 "Не впевнений в ефективності Медведчука як перемовника", - Разумков

Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу "1 + 1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я не впевнений в ефективності Віктора Медведчука як перемовника і людини, яка зможе забезпечити повернення наших військовополонених і заручників з Росії або тимчасово окупованих територій", - сказав він.
Разумков зазначив, що це позиція партії, але додав, що на його думку вона корелює з позицією президента.
"Не думаю, що президент Володимир Зеленський на це піде", - уточнив він.
В отличие от прошлых запретов, где подразделение получало нагоняй, и обычно этим все и ограничивалось, теперь за выстрел будет нести ответственность конкретный солдат, и ответственность эта может быть абсолютно разной. Целое подразделение не посадишь, а солдата - можно.
Символично, что запрет начинает действовать в день, когда реваншисты возьмут Раду.
Чувствую, эта дата войдёт в историю.