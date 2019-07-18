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 Політика України
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Все про:депутат (900) ЦВК (711) Тимчук (583)

 ЦВК зареєструвала Нікітіна нардепом замість загиблого Тимчука, але у нього майже немає шансів скласти присягу

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата в народні депутати від "Народного фронту" Євгена Нікітіна обраним на дострокових виборах до Верховної Ради 26 жовтня 2014 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

"Під час сьогоднішнього засідання ЦВК зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України від 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Нікітіна Є. В., 1978 року народження, який проживає в Запоріжжі, безпартійного, включеного до виборчого списку політичної партії "Народний фронт" під № 85", - йдеться в повідомленні.

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У ЦВК пояснили, що рішення прийнято у зв'язку з надходженням до Комісії копії свідоцтва про смерть народного депутата України Дмитра Тимчука, що згідно з Конституцією України засвідчує дострокове припинення повноважень згаданого народного депутата від дня його смерті.

Нагадаємо, Тимчук помер 19 червня внаслідок вогнепального поранення в голову.

Спочатку повідомлялося, що депутат загинув через необережне поводження зі зброєю, пізніше слідство заявляло, що головною версією в розслідуванні є самогубство.

У Нікітіна практично немає шансів скласти присягу народного депутата, бо Верховна Рада восьмого скликання 12 липня закрила десяту сесію, з 15 по 19 липня народні депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях. Володимир Зеленський попросив скликати позачергове засідання Ради. Спікер парламенту запропонував президенту ініціювати позачергову сесію, бо скликання такого засідання не передбачене законом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138375
 
 
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Тымчука видимо тоже застрелил какой-то 16летний пацан ...
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Может, ЭТО и не зебил .. может быть...
Но не человек - точно
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК зареєструвала Нікітіна нардепом замість загиблого Тимчука, але у нього майже немає шансів скласти присягу
 
 
 
 
 
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