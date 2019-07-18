 Росія мусить відповісти за атаки на безпілотники ОБСЄ на Донбасі, - представник України в ОБСЄ Цимбалюк

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 18 липня, у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Усе озброєння (у звіті СММ ОБСЄ, – ред.), яке було розміщеним в порушення відповідних ліній відведення на окупованих Росією територіях України, було зафіксоване або за допомогою аерофотозйомки, або за допомогою безпілотників дальнього радіусу дії. Оскільки наземним патрулям відмовлено в доступі, спостереження з повітря залишається єдиним ефективним механізмом для СММ у виявленні хоча б частини російського важкого озброєння на Донбасі. За цих умовах не повинен викликати подив той факт, що саме БПЛА дальнього радіусу дії піддаються атакам з боку російських збройних формувань", - заявив він.

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Український дипломат зазначив, що з жовтня 2018 року чотири такі БПЛА дальнього радіусу дії СММ ОБСЄ були втрачені над окупованими районами Донбасу.

"Заперечення Росією своєї відповідальності є неприпустимим. Це лише заохочує до нових атак, серйозно підриває ефективність СММ та викликає серйозне занепокоєння з приводу безпеки СММ та її засобів", - зазначив Цимбалюк.

Він додав, що нещодавно у звіті СММ ОБСЄ від 10 липня було зафіксовано російську зенітно-ракетну систему саме в тому районі, де у жовтні 2018 року був збитий БПЛА дальнього радіусу дії після того, як він неодноразово фіксував конвої вантажівок, які перетинали кордон з РФ.