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 Політика України
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 Поліція взяла під цілодобову охорону всі окружні виборчі комісії в Україні

18 липня поліція взяла під цілодобову охорону всі 199 окружних виборчих комісій в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник глави Національної поліції України Олександр Фацевич, повідомляє пресслужба відомства.

Він зазначив, що виборчу документацію завезли на 69 виборчих дільниць.

"Ми продовжуємо забезпечувати правопорядок та збереження виборчої документації під час її перевезення на виборчі дільниці. Тому працюємо в надзвичайному режимі", - додав Фацевич.

За його словами, за добу зареєстровано 465 повідомлень про події, пов'язані з виборчим процесом. За 20 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, також складено 80 протоколів.

Загалом від початку виборчого процесу правоохоронці зареєстрували 5308 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборами. Переважно ці факти пов'язані з незаконною агітацією (3135) або підкупом виборців (605). Крім того, зафіксовано по 148 повідомлень про скоєння хуліганства та пошкодження майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особовий склад структур МВС вже заступає на охорону виборчих дільниць і забезпечення порядку на виборах, - заступник міністра Яровий

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138377
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕдебильные начнут такое покращення и конец эпохи бедности, что всеобщий глобальный пи**ец для страны устроят раньше, чем дойдут до стадии «пора жрать друг друга».
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Ну и чё там насчёт заявления министра обороны Канады ? он говорил про проблемы использовании военного оборудования в других странах и что подобное в Украине не наблюдал . зебилы брешут на каждом шагу вместе со своим зепрезидентом
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рюкзАков работает на окружной. больше клиентов, больше заработок.
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РЮКЗАКОВА НАЗНАЧИЛ ТВОЙ ПАРАШЕНКО Полиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии в Украине - Цензор.НЕТ 4540 ВСЕ 5 лет ОН БЫЛ ГЛАВОЙ МВД УКРАИНЫ

ПОЧЕМУ ТЕПЕРЬ ОН НЕ ТАКОЙ?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА КИЕВА ВОВК КОТОРЫЙ 5 лет БЫЛ СУДЬЕЙ и ТО ЖЕ ТЕПЕРЬ ДЛЯ ПАРАШЕНКО НЕ ТАКОЙ

ВЫ ТАМ ШАКАДАДНЫЕ КАК ТО ОПРЕДЕЛИТЕСЬ МОЖЕТ ЭТО ШОТА С ВАМИ НЕ ТАК?
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ЗЕдебильные начнут такое покращення и конец эпохи бедности, что всеобщий глобальный пи**ец для страны устроят раньше, чем дойдут до стадии «пора жрать друг друга».
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Ну и чё там насчёт заявления министра обороны Канады ? он говорил про проблемы использовании военного оборудования в других странах и что подобное в Украине не наблюдал . зебилы брешут на каждом шагу вместе со своим зепрезидентом
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Все пропало. Так хотелось вбросить. А теперь низя

Зрада! Зрада!
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Теперь будут вбрасывать наплевав на всех. К власти рвутся отморозки и тупое прокацапское быдло
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щас порохососсы тебе расскажут, а при Парашенко такого не было.
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