 "Не впевнений в ефективності Медведчука як перемовника", - Разумков

Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу "1 + 1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не впевнений в ефективності Віктора Медведчука як перемовника і людини, яка зможе забезпечити повернення наших військовополонених і заручників з Росії або тимчасово окупованих територій", - сказав він.

Разумков зазначив, що це позиція партії, але додав, що на його думку вона корелює з позицією президента.

Читайте також: Путін прийняв свого кума: "Урегулювання на Донбасі можливе тільки у разі прямого контакту української влади з представниками "ДНР" і "ЛНР""

"Не думаю, що президент Володимир Зеленський на це піде", - уточнив він.