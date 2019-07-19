 Корабель ВМС США збив іранський безпілотник над Ормузькою протокою, - Трамп

Про це Трамп повідомив, виступаючи з промовою у Вашингтоні 18 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За словами президента, корабель Boxer знищив дрон після того, як літальний апарат, погрожуючи судну, підлетів ближче ніж на тисячу метрів і проігнорував численні заклики відступити.
"Сполучені Штати зберігають за собою право захищати свій персонал, свої матеріальні засоби та інтереси, а також закликають усі країни засудити спроби Ірану зазіхати на свободу судноплавства і глобальної торгівлі", - заявив Трамп.
Нагадаємо, 20 червня Іран повідомив про знищення американського безпілотника неподалік Ормузської протоки.
Про тонкости религия я не писал.
И хорошо, что мы не Иран - их "ихтамнеты" по всему ближнему востоку воюют. И будут воевать, пока окончательно не разозлит соседей, которые утихомирят буйных. Украинцам я такого не желаю.
К тому же иранскую нефть в огромных количествах скупает Китай. А этому вообще плевать на всё.
Так что указать Ирану его место вряд ли возможно в нынешних условиях
А основной рынок для сбыта китайского ширпотреба у Китая где?
Неужто у вас, в России?
И кстати, ты можешь поехать воевать за Хизбаллу и Иран в Сирию, таких как ты там много, заодно и заработаешь немного на хлеб с маслом, ну, если повезет и тебя не утилизируют, те же союзники в лице турков.
В нашей вселенной у многих есть ядерное оружие, но проблема состоит не в оружии как таковом, а в том, что фанатики хотят получить ядерное оружие, использовав которое и сгорев в ответном огне, на том свете они получать в подарок беззащитных девочек в количестве 72 штук в вечную групповуху.
Мне просто жалко этих бедных девочек. А вам не жалко?
Сейчас "Иран" сидит уже на побережье Средиземного моря, у своих лучших друзей в Сирии.
Я вот не помню, лахтинский, сколько там иранской ракете теперь до Европы лететь?
Очень я рада за европейский "демократов", мои им поздравления.
Дрон знает английский язык ?
Или читает по флажкам ?
В общем - трудности перевода.
Первым признаком ухудшения "пропитания" аятолл стало официальное разрешение потрошить казаннных в Иране на органы (для продажи, разумеется). Пользуясь случаем, напомню, что за гомосекуализм в Иране казнят, причем раньше казанили публично, а теперь представители иранского ЛГБТ на органы официально пойдут для пополнению бюджета.
Второй признак ухудшения ситуации - запуски Ираном беспилотника, чтобы спровоцировать "войнушку".
Похоже, что иранские ширнармассы стали покупать мясо уже раз в три месяца, а не в два, как год назад рапортовала Аль Джезира.
Как там в Иране цены на "простые человеческие яйца"(С), основной источник белка для иранских ширнармасс?