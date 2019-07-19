EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Фоторепортаж
  2028  31
Матеріали за темою:
Все про:Аваков (1190) Нацполіція (7858)

 До кінця 2019 року поліцейські офіцери громади з'являться в 802 об'єднаних громадах, - Аваков

Вже до кінця цього року поліцейські офіцери громади з'являться у 802 об'єднаних громадах, а в 2020 році цей проєкт охопить всю країну.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Замість невловимого дільничного, котрий більшу частину часу зайнятий комунікацією із райвідділом та паперовою роботою, поліцейський офіцер громади орієнтований на спілкування із людьми, превенцію та надання правоохоронного сервісу. Він забезпечений транспортом, технікою та робочим місцем. А головне – показник якості роботи – довіра людей. Громадянин сам вирішує, продовжувати чи ні контракт зі своїм офіцером.

До кінця 2019 року поліцейські офіцери громади зявляться в 802 обєднаних громадах, - Аваков 01

До кінця цього року ми плануємо запустити цей проєкт у 802 об’єднаних громадах, а протягом 2020 року – охопити всю країну. За межами великих міст, де будуть працювати поліцейські офіцери громади, живе 2/3 населення України. Кожен отримає якісний та сучасний поліцейський сервіс", - сказав Арсен Аваков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зараз рівень довіри до Нацполіції 37%, а до патрульної поліції - понад 40%", - Аваков. ФОТО

Міністр нагадав, що 50 днів тому перші 34 офіцери заступили на службу в Дніпропетровській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138381
 
   
 Топ коментарі
 
Надеюсь они все будут обеспечены рюкзаками?🤔
 показати весь коментар
 
Шефиры в Украине уже появились! Вместе с шаурмой... До конца 2019 года полицейские офицеры общины появятся в 802 объединенных общинах, - Аваков - Цензор.НЕТ 109
 показати весь коментар
 
то, поліцейський общіни це, той хто общається? Чи він якийсь общий? Не як не заспокоїться. Кому яка різниця, як він зветься, якщо він той самий мєнт, який підпорядковується тму самому начальнику мусарні?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
За их счет - нет вопросов.
Потому что никаких инвестиционных потоков вот этим вот "полицейские офицеры общины появятся в 802 объединенных общинах, а в 2020 году этот проект охватит всю Украину "(Источник: https://censor.net.ua/n3138381) контролировать не удастся. Инвестиции из стран Запада пойдут только определенным людям под определенные проекты (а из РФ "инвестиции" не пойдут, потому им "пропуск" не выдадут).
 показати весь коментар
 
Первісно-общинне суспільство. Оце й побудували первісний комунізм. Ходити цим поліцаям можна голими - хай бороди прикривають сором, а волосся по коліна - зади. А як лисий - то вже лисий не тільки на голові, а й ззаду.
 показати весь коментар
 
Первiсно-общинний лад наступив. Вiтаю всiх.
 показати весь коментар
 
 
Полiцаю дайте коня i нагайку. Треба ще в кожну общину ввести знахарку i князя.
 показати весь коментар
 
 
Выборный шриф,судья, мер которым платит и увольняет громада для соевой челяди это потеря корыта. Громадами с доисторических времен живет весь мир кроме постсовка, где компартия строила коммунизм для избраных.Голодоморами, репресиями,пропогандой совок уничтожил даже восроминания и понятия о громадах. А нынешний олигархат упорно замалчивает это.Республика громад для них смерти подобно.
 показати весь коментар
 
"соевый" как раз продвигал реформу самоуправления и уж ни в коем разе не хамил выборным представителям громад, как это делает ЗЕБЕнька
 показати весь коментар
 
это реформа феодализации но не как самоуправления. История громад Иванищев. Для кругозора не помешает пару страниц прочитать.
 показати весь коментар
 
Шефиры в Украине уже появились! Вместе с шаурмой...
 показати весь коментар
 
 
то, поліцейський общіни це, той хто общається? Чи він якийсь общий? Не як не заспокоїться. Кому яка різниця, як він зветься, якщо він той самий мєнт, який підпорядковується тму самому начальнику мусарні?
 показати весь коментар
 
 
У нас в ОТГ уже выбрали себе "шерифа" и набрали ему помощников. Посмотрим что это за хрень, короче типа участковых.
 показати весь коментар
 
как говорила моя бабушка -Начальство воспитывать надо- Смотреть не поможет.Власть развращает это медицинский факт и его должен усвоить каждый громадянин.
 показати весь коментар
 
 
А фотография с краткой биографией самого Авакова до конца 2019 года не появится ли в музее МВД на стенде бывших министров?
 показати весь коментар
 
Це як, буде офіційно на 800+ ментів більше???
 показати весь коментар
 
І будуть продовжувати вбивати громадян як це робить патрульна поліція.
 показати весь коментар
 
Там де щось почінає і коментує злочинець сабаков нічого толкового не буде.
 показати весь коментар
 
А какой от этих мусорских общин толк?
Надеются еще лучше крышевать наркотики и проституцию?
 показати весь коментар
 
 
Аваков заканчивай свои реформы, ато населения скоро не останется. Если не поубиваете ,то задавите.
 показати весь коментар
 
За 10000 ЗП и без страховки, будет занят только поиском дополнительного зароботка
 показати весь коментар
 
Как может мент независимо под каким названием его замаскируют. коп, мусор, шериф ... он быть хорошим правоохранительным сотрудником если он возможно будет представлять и охранять антиукраинскую коррупционную власть ... Какая власть точно таких под себя она формирует своих верных цепных псов, независимо от их названия.
 показати весь коментар
 
Раздирание Украины на удельные княжества инициированное ****** и проводимый потрохом, яценюком, гройсманом, аваковым... продолжается. Пора это остановить!
 показати весь коментар
 
не)...назначение "сильных" глав облдержадминистраций - это продолжение княжеств с удельными райдержадминистрациями
 показати весь коментар
 
 
Пора формировать к Зе недобные вопросы, шоб он не делал то для чего его народ не выбирал.
 показати весь коментар
 
"До конца этого года мы планируем запустить этот проект в 802 объединенных общинахКаждый получит качественный и современный полицейский сервис", - сказал Аваков"..... и, кто оплатит их содержание и, как они будут подчиняться аваковым?
 показати весь коментар
 
О..как !!! Сматрящие от авакова и лавренюка !
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДо кінця 2019 року поліцейські офіцери громади з'являться в 802 об'єднаних громадах, - Аваков
 
 
 
 
 
 вгору