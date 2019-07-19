 Видача паспортів РФ громадянам України суперечить духу Мінських угод, - Волкер

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Надання російських паспортів українським громадянам порушує дух Мінських домовленостей і загрожує зусиллям щодо досягнення миру для громадян України", - написав Волкер у Twitter.
Американський дипломат додав, що Росія мусить виконати свої зобов'язання згідно з Мінськими домовленостями.
Нагадаємо, 17 липня президент РФ Володимир Путін спростив отримання російського громадянства для осіб, які проживають на всій території Донецької та Луганської областей, а не лише для жителів ОРДЛО.
И на 50 оттенков темнее (об обеспокоенностях)
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УКРАИНСКИЕ ГРАЖДАНЕ НЕ ПОЛУЧАЮТ РАСЕЙСКИЕ ПАСПОРТА С ДВУХГЛАВОЙ КУРИЦЕЙ
ЭТО ЛУГАНДОНОВЦЫ ПУСТЬ ЕДУТ НАХ ВСЕ ОТСЮДА и ПОБЫСТРЕЕ.
Везде отмазки,везде обман
Нашему президенту начхать на Украину.
Начхать на вот это, ему главное мир с ******.
утритесь!...
В.Зеленский.