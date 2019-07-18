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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Медведчук (452) Разумков Дмитро (94)

 "Не впевнений в ефективності Медведчука як перемовника", - Разумков

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що кум Путіна Віктор Медведчук навряд чи займе позицію офіційного представника України на переговорах про звільнення наших незаконно утримуваних у Росії і на окупованих територіях громадян.

Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу "1 + 1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не впевнений в ефективності Віктора Медведчука як перемовника і людини, яка зможе забезпечити повернення наших військовополонених і заручників з Росії або тимчасово окупованих територій", - сказав він.

Разумков зазначив, що це позиція партії, але додав, що на його думку вона корелює з позицією президента.

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"Не думаю, що президент Володимир Зеленський на це піде", - уточнив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138374
 
   
 Топ коментарі
 
21 июля с 00.01 Зеленский вводит персональную ответственность для солдат, открывших огонь.
В отличие от прошлых запретов, где подразделение получало нагоняй, и обычно этим все и ограничивалось, теперь за выстрел будет нести ответственность конкретный солдат, и ответственность эта может быть абсолютно разной. Целое подразделение не посадишь, а солдата - можно.
Символично, что запрет начинает действовать в день, когда реваншисты возьмут Раду.

Чувствую, эта дата войдёт в историю.
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зебил, ты настолько тупой что без методичек ничего не знаешь)
https://gordonua.com/news/war/bezsmertnyy-zayavil-chto-soglashenie-o-prekrashchenii-ognya-na-donbasse-vpervye-zapreshchaet-lyuboe-vedenie-ognya-i-predusmatrivaet-otvetstvennost-storon-1125391.html

Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение...
зебилы как думают - СКОЛЬКО расейских боевиков будет наказано? "Не уверен в эффективности Медведчука в качестве переговорщика", - Разумков - Цензор.НЕТ 5979
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кому интересно то, в чем ты уверен-не уверен! )))) ты что такое? ты НОЛЬ! а Виктор Владимирович Медведчук через 3 дня будет официально в политике страны, и не тебе, шестерка, решать что и как делать. ОН смотрящий. пошевелит пальчиком, и на бамбасе начнется полный пиз@ец, и поползете вы шмаркли голимые на коленях к пуйлу, соглашаться на все и целовать ноги! вы не Порох, и не бойцы, вы бздливая команда клоунов, всегда на шестых ролях были, и будете! кукарекай до понедельника, а потом в петухи, хоть вас там 226, хоть 350 штук "Соплей Урода", это до задницы.
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Верно ЗЕлебобики, в Раде депутатом ему теперь будет сподручней работать на Кремль принимая антиукраинские законы..При Пете он в Раде не сидел. Слава ЗЕсепарам!! ЗЕбилам слава!!!
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Путін своїх не кине. Це ж скрєпи - російські принципи. Переговори можливі лише за участю авторитетів Лугандону, і, очевидно, за якогось особливого статусу Донбасу з ставлениками Путіна на чолі. Ну треба знати, може взамін Путін дасть безкоштовний газ років на 50 наперед, а може нічого не дасть. Коротше, там складна нагнута позиція, потребує хитрожопих дурисвітів типу Якова, і гнучкого маневреного плану. Як спереду гуль не наб'ють - так під зад носаком копнуть. Легше стати Наполеоном, ніж усіх задовільнити у тому рішенні.
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Пуйло своїх кине. Завжди!Свої в нього тільки бабки! А нам залишилося тільки чекати, коли ця потвора здохне.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Не впевнений в ефективності Медведчука як перемовника", - Разумков
 
 
 
 
 
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