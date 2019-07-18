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Все про:хабар (2680) Київська область (957) ліс (238) СБУ (4522)

 На Київщині під час одержання 26 тис. грн хабара затримано співробітника Фастівського лісгоспу, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили схему розкрадання державної деревини в Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Київщині під час одержання 26 тис. грн хабара затримано співробітника Фастівського лісгоспу, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець держпідприємства "Фастівський лісгосп" налагодив механізм отримання неправомірної вигоди за протиправну вирубку та відвантаження деревини.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання чергового хабаря у розмірі двадцяти шести тисяч гривень за незаконний продаж двадцяти кубометрів лісу без оформлення відповідних документів.

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На Київщині під час одержання 26 тис. грн хабара затримано співробітника Фастівського лісгоспу, - СБУ 02
На Київщині під час одержання 26 тис. грн хабара затримано співробітника Фастівського лісгоспу, - СБУ 03

Відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення посадовою особою лісгоспу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру й обрання запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138367
 
   
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Навколо Харкова всі ліси випиляли, але з розумом дуби та ясені беруть, а липу та терен залишають. Неначе й ліс на місці, але між деревами по 50 метрів.
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Гнал, над, напрямую кругляк в явропу, но органы бдят свой гешефт
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Київщині під час одержання 26 тис. грн хабара затримано співробітника Фастівського лісгоспу, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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