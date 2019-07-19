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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
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Все про:Азовське море (1142) військовополонені (309) Конгрес США (263) моряки (667) санкції (2338)

 У Конгресі США підготували нові санкції проти РФ за захоплення українських моряків, - посольство

У Конгресі США підготували нові санкції проти Російської Федерації за незаконне утримання екіпажів і кораблів ВМС України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України в США у Facebook.

"Співголови Конгресового українського кокусу внесли на розгляд Палати представників двопартійний законопроект, який передбачає запровадження американських санкцій проти 24 високих посадових осіб російських спецслужб та наближених до них осіб за незаконне затримання 24 українських моряків та 3 суден українських ВМС біля Керченської протоки у листопаді минулого року. У законопроекті йдеться, що санкції залишатимуться чинними, доки Росія не звільнить моряків та кораблі", - йдеться в повідомленні.

У спільній заяві з приводу представлення законопроекту американські законодавці наголосили, що "міжнародне співтовариство не має стояти осторонь, тоді як Росія посилює свою агресію в Європі та світі.

"Цей законопроект - потужне послання українським морякам та їхнім родинам про те, що США не забувають про їхню героїчну боротьбу за захист демократичного шляху та суверенітету своєї країни. Закликаємо своїх колег підтримати цей двопартійний законопроект, а Росію негайно звільнити українських моряків", - підкреслили конгресмени.

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Співавторами законопроекту є конгресмени-демократи Марсі Каптур та Майкл Квиглі, а також республіканці Енді Гарріс та Брайан Фітцпатрик.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

У Конгресі США підготували нові санкції проти РФ за захоплення українських моряків, - посольство 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138385
 
   
 Топ коментарі
 
А теперь представь себе что человеку и его семье поставили на лоб клеймо. Больше НИКОГДА в своей жизни он не сможет поехать в цивилизованную страну поскольку это клеймо на лбу. И отменить его будет невозможно. Сдохнет Х@ло, и это ничего не изменит. Собрать кворум в Конгрессе и отменить санкции очень тяжело, если даже возможно.
Вот и решай, это страшно или нет🤔
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Вот да.
Удивительно, но факт.
И чем им Сбербанк не нравится?
Наверное, культурой обслуживания.
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В то время,когда другие готовят санкции против рф,за невыполнение решения суда по морскому праву,наши неадекваты готовят обмен моряков,которых и так рф обязана освободить.Охренеть какие продвинутые и умные!
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А теперь представь себе что человеку и его семье поставили на лоб клеймо. Больше НИКОГДА в своей жизни он не сможет поехать в цивилизованную страну поскольку это клеймо на лбу. И отменить его будет невозможно. Сдохнет Х@ло, и это ничего не изменит. Собрать кворум в Конгрессе и отменить санкции очень тяжело, если даже возможно.
Вот и решай, это страшно или нет🤔
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И ещё. Эти должностные лица не хранят свои деньги на расии
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Вот да.
Удивительно, но факт.
И чем им Сбербанк не нравится?
Наверное, культурой обслуживания.
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Какие цивилизованные страны, санкции предусматривают запрет на вьезд только в США.
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А "приближенные к ним лица', то есть их дети и жены - они тоже невыездные?
Или они обучаются в западных университетах и живут во "флоридах" и "лондонах"?
Если бы они жили в Копейске, а отдыхали на Малой Тунгуске, то нет проблем.
Они по какой-то загадочной причине ни в Копейске жить, ни на Малой Тунгуске отдыхать им не приходит в голову..
Им даже не приходит в голову хранить деньги в их родном Сбербанке.
Парадокс.
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Ерунда это все.
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Дійсно, які санкції, якщо Зебіл з уйлом вже домовились. Зебіл вважає , що наші моряки порушили кордон РФ, а США, що вони полоненні.
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Та ложив болт путін на ці смішні санкції...
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Все эти так называемые "санкции" чушь и отмазка для ЛОХТОРАТА (лишь бы бабло и дальше текло рекой), только ПОЛНЫЙ БОЙКОТ И БЛОКАДА (кроме войны) являются принципиальными и действенными методами (в том числе против тех, кто этот бойкот и блокаду нарушает)!
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Принцип БОЙКОТА и БЛОКАДЫ очень прост: группа стран объявляет ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕПРИЕМЛЕМЫМИ те или иные действия какой-либо страны (то, что идет в разрез с основами и принципами этих стан) и отказывается от любых отношений с этой страной (включая торговые, дипломатические и гуманитарные, в том числе полный запрет на пребывание, транзит и выдворение "граждан" изгоя со свой территории), а также применит такие меры ко всем третьим странам, которые будут нарушать бойкот и блокаду. Бойкот и блокада будут действовать до полного снятия проблемы страной-изгоем. Это очень действенная и эффективная мера!
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Всё так ! Но они опасаются загнать пуйла в угол. Потому шо если ему будет нечего терять, он может нажать "кнопку" и начать Третью мировую войну. А в такой войне победителей уже не будет.
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Какая там кнопка, ***** трусливое до невозможности, да и детишки там,на западе, и денежки там же, оно вонючее только гадить всему миру может
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он так и так начнет ядерную войну (сомнений в том нет никаких, у него мессианская паранойя и великоимперская шизофрения), только последствия будут разными (добить агонизирующего врага или воевать с неослабленным зверем)! плохо, что соплежуи и тряпки никак не поймут, что большой войны не избежать и думают, что смогут "умиротворить" агрессора и оккупанта (в итоге последствия будут еще хуже, чем просто уничтожить парашку, без соплей и слез "о гуманизме")!
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боятся ядерной войны не надо, нужно к ней разумно и планомерно готовится, истерия в СМИ "о конце света" в случае войны с массовым применением ЯО очень сильно преувеличена, просто масштабы потери бабла и у мировых барыг будут неприемлемы, да и есть риск потерять узурпированную ВЛАСТЬ (народ перестанет слушать узурпаторов и установит настоящую республиканскую власть, а не как сейчас декорации и обман лохтората)!
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В кожній країні багато зебіллів, які будуть проти зубожіння (а це зворотній бік санкцій).
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Трамп саботажник , а мог бы стиреть рфию в ноль.
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Яким чином? Санкції проти Ірану діяли більше 40 років. За цей час Іран здійсним технічний прорив, будує літаки, ракети, метро в Тегерані одне з найкращих в світі.
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не с мешите людей а какой громкий заголовок,на кацапских сайтах пишут именно - США подготовили санкции против руководства ФСБ- и большинство ржет так как пишут что они по любэ не выездые как мертвому припарка все это
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Рядовые сотрудники может и не выездные. А вот руководство ФСБ - вряд ли. И к тому же они запросто могут иметь недвигу где-нибудь в Майами, и вот им эти санкции как серпом по яйцам. Так шо нормально всё ! В Штатах там тоже не дураки работают.
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Дык вам свинособакам все санкции на пользу, ржёте как недоразвитые
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Супердержава - це США і вона так і себе поводить. А кацапи терорист і *******, який украв у сусіда зброю і ходить всіх лякає, ніхто не може спрогнузувати, що він витворить. Але тут у нас 5 колона і їх посібники зроблять все, щоб допомошти кацапам. Вони стараються не помічати міжнародний трибунал, що вініс рішення і йдуть на поступки агресору і терористу. А останній завиляв хвостом, чує, що можуть дати по зубах. Поспішає.
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В то время,когда другие готовят санкции против рф,за невыполнение решения суда по морскому праву,наши неадекваты готовят обмен моряков,которых и так рф обязана освободить.Охренеть какие продвинутые и умные!
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Такі речі треба узгоджувати з зебілом. Він же відповідає за зовнішню політику і домовляється з ****** про інше. Америка ти неправа! Винен не ***** а кровавий кондитер, який за версією зебіла здійснив провокацію та послав моряків на смерть.
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дурня...гляделкі
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