 Вітаємо домовленість про припинення вогню всіма сторонами на Донбасі, - МЗС Німеччини

Так у МЗС Німеччини прокоментували домовленість про припинення вогню на Донбасі з 21 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми вітаємо домовленість щодо встановлення на сході Україні постійного припинення вогню всіма сторонами, починаючи з 21 липня", - йдеться у заяві міністерства.
МЗС ФРН підкреслює, що цей крок має забезпечити відчутне поліпшення ситуації для місцевих жителів.
Водночас німецька сторона обіцяє, що продовжуватиме наполягати на постійному припиненні вогню, яке передбачає відведення важкого озброєння, а також розмінування.
"Мінські угоди залишаються незамінною основою для мирного процесу на сході України", - переконані в Берліні.
Нагадуємо, 17 липня Тристороння контактна група на переговорах у Мінську погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 р. за київським часом.
Память человеческая бывает очень короткой
Но и мы в 14-ом не могли представить, что будет ТАК(((
Изначально все было построено на лжи и провокациях. Сами убили 150 человек на майдане, чтобы захватить власть.
Убивали мирное население на Донбассе, обвиняя его что они сами себя обстреливают.
А когда Мендель сказала правду - назвали ее преступницей.
Вигідно німцям = не вигідно Україні.
захочешь опровергнуть - дам такую возможность. да только...
Надеюсь талоны завезли?
Знаешь такую?
Знаешь такую?
--
твоя прабабушка? читал-с... но у неё лексикон был побогаче твоего, деградант
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Наркомано-хамський Зелебот.
Невловимий, мов афери Бені,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір від Вови фєні
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задере -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом ;За ЗЕ!;
Там, де Сотні стелла мармурова
Ну, а на авто-і -поготів
Зранку буде "Здєлаєм іх снова!;
І реклама довбаних ;Сватів;
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллються на допитливі носи
Струмені з ширінки Зелебота ,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Наркомано-хамський Зелебот.!"
(C)
@JuntaChronikles
🤔
Сами вымрут, как мамонты.
Дайте Німеччині спокійно будувати трубу.
А тих, хто вистуратиме проти перемир'я будуть карати, през Зеля гарантує.
ти хоч вночі спало чи з короною свого кловуна тут носилось ?
йди подої, нероба..
- і в тім мій "хобот".**
Зеленкою начваканий етер
довбе, довбе, довбе уми, мов одуд.
Тож я порохоботствую тепер.
От тільки на фото воно десь на гальорці, на місцях для лускання насіння
Не знали в ЄС, що батьку схоронитися від допиту треба, тож не запрошував ніхто, довелося сісти на місцях для незапрошенних
зеля до цього недотичний.
Бо нас пересварили, мов пантер.
А дехто з нас - макаки і горили,
Тож я порохоботствую тепер.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС. Источник: https://censor.net.ua/n3138386
І тут вже ні до чого Зодіак.
З усіх щілин посунув дух бавовни.
Тож я порохоботствую, мов дяк.
1. Продолжать умиротворять Гитлера или капитулировать под лозунгом "Нам нужен мир".
2. Принять что большая война неизбежна, готовиться к худшему и направить усилия на минимизацию числа жертв.
Балтия готовится к варианту 2. Остальным сделать выбор тоже придется
(C)
@Vitauskas_A
🤔