизу н.п. Піски - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Троїцького - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- неподалік Кам'янки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- околиці Водяного - зі станкового протитанкового гранатомета;

- двічі в районі населеного пункту Павлопіль - з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Ломакиного - з міномета калібру 82 мм;

- поблизу н.п. Пищевик - із ручного протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 1 раз: з підствольного гранатомета і стрілецької зброї були обстріляні околиці Майорська.

"У результаті підриву один військовослужбовець загинув, двоє дістали поранення під час ворожих обстрілів. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 1 українського воїна поранено, найманці 6 разів обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів і стрілецької зброї, - пресцентр ОС

За даними розвідки, 18 липня одного окупанта знищено і двох поранено.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї поблизу Широкиного.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.