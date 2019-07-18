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Все про:Щеголєв (13) домашній арешт (39)

 Суд продовжив домашній арешт обвинуваченому у справі про штурм Майдану ексглаві УСБУ Щеголєву

Шевченківський районний суд продовжив термін домашнього арешту колишнього глави Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Щеголєва.

Таким чином суд задовольнив одне з клопотань прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода". Обвинувачення також попросило змінити Щеголєву запобіжний захід і знову відправити його в СІЗО, але суд на це не погодився.

Щеголєва захищає адвокат Валентин Рибін, відомий своїми проросійськими поглядами і захистом обвинувачених у державній зраді і тероризмі. Він повідомив журналістам, що клопотав про те, щоб Щеголєву повернули паспорт на три дні для голосування на парламентських виборах, однак суд не задовольнив це клопотання.

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Прокурор Олександр Супрун у коментарі "5 каналу" зазначив, що паспорт громадянина України дозволяє виїхати, наприклад, у Білорусь чи Росію.

Нагадаємо, 26 червня 2019 року суд змінив запобіжний захід Щеголєву на цілодобовий домашній арешт. В результаті сьогоднішнього рішення суду він перебуватиме під домашнім арештом до середини вересня.

Олександра Щеголєва обвинувачують в організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, в тому числі її силової фази в Будинку профспілок. Щеголєв був узятий під варту 20 серпня 2015 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138368
 
 
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2015?й не змогли вину довести?
Ну шо там геніальний пгокугог?!
По пісят за справедоивість й на Франкфурт?!
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Крававіє жідабЄндьйорриффци абєжяють чєснава русккава ахвіцьєрра.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСуд продовжив домашній арешт обвинуваченому у справі про штурм Майдану ексглаві УСБУ Щеголєву
 
 
 
 
 
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