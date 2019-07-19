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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
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 Видача паспортів РФ громадянам України суперечить духу Мінських угод, - Волкер

Видача російських паспортів українським громадянам порушує Мінські угоди і загрожує мирному процесу.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Надання російських паспортів українським громадянам порушує дух Мінських домовленостей і загрожує зусиллям щодо досягнення миру для громадян України", - написав Волкер у Twitter.

Американський дипломат додав, що Росія мусить виконати свої зобов'язання згідно з Мінськими домовленостями.

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Нагадаємо, 17 липня президент РФ Володимир Путін спростив отримання російського громадянства для осіб, які проживають на всій території Донецької та Луганської областей, а не лише для жителів ОРДЛО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138379
 
 
 Топ коментарі
 
Нарушает "дух Минских договоренностей" и "нарушает Минские соглашения" совсем разные вещи ))
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Да хватит уже сгнивший труп реанимировать. Какие еще минские соглашения если Хуйло вытер ими жопу на следующий же день окупацией Дебальцево
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"огласите пста весь список степеней озабоченности"
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50 оттенков озабоченностей

И на 50 оттенков темнее (об обеспокоенностях)
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Нарушает "дух Минских договоренностей" и "нарушает Минские соглашения" совсем разные вещи ))
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"Предоставление российских паспортов украинским гражданам нарушает дух Минских договоренностей и угрожает усилиям по достижению мира для граждан Украины", - написал Волкер в Twitter.

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УКРАИНСКИЕ ГРАЖДАНЕ НЕ ПОЛУЧАЮТ РАСЕЙСКИЕ ПАСПОРТА С ДВУХГЛАВОЙ КУРИЦЕЙ

ЭТО ЛУГАНДОНОВЦЫ ПУСТЬ ЕДУТ НАХ ВСЕ ОТСЮДА и ПОБЫСТРЕЕ.
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ДА КОГО ИНТЕРЕСУЕТ МНЕНИЕ ЭТОГО ПРИДУРКА! Пошел вон с Украины!
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А почему 🤡🐸не орет ,не возмущается на путлерастов
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Да хватит уже сгнивший труп реанимировать. Какие еще минские соглашения если ***** вытер ими жопу на следующий же день окупацией Дебальцево
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Не понимаю кипиша. Всех орков с рашистским паспортом автоматически лишать украинского гражданства, под жопу коленом и нах. из Украины, И какие тогда предьявы ***** или кто то другой сможет предьявить типо расейского гражданина в Украину не пускают?
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И кто орков с мордорским паспортом будет лишать гражданства Украины? Зеленский с промордорской компанией? Выдача паспортов РФ гражданам Украины противоречит духу минских соглашений, - Волкер - Цензор.НЕТ 9752
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А покажите где ***** не нарушал договоренности
Везде отмазки,везде обман
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Остался единственный политик который заботится об интересах Украины. Это Волкер.
Нашему президенту начхать на Украину.
Начхать на вот это, ему главное мир с ******.

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а в ПАСЕ так не считают... в ПАСЕ читают что ********* все делает ПРАВИЛЬНО!...
утритесь!... Выдача паспортов РФ гражданам Украины противоречит духу минских соглашений, - Волкер - Цензор.НЕТ 6163
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А Вы слышали,что либо подобное от наших смешариков?Этим, дилетантам, ума хватило только подыграть путлеру и его тезе об одном народе.Он раздасттпаспортам всем - лошарики.
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главное что букве не противоречит, а дух....зажмите нос, раз мешает
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"паспорт гражданина рф" - это ЯРМО РАБА, если БАРАНЫ добровольно клеймят себя, то это хорошо (будет предельно ясно с кем имеешь дело)! пусть так и будет!
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главное, чтоб не было соплей и жалости со стороны "защитников прав голых обезьян" ("гуманистов" хреновых) когда придет горькая расплата за свой ПРЕСТУПНЫЙ ВЫБОР. А расплата и кара придет, в том нет никакого сомнения (пример тому вся история парашки), и никто кроме них в том виновен не будет!
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окупація і війна --нічому не суперечить?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВидача паспортів РФ громадянам України суперечить духу Мінських угод, - Волкер
 
 
 
 
 
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