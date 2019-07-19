 У порту Чорноморська виявлено 2 тонни фарби з Ірану, що містить прекурсор для виготовлення наркотиків, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
У міжнародному пункті пропуску "Чорноморський морський порт" охоронці кордону ініціювали додаткову перевірку вантажівки з фарбою, яка прибула в Україну з Ірану.
Під час заходів з огляду вантажу експерти відібрали зразки фарби для проведення лабораторної перевірки. За результатами попередньої експертизи встановлено, що майже в 2 тоннах "ґрунтової фарби" міститься прекурсор – "толуол", допустима норма якого перевищена. Толуол використовується в реакціях органічного синтезу наркотичних засобів.
Зазначені дії кваліфікуються за ст. 305 КК України "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів та прекурсорів". Тривають перевірочні заходи.
Мабуть щоб у пульвер зразу наливати.
І то не тільки пре курсор але і пре тротил, оте ТНТ з нього й роблять а це вже тероризм.
А ще вата, пре нітроцелюлоза, бездимний порох.
Ти дивись аж з ірану.
Толуол Чехия 99.9%
150 грн/литр
Довбні, що й казати.
Боротися потрібно з наркоманією а не з речовинами та рослинами.
мусора управляют стадами скотов
Але років 15 тому вона повсюдно пропала, бо раптом виявилося, що соляна кислота - прекурсор для наркоманів.
Та я знайшов вихід, - "Туалєтний утьонок", - він містить в своєму складі до 15% соляної кислоти.
Только не пойму.Какой смысл везти эту краску из Ирана? Неужели нет ближе?