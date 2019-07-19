 До кінця 2019 року поліцейські офіцери громади з'являться в 802 об'єднаних громадах, - Аваков

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Замість невловимого дільничного, котрий більшу частину часу зайнятий комунікацією із райвідділом та паперовою роботою, поліцейський офіцер громади орієнтований на спілкування із людьми, превенцію та надання правоохоронного сервісу. Він забезпечений транспортом, технікою та робочим місцем. А головне – показник якості роботи – довіра людей. Громадянин сам вирішує, продовжувати чи ні контракт зі своїм офіцером.

До кінця цього року ми плануємо запустити цей проєкт у 802 об’єднаних громадах, а протягом 2020 року – охопити всю країну. За межами великих міст, де будуть працювати поліцейські офіцери громади, живе 2/3 населення України. Кожен отримає якісний та сучасний поліцейський сервіс", - сказав Арсен Аваков.

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Міністр нагадав, що 50 днів тому перші 34 офіцери заступили на службу в Дніпропетровській області.