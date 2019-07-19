 У порту Чорноморська виявлено 2 тонни фарби з Ірану, що містить прекурсор для виготовлення наркотиків, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У міжнародному пункті пропуску "Чорноморський морський порт" охоронці кордону ініціювали додаткову перевірку вантажівки з фарбою, яка прибула в Україну з Ірану.

Під час заходів з огляду вантажу експерти відібрали зразки фарби для проведення лабораторної перевірки. За результатами попередньої експертизи встановлено, що майже в 2 тоннах "ґрунтової фарби" міститься прекурсор – "толуол", допустима норма якого перевищена. Толуол використовується в реакціях органічного синтезу наркотичних засобів.

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Зазначені дії кваліфікуються за ст. 305 КК України "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів та прекурсорів". Тривають перевірочні заходи.

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