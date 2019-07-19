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Все про:безпілотник (395) Іран (117) США (5194) Трамп (1885)

 Корабель ВМС США збив іранський безпілотник над Ормузькою протокою, - Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що корабель Військово-морських сил США знищив дрон Ірану над Ормузькою протокою.

Про це Трамп повідомив, виступаючи з промовою у Вашингтоні 18 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами президента, корабель Boxer знищив дрон після того, як літальний апарат, погрожуючи судну, підлетів ближче ніж на тисячу метрів і проігнорував численні заклики відступити.

"Сполучені Штати зберігають за собою право захищати свій персонал, свої матеріальні засоби та інтереси, а також закликають усі країни засудити спроби Ірану зазіхати на свободу судноплавства і глобальної торгівлі", - заявив Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США збиралися вдарити по Ірану, але Трамп передумав за 10 хвилин до атаки

Нагадаємо, 20 червня Іран повідомив про знищення американського безпілотника неподалік Ормузської протоки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138378
 
   
 Топ коментарі
 
Откуда я знаю почему в вашей параллельной вселенной только Израиль имеет ядерное оружие. Я из другой вселенной.
В нашей вселенной у многих есть ядерное оружие, но проблема состоит не в оружии как таковом, а в том, что фанатики хотят получить ядерное оружие, использовав которое и сгорев в ответном огне, на том свете они получать в подарок беззащитных девочек в количестве 72 штук в вечную групповуху.
Мне просто жалко этих бедных девочек. А вам не жалко?
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Просто Европа делающая глубокий минет Ирану, мешает своей толстой дряхлой жопой к нему подойти. А вообще, закатать Иран займет меньше времени чем закатывали иракскую армию с которой Иран воевал очень долго, но так и не смог победить.
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Старик склоняет Иран к новому ядерному соглашению с участием Китая и России. Ему война с Ираном, как собственно и сам Иран, нахер не нужны. Для него приоритет торговые разборки с Китаем. Он бизнесмен, войны у него экономические.
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Щось слабувато - за один американський беспілотник 10 іранських можна купити.
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то со слов Арьева - известного порохолиза. Ты б еще бирюкова процитировала бы..
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Рыжий дурак лысого гоняет
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Молодцы, наконец ответили. Только американский беспилотник стоил $220 миллионов. Вряд ли у иранцев есть стоящие хоть миллион.
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Старик склоняет Иран к новому ядерному соглашению с участием Китая и России. Ему война с Ираном, как собственно и сам Иран, нахер не нужны. Для него приоритет торговые разборки с Китаем. Он бизнесмен, войны у него экономические.
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але у ірана військовий бюджет в сотні разів менше. так що втрати для країн однакові))))
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За $220 миллионов можно в космос слетать, МКС посетить.
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По хорошему Ирану следуют указать на его место. Они шииты, таких как они от 5 до 10% мусульман. И при этом они воюют со всеми остальными мусульманами, включая сверхбогатую Саудовскую Аравию. Еще и Израиль-США против себя настроили. Идиоты.
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Вера во Всевышнего (в шиитском варианте) это идеотизм? Было бы у украинцев десятой доли иранского "идеотизма" то северный сосед не высовывался из за паребрика, а европейцы оправдывали бы любые украинские действия не смотря на их "ценности"
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Вера во Всевышнего (в шиитском варианте) это идеотизм?

Про тонкости религия я не писал.
И хорошо, что мы не Иран - их "ихтамнеты" по всему ближнему востоку воюют. И будут воевать, пока окончательно не разозлит соседей, которые утихомирят буйных. Украинцам я такого не желаю.
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Слав труду, что у украинцев нет "десятой доли иранского "идЕотизма", хватит с нас шизофреников.
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а это не одна сотона - сунизм и шиизм? и те и те же одинаково падают жёппой вверх и завывают, славя свою выдумку на облачке, или где там ее резиденция?
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В том то и дело, что если бы могли, то давно бы указали. Но не могут. Ни Израиль, ни Саудовская Аравия, ни Штаты.
К тому же иранскую нефть в огромных количествах скупает Китай. А этому вообще плевать на всё.
Так что указать Ирану его место вряд ли возможно в нынешних условиях
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Могут, но не хотят. А Иран хочет, но не может. Война в одиночку против всех никогда добром не заканчивалась.
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Просто Европа делающая глубокий минет Ирану, мешает своей толстой дряхлой жопой к нему подойти. А вообще, закатать Иран займет меньше времени чем закатывали иракскую армию с которой Иран воевал очень долго, но так и не смог победить.
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КНР "плевать на все"?
А основной рынок для сбыта китайского ширпотреба у Китая где?
Неужто у вас, в России?
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Китаю плевать не на всё, а на всю россию .
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У Китая рынок сбыта это США , а второе у Китая общий долг -40 трлн долл.
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"Настроили" потому что хотят иметь ядерное оружие? А кому понравится сидеть с израильской ядерной бомбой у виска. Израиль безнаказанно бомбит всех соседей только потому что у него есть ядерное оружие.
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Так он ядерным оружием "бомбит"? К чему тут оно? Израиль воюет обычным оружием.
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Только вот Израиль без ядерного удара бил арабов с совками. Так что, дед пiхто, дело не в бомбе, хотя портянки с арабами любят рассказывать, что все дело в бомбе, а так бы они показали что и как ))
И кстати, ты можешь поехать воевать за Хизбаллу и Иран в Сирию, таких как ты там много, заодно и заработаешь немного на хлеб с маслом, ну, если повезет и тебя не утилизируют, те же союзники в лице турков.
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Почему только Израиль должен иметь ядерное оружие?
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Откуда я знаю почему в вашей параллельной вселенной только Израиль имеет ядерное оружие. Я из другой вселенной.
В нашей вселенной у многих есть ядерное оружие, но проблема состоит не в оружии как таковом, а в том, что фанатики хотят получить ядерное оружие, использовав которое и сгорев в ответном огне, на том свете они получать в подарок беззащитных девочек в количестве 72 штук в вечную групповуху.
Мне просто жалко этих бедных девочек. А вам не жалко?
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Так это, лахтинский, смотря где сидеть.
Сейчас "Иран" сидит уже на побережье Средиземного моря, у своих лучших друзей в Сирии.
Я вот не помню, лахтинский, сколько там иранской ракете теперь до Европы лететь?
Очень я рада за европейский "демократов", мои им поздравления.
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Не парься, 2 недели под томагавками и с Ирана хиба шо вороны в Европу долетят.
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Ну а иначе израиль бы безнаказанно бомбили, это логично.
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Сбили? Китайский квадрокоптер что ли?
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Такой, как на Али-экспрессе продаётся
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Если это дрон - как он должен реагировать на призывы отступить ?
Дрон знает английский язык ?
Или читает по флажкам ?
В общем - трудности перевода.
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Судя по всему, у иранских аятолл совсем плохи стали денежные дела.
Первым признаком ухудшения "пропитания" аятолл стало официальное разрешение потрошить казаннных в Иране на органы (для продажи, разумеется). Пользуясь случаем, напомню, что за гомосекуализм в Иране казнят, причем раньше казанили публично, а теперь представители иранского ЛГБТ на органы официально пойдут для пополнению бюджета.
Второй признак ухудшения ситуации - запуски Ираном беспилотника, чтобы спровоцировать "войнушку".
Похоже, что иранские ширнармассы стали покупать мясо уже раз в три месяца, а не в два, как год назад рапортовала Аль Джезира.
Как там в Иране цены на "простые человеческие яйца"(С), основной источник белка для иранских ширнармасс?
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КСИР в проливе рулит, Трамп жует сопли.
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Это самая громкая победа Лохматого Чма за 4 года, не считая обстрела сотней томагавков пустого аэродрома в Сирии.
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І 500 закопаних кацапів, но то таке, хто той гумус рахує.
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Если тебя укусила собака - укуси ее в ответ.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїКорабель ВМС США збив іранський безпілотник над Ормузькою протокою, - Трамп
 
 
 
 
 
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