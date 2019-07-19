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Все про:Держприкордонслужба (2165) Іллічівськ (27) контрабанда (955) наркотики (794)

 У порту Чорноморська виявлено 2 тонни фарби з Ірану, що містить прекурсор для виготовлення наркотиків, - Держприкордонслужба. ФОТО

У Чорноморську співробітники оперативних підрозділів Держприкордонслужби спільно з представниками Одеської митниці виявили товар з перевищенням допустимої кількості прекурсору.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У порту Чорноморська виявлено 2 тонни фарби з Ірану, що містить прекурсор для виготовлення наркотиків, - Держприкордонслужба 01

У міжнародному пункті пропуску "Чорноморський морський порт" охоронці кордону ініціювали додаткову перевірку вантажівки з фарбою, яка прибула в Україну з Ірану.

У порту Чорноморська виявлено 2 тонни фарби з Ірану, що містить прекурсор для виготовлення наркотиків, - Держприкордонслужба 02

Під час заходів з огляду вантажу експерти відібрали зразки фарби для проведення лабораторної перевірки. За результатами попередньої експертизи встановлено, що майже в 2 тоннах "ґрунтової фарби" міститься прекурсор – "толуол", допустима норма якого перевищена. Толуол використовується в реакціях органічного синтезу наркотичних засобів.

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У порту Чорноморська виявлено 2 тонни фарби з Ірану, що містить прекурсор для виготовлення наркотиків, - Держприкордонслужба 03

Зазначені дії кваліфікуються за ст. 305 КК України "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів та прекурсорів". Тривають перевірочні заходи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138376
 
 
 Топ коментарі
 
я хімік. так толуол прекурсор.однак у фарбах він як розчинник, один із них. і з фарби його неможливо витягнути назад.тому викиньте свої казочки з приводу того шо він є вихідним для наркотиків. він лише розчинник,токсичний
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Охренеть! В краске обнаружили растворитель!
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Идиоты, извлекать толуол из краски все равно что добывать изюм из булочек.
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Разве Иран не под санкциями? Почему тогда мы не можем нефть оттуда возить а не всякое говно?
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санкции - на товары военного назначения и двойного использования
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виявляється тепер і фарба подвійного призначення, з ррозчинника бдуть робити бойову отруюючу речовину - наркотик
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срочно звонок Бабаканову! нужно спасать нажитое за 2 месяца непосильным трудом.
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Адрес получателя : Оффис Президента ?
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я хімік. так толуол прекурсор.однак у фарбах він як розчинник, один із них. і з фарби його неможливо витягнути назад.тому викиньте свої казочки з приводу того шо він є вихідним для наркотиків. він лише розчинник,токсичний
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Не только растворитель. Если толуол проектировать.... Карта, тут СБУ должно работать!
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Но зачем то же эту краску привезли. Кроме как в Иране её ж нигде больше не достать, если вдруг что-то покрасить нужно.
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На моей памяти также тормонули нечто где так же бил толулол, но потом им доказали что такое свойсвтво продукта.
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Краскотрейдер лоханулся: наркотики и проституция ещё не легализованы, а он уже краску привёз!
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Охренеть! В краске обнаружили растворитель!
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Вот довбні, розчинника перелили. В порту Черноморска обнаружено 2 тонны краски из Ирана, содержащей прекурсор для изготовления наркотиков, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 736
Мабуть щоб у пульвер зразу наливати.
І то не тільки пре курсор але і пре тротил, оте ТНТ з нього й роблять а це вже тероризм. В порту Черноморска обнаружено 2 тонны краски из Ирана, содержащей прекурсор для изготовления наркотиков, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 736
А ще вата, пре нітроцелюлоза, бездимний порох. В порту Черноморска обнаружено 2 тонны краски из Ирана, содержащей прекурсор для изготовления наркотиков, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 736
Ти дивись аж з ірану. В порту Черноморска обнаружено 2 тонны краски из Ирана, содержащей прекурсор для изготовления наркотиков, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 736
В порту Черноморска обнаружено 2 тонны краски из Ирана, содержащей прекурсор для изготовления наркотиков, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6635

Толуол Чехия 99.9%

150 грн/литр

Довбні, що й казати.
Боротися потрібно з наркоманією а не з речовинами та рослинами.
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Идиоты, извлекать толуол из краски все равно что добывать изюм из булочек.
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мусора забрали ацетон и марганцовку,
мусора управляют стадами скотов
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Мені для роботи потрібна соляна кислота. Раніше її можна було спокійно купити в магазинах автозапчастин.
Але років 15 тому вона повсюдно пропала, бо раптом виявилося, що соляна кислота - прекурсор для наркоманів.

Та я знайшов вихід, - "Туалєтний утьонок", - він містить в своєму складі до 15% соляної кислоти. В порту Черноморска обнаружено 2 тонны краски из Ирана, содержащей прекурсор для изготовления наркотиков, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5040

В порту Черноморска обнаружено 2 тонны краски из Ирана, содержащей прекурсор для изготовления наркотиков, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4292
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Зря ты так, в открытую, теперь и утенков запретят В порту Черноморска обнаружено 2 тонны краски из Ирана, содержащей прекурсор для изготовления наркотиков, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4991
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Ой, делов то. В море её. Все равно 2 месяца можно
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Ну надо же как=то показать, что служба работает)))
Только не пойму.Какой смысл везти эту краску из Ирана? Неужели нет ближе?
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А фарба була «червона, для фарбування ліхтарів», так що сюди ще можна проституцію притягнути!
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Иранский язык сильно похож на украинский(судя по этикетке).
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ порту Чорноморська виявлено 2 тонни фарби з Ірану, що містить прекурсор для виготовлення наркотиків, - Держприкордонслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
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