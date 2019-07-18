 Київ пропонує Кремлю одночасно звільнити Вишинського і Сенцова, - Мендель

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в фейсбуці прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.
Вона зазначила, що в ОП "з зацікавленістю" дізналися про пропозицію Росії звільнити Вишинського на знак "доброї волі".
"Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі і пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч - звільнивши Олега Сенцова. І для взаємної переконаності у спільній добрій волі ми пропонуємо зробити це одночасно", - написала вона.
Пропозиція Кремля звільнити Вишинського була відповіддю на заклик Зеленського звільнити українських моряків. Президент України зазначив, що це було б першим кроком для відновлення діалогу між Києвом і Москвою.
Петя не угрожает режиму *****
Шо, петя уже купил путевку в паесионат ромтова на дону?
У нас ведь есть чем давить ещё!
Сериал сваты снять соответствующе!
Панько Исмаилюк& Лалала Лалалала 6478e8b9
В каком ОПГ?
Которое ОПУ ?
Группа создаётся до совершения этих преступлений путём предварительного сговора её участников, который может предполагать как направленность на совершение конкретных деяний, так и ориентацию на общее направление преступной деятельности[1].
А в ответ пусть он послушает, как тяжело физически, материально и морально приходится матери Олега Сенцова, которая одна воспитывает двух несовершеннолетних детей Олега, находясь в Крыму..
И отвезет эти сведения маме вышинского.
Що це за фраза?
Да, только Кремль предлагал ваще непонятку)