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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 За кордоном
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Все про:Німеччина (1240) Донбас (12544) перемир'я (387)

 Вітаємо домовленість про припинення вогню всіма сторонами на Донбасі, - МЗС Німеччини

ФРН вітає домовленість про чергове перемир'я на Донбасі і сподівається, що цього разу воно буде тривалим.

Так у МЗС Німеччини прокоментували домовленість про припинення вогню на Донбасі з 21 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вітаємо домовленість щодо встановлення на сході Україні постійного припинення вогню всіма сторонами, починаючи з 21 липня", - йдеться у заяві міністерства.

МЗС ФРН підкреслює, що цей крок має забезпечити відчутне поліпшення ситуації для місцевих жителів.

Водночас німецька сторона обіцяє, що продовжуватиме наполягати на постійному припиненні вогню, яке передбачає відведення важкого озброєння, а також розмінування.

Також читайте: Домовленість про "режим тиші" вперше містить заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність сторін, - Безсмертний

"Мінські угоди залишаються незамінною основою для мирного процесу на сході України", - переконані в Берліні.

Нагадуємо, 17 липня Тристороння контактна група на переговорах у Мінську погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 р. за київським часом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138384
 
 
 Топ коментарі
 
Приветствовать будете, когда эти орки придут к вам, чтоб пафтарить. Они такие, они могут, они обещали.
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История обречена повторяться, я бы посмотрел как бы они приветствовали такое решение, если бы па-раша отжала у них скажем Дрезден или Мюнхен, а потом еще и убила при этом несколько тысяч их граждан. Но етить, им же газ нужен! А давайте пустим в расход Украину, тем более нам ЗЕ сказал, что это внутренний конфликт и это папередники Крым отдали, а потом еще и в придачу на усрусских наехали и развязали мля войну....это агонь господа, так из нас горбатого еще никто не лепил. Приветствуем договоренность о прекращении огня всеми сторонами на Донбассе, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 5012
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73% обиделись на Порошенко из-за того, что он не золотая рыбка и жестко наказали его, выбрав себе в диктаторы идиота, которым управляет мошенник, которым управляет олигарх, которым управляет Хуйло.
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@JuntaChronikles
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Приветствовать будете, когда эти орки придут к вам, чтоб пафтарить. Они такие, они могут, они обещали.
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Да, ведь им легче. Живут по принципу :" Чужую беду руками разведу" (((
Память человеческая бывает очень короткой
Но и мы в 14-ом не могли представить, что будет ТАК(((
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В Германии уже потирают руки как будут нагреваться на коммерции CP-2 из страны угробившей сотни детей, женщин и мужчин в Боинге, и развязавшей войну на Востоке Европы в десятки тысяч пострадавших и убитых человек.
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История обречена повторяться, я бы посмотрел как бы они приветствовали такое решение, если бы па-раша отжала у них скажем Дрезден или Мюнхен, а потом еще и убила при этом несколько тысяч их граждан. Но етить, им же газ нужен! А давайте пустим в расход Украину, тем более нам ЗЕ сказал, что это внутренний конфликт и это папередники Крым отдали, а потом еще и в придачу на усрусских наехали и развязали мля войну....это агонь господа, так из нас горбатого еще никто не лепил. Приветствуем договоренность о прекращении огня всеми сторонами на Донбассе, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 5012
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Как не лепил ? Вроде бы Петро Алексеевич с 2015 по 2019 год говорил что минским договорённостям альтернатив не существует и конфликт можно решить только политическим путём.
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обещать и жениться это не одно и то же. знать надо.
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то есть петя "свидомо" водил за нос, без преувеличения, всю прогрессивную общественность, не собираясь выполнять подписанное?
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не всю. ряд людей видел эту игру и принимал её.
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Вам нравилось, что Петя все время лжет. И лгать все время самим.
Изначально все было построено на лжи и провокациях. Сами убили 150 человек на майдане, чтобы захватить власть.
Убивали мирное население на Донбассе, обвиняя его что они сами себя обстреливают.
А когда Мендель сказала правду - назвали ее преступницей.
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"Приветствуем.."

Вигідно німцям = не вигідно Україні.
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немцы все будут приветствовать даже капитуляцию
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Зеленскому пора усвоить,что дымократы Европы рассматривают Украину,как земляной вал для ценовой политики Евро,усеянный трупами патриотов,защищающих европейские туннели с эшелонами и нефте-газовыми трубами.Без США их затуманеное видение Украины не изменится никогда,поскольку силы,которую понимает агрессор у них попросту нет-они сами платят за свою безопасность НАТО.Поэтому США нужно умолять просто предоставить Украине Статус союзника на любых условиях и любыми способами.Иначе ему удачи не видать-окажется на галёрке политики,как и Педро сегодня!
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соевые боты совсем осатанели. не люди - организмы.
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сейчас дерьмо исходит от тебя. заметил? или африканские ***** из тебя посление э... мозги высосали? Приветствуем договоренность о прекращении огня всеми сторонами на Донбассе, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 2804
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не напрягайся, я и так вижу, что ты лахтинский. с двух (как минимум) твоих аккаунтов.

захочешь опровергнуть - дам такую возможность. да только...
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Проверь его на грамматику, а потом талончик вручи.
Надеюсь талоны завезли? Приветствуем договоренность о прекращении огня всеми сторонами на Донбассе, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 4840
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давай лучше тебя проверю. в аудировании силён? али только в говнометании?
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Экологически чистый слон! А порохобот что хочешь обосрет!
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ты уже тикал от моего предложения ответить на вопросик по украинской грамматике?
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У тебя лексикон, как у Эллочки.
Знаешь такую? Приветствуем договоренность о прекращении огня всеми сторонами на Донбассе, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 9822
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ты балабонишь в аутентичном лахтинском стиле.

Знаешь такую?
--
твоя прабабушка? читал-с... но у неё лексикон был побогаче твоего, деградант Приветствуем договоренность о прекращении огня всеми сторонами на Донбассе, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 1212
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Пізньої літньої години,
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Наркомано-хамський Зелебот.

Невловимий, мов афери Бені,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір від Вови фєні
До вузьких лобів широких мас.

Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задере -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом ;За ЗЕ!;

Там, де Сотні стелла мармурова
Ну, а на авто-і -поготів
Зранку буде "Здєлаєм іх снова!;
І реклама довбаних ;Сватів;

А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллються на допитливі носи
Струмені з ширінки Зелебота ,
Наче краплі божої роси!

Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Наркомано-хамський Зелебот.!"
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73% обиделись на Порошенко из-за того, что он не золотая рыбка и жестко наказали его, выбрав себе в диктаторы идиота, которым управляет мошенник, которым управляет олигарх, которым управляет *****.
(C)
@JuntaChronikles
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"Которая в темном чулане хранится В доме, Который построил Джек" (с)
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Ну нравится немчуре, как Мудрый Хатхи трубит перемирия.
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Они пойдут в титушки (петушки).
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Кукухи в них порвані гепсом. Приветствуем договоренность о прекращении огня всеми сторонами на Донбассе, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 7516
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Доброго ранку , Україно без порошенка ! Приветствуем договоренность о прекращении огня всеми сторонами на Донбассе, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 9691
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Остановим чуму порхоботизма и уничтожим очаг заражения-мальдивского мародера
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Я не сторонник войны.
Сами вымрут, как мамонты.
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Ну та звіснр..
Дайте Німеччині спокійно будувати трубу.
А тих, хто вистуратиме проти перемир'я будуть карати, през Зеля гарантує.
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Фантазеры соеголовые. Приветствуем договоренность о прекращении огня всеми сторонами на Донбассе, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 5763
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привіт, зебіля !
ти хоч вночі спало чи з короною свого кловуна тут носилось ?
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Чья б корова мычала... Приветствуем договоренность о прекращении огня всеми сторонами на Донбассе, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 3702
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я її бачу в моніторі - рогате мукало, волком зветься ))
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Я "злий порохобот"
- і в тім мій "хобот".**
Зеленкою начваканий етер
довбе, довбе, довбе уми, мов одуд.
Тож я порохоботствую тепер.
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сивочолий гетман Батько Нації прислав зі Страсбургу перможне вітання
От тільки на фото воно десь на гальорці, на місцях для лускання насіння
Не знали в ЄС, що батьку схоронитися від допиту треба, тож не запрошував ніхто, довелося сісти на місцях для незапрошенних

Приветствуем договоренность о прекращении огня всеми сторонами на Донбассе, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 8831
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це його успіх.
зеля до цього недотичний.
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Гитлеру надо было просто вовремя запросить перемирия и прекращения огня.
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Варилися в соку й переварились.
Бо нас пересварили, мов пантер.
А дехто з нас - макаки і горили,
Тож я порохоботствую тепер.
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Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб


"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС. Источник: https://censor.net.ua/n3138386
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А хтось із нас - козли рогаті й овни.
І тут вже ні до чого Зодіак.
З усіх щілин посунув дух бавовни.
Тож я порохоботствую, мов дяк.
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Тобі смішно що загинув Воїн?- Ну смійся-смійся.
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меня смішно коли песик цинічно намагається вдавати з себе патріота України
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А мені не смішно коли зебіл гуморить над смертю Воїна. Я розумію що шанувальник Зеленського, але це вже перебор. Ферштейн?
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Есть две концепции:
1. Продолжать умиротворять Гитлера или капитулировать под лозунгом "Нам нужен мир".
2. Принять что большая война неизбежна, готовиться к худшему и направить усилия на минимизацию числа жертв.
Балтия готовится к варианту 2. Остальным сделать выбор тоже придется
(C)
@Vitauskas_A
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Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 10 вражеских обстрелов... Приветствуем! А фули там...
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Кремлёвские оккупанты и террористы спокойно подошли вплотную к позициям ВСУ, ведь стрелять по ним нельзя . Не спеша и хорошо осмотревшись наметили цели для эффективного обстрела и быстрого безопасного отхода, ведь стрелять по ним нельзя. А потом нанесли мощный но скоротечный огневой удар и быстро отошли, пока ещё не дали команду стрелять в ответ. А когда наши бойцы команду получили что стрелять им можно то уже было по некому. В итоге получается ситуация что один наш военнослужащий погиб, двое получили ранения во время вражеских обстрелов. Трындят что на каждый обстрел противник получает адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям" и всё. А раньше постоянно было в военных сводках что в адекватном ответе всегда были уничтожены и ранены несколько оккупантов и боевиков, то теперь гибнут исключительно только наши воины. Хорошее перемирье только для кого ?!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономВітаємо домовленість про припинення вогню всіма сторонами на Донбасі, - МЗС Німеччини
 
 
 
 
 
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