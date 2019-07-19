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 Політика України
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Все про:Безсмертний (88) Донбас (12544) перемир'я (387) Тристороння контактна група (117)

 Українські військові мають право стріляти у відповідь, - Безсмертний

Якщо під час оголошеного з 21 липня перемир'я на Донбасі ворог порушить режим тиші, то отримає адекватну відповідь з аналогічної зброї.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, інформує Цензор.НЕТ.

"Не плутайте "припинення будь-якого вогню" з "вогнем у відповідь". Нічого дорожчого за життя людини нема! І якщо ворог порушить режим тиші, він отримає адекватну відповідь. З аналогічної зброї!" - написав Безсмертний.

Він пояснив, що розуміється під "припиненням будь-якого вогню" і чому це не поширюється на "вогонь у відповідь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовленість про "режим тиші" вперше містить заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність сторін, - Безсмертний

"Види вогню" бувають:

− за тактичними завданнями, що вирішуються (на знищення, придушення, виснаження та ін.);
− за видами зброї (зі стрілецької зброї, гранатометів, зброї бойових машин піхоти, бронетранспортерів, танків, артилерії, мінометів та ін.);
− за способами ведення (прямою, напівпрямою наводкою, із закритих вогневих позицій та ін.);
− за напруженістю стрільби (одиночними пострілами, короткими або довгими чергами, безперервний, залповий та ін.);
– за способами стрільби (з місця, із зупинки, з ходу, з борту та ін.);
− за видами вогню (по окремій цілі, зосереджений, загороджувальний, багатоярусний, багатошаровий та ін.);
− за способами стрільби (з місця, із зупинки, з ходу, з борту та ін.);
− за видами вогню (по окремій цілі, зосереджений, загороджувальний, багатоярусний, багатошаровий та ін.).

"Або всі мовчать з усіх боків і наступає тиша. Або у разі порушення тиші відкривається вогонь у відповідь", - наголосив Безсмертний.

Нагадуємо, 17 липня Тристороння контактна група на переговорах у Мінську погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 р. за київським часом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори в Мінську: Сайдік розкрив деталі домовленостей щодо "безстрокового перемир'я" та моста в Станиці Луганській

Українські військові мають право стріляти у відповідь, - Безсмертний 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138383
 
   
 Топ коментарі
 
С некоторых пор в нашем лексиконе появилось такое понятие как "гибридная война". Большинство населения так и не поняло смысл этого явления. Конечно, это ведь не в их дома прилетают снаряды. Это где-то там на востоке каждый день есть убитые и раненные. А население, свободное от оккупации, может себе позволить спокойную размеренную жизнь. А вечерком за пивом поругать власть, а еще и, насмотревшись телевизионных шоу и сериалов, почувствовать себя творцом своего будущего, как они это понимают. Но "гибридная война" при этом никуда не ушла. Это только кажется, что ее придумали сейчас.
В случае нарушения тишины открывается ответный огонь, - Безсмертный об условиях нового перемирия на Донбассе - Цензор.НЕТ 4900
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зеленский ******** и членосос покацапный ....зеботы ****** в кубе !!!!
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Вух, ну слава Богу, так ждали твоего разрешения...
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