 Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- двічі поблизу н.п. Піски - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Троїцького - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- неподалік Кам'янки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- околиці Водяного - зі станкового протитанкового гранатомета;
- двічі в районі населеного пункту Павлопіль - з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Ломакиного - з міномета калібру 82 мм;
- поблизу н.п. Пищевик - із ручного протитанкового гранатомета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 1 раз: з підствольного гранатомета і стрілецької зброї були обстріляні околиці Майорська.
"У результаті підриву один військовослужбовець загинув, двоє дістали поранення під час ворожих обстрілів. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.
За даними розвідки, 18 липня одного окупанта знищено і двох поранено.
Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї поблизу Широкиного.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.