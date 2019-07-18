 Суд продовжив домашній арешт обвинуваченому у справі про штурм Майдану ексглаві УСБУ Щеголєву

Таким чином суд задовольнив одне з клопотань прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода". Обвинувачення також попросило змінити Щеголєву запобіжний захід і знову відправити його в СІЗО, але суд на це не погодився.

Щеголєва захищає адвокат Валентин Рибін, відомий своїми проросійськими поглядами і захистом обвинувачених у державній зраді і тероризмі. Він повідомив журналістам, що клопотав про те, щоб Щеголєву повернули паспорт на три дні для голосування на парламентських виборах, однак суд не задовольнив це клопотання.

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Прокурор Олександр Супрун у коментарі "5 каналу" зазначив, що паспорт громадянина України дозволяє виїхати, наприклад, у Білорусь чи Росію.

Нагадаємо, 26 червня 2019 року суд змінив запобіжний захід Щеголєву на цілодобовий домашній арешт. В результаті сьогоднішнього рішення суду він перебуватиме під домашнім арештом до середини вересня.

Олександра Щеголєва обвинувачують в організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, в тому числі її силової фази в Будинку профспілок. Щеголєв був узятий під варту 20 серпня 2015 року.