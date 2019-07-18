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Все про:Грузія (580) Росія (18979) звільнення (588) телебачення (355)

 Звільнено директора грузинського телеканалу "Руставі-2", ведучий якого назвав Путіна "п#здою моржовою"

Новий власник звільнив директора грузинського телеканалу "Руставі-2" Ніколоза Гварамію. У Гварамії був підписаний контракт до кінця 2020 року, за пару годин до звільнення він стверджував, що не збирається нікуди йти.

Рішення про звільнення Гварамії ухвалив його новий власник - бізнесмен Кібар Халваші. Замість Гварамії він призначив керувати телеканалом свого юриста Паату Салію, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Відповідні зміни в керівництві телеканалу вже відображені на сайті реєстру Міністерства юстиції Грузії.

Гварамія за кілька годин до звільнення заявляв, що у нього підписаний контракт з телеканалом до 31 грудня 2020 року і що він не збирається нікуди йти. Після відставки він заявив про політичні причини свого звільнення, підкресливши, що голова МЗС Росії Сергій Лавров і президент Росії Володимир Путін "вимагали" закрити телеканал.

Читайте також: Ми не будемо говорити, що Путін хороший. Плювати я хотів і на "Боржомі", і на вино, - директор "Руставі-2" Гварамія

Увечері в неділю, 7 липня, телеведучий "Руставі-2" Георгій Габунія почав передачу "Постскриптум" з тривалого нецензурного звернення російською мовою на адресу російського президента Володимира Путіна. Серед іншого, Габунія назвав президента РФ "п#здой моржовой" і "вонючим оккупантом", а також побажав його батькам горіти в пеклі.

У понеділок, 8 липня, телеканал "Руставі-2" був змушений на кілька годин перервати мовлення через акцію протесту, яка відбувалася біля його офісу. Незабаром мовлення було відновлено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138366
 
 
 Топ коментарі
 
Прогнулись під рашистів ?
Єх, грузини... москальня ж ваших вбивала, а ви через боржомі продались
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печалька грузины скатываются в сторону Парашки....
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печалька грузины скатываются в сторону Парашки....
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Уважаемый пан Николоз Гварамия, мы Вас с радостью примем в Украине, потому что практически все наши телеканалы становятся прокацапскими и нуждаются в специалистах по правильному обращению к *****.
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Все кремлёвского Фюрера называют по мужской линии,поэтому я согласен,что неправ Николоза Уволен директор грузинского телеканала "Рустави-2", ведущий которого назвал Путина "п#издой моржовой" - Цензор.НЕТ 8515
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" Гордые" грузины ЗАСЦАЛИ перед ПЛЕШИВОЙ БОТОКСНОЙ МОРДОЙ
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да там власнику каналу відслинили пару мільйонів американських рублєєблєй, і «нічєго кромє бізнеса»...
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Прогнулись під рашистів ?
Єх, грузини... москальня ж ваших вбивала, а ви через боржомі продались
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Удар по зебам, которые молятся на "реформатора" Саакашвили, которые начали песнь про то, что Порошенко ничего не сделал, чтобы реванш был невозможен...
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После отставки он заявил о политических причинах своего увольнения, подчеркнув, что глава МИД России Сергей Лавров и президент России Владимир Путин "требовали" закрыть телеканал. Источник: https://censor.net.ua/n3138366

От кого требовали и почему их не послали
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Позор грузинам. Вже вдруге під кацапами прогнулися
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дибіли,***,п'зда моржова їм не подобається.
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Смешно читать некоторые комментарии.

Собственник, на то и собственник, чтобы самолично решать кому платить зарплату, а кому нет.
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Путлер, этот гермафродит моржовый, думает, что может замочить всех, кто его обозвал половыми органами. Интересно, как быстро он нажал бы на красную кнопку, если бы услышал как его называют во всем свободном мире ?
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Вы будете удивлены, если почитаете англоязычные ресурсы и увидите сколько у него поклонников в свободном мире. Хотя правильнее писать в "свободном мире", потому что, настоящий либерализм это уже странная смесь коммунизма и нацизма.
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А помните, как запэдрот снял Дещицу с должности министра за *****!
Это не грузины прогнулись, а из правительство!
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Тоже политика двойных стандартов и это совсем не радует. ***** начинает ломать нового президента шантажом и экономическими рычагами. Но дай им Бог, устоять перед угрозами и всяческими фсб-шными заманухами. За грузинский народ у меня душа болит, как и о нашем, украинском. Удачи вам, джигиты!
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Как это не печально, грузины самим своим существованием обязаны москалям. В противном случае вспоминали бы о них изредка, реже чем о курдах.
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Да , бежали робкие грузины. Испугались безжалостной руки мордора.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономЗвільнено директора грузинського телеканалу "Руставі-2", ведучий якого назвав Путіна "п#здою моржовою"
 
 
 
 
 
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