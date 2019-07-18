 Зеленський закликав громадян взяти участь в онлайн-опитуванні щодо проєкту "Держава в смартфоні"

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у фейсбуці.
"Кожен українець, та і я особисто, стикався із, м’яко кажучи, непорозуміннями, отримуючи ту чи іншу державну послугу. Тому я палко вірю в проєкт "Держава в смартфоні".
Це прогресивна ініціатива, мета якої – змінити взаємодію держави з людьми. Держава має стати сервісом. Врешті-решт, для цього ми й працюємо", - написав він.
Глава держави зазначив, що цей проєкт повинен врахувати потреби кожного громадянина та виправити всі недоліки застарілої системи.
"Тому нам потрібні ваші думки. Тому особисто прошу кожного взяти участь в опитуванні за посиланням", - зазначив Зеленський.
Все думали что он играет роль пришибленного. Оказалось - не играл...
Когда же он местным властям даст указание лифты подремонтировать?)))
Привыкай, совковщина с батьком нації и сильной рукой закончилась
І будуть вони заглядати туди як сорока в маслак.
Сделали выдачу некоторых справок по интернету.
Сделали очередь в миграционную службу и возможность оформить паспорт за 15 минут.
И никто никого не спрашивал - хотите ли вы получать спраки по интернету или записываться в очередь за паспортом.
Но вы можете подарить им свой, и нанять секретаршу
у зели задание чтобы парашка прямо с ботофермы все опросы подделывала
- На машинном масле?
- Ну что вы! На чистом сливочном! Кредиты, конечно, отпускают в недостаточном количестве… Но старушки кушают! И с большим удовольствием!
Классика. А нонче силос хавают не только старушки
Не получится все перенести в электронный вид - есть понятие "печать" и "подпись"
лучше распорядись если ты такой борцун за смартфоны установить везде сканеры id карт! чтобы не таскать с собой справку о прописке
дятел ты хоть знаешь как эта технология работает? нет? я тебе расскажу
когда ты подписываешь документ "электронной подписью" то ты добавляешь к пакету строчку символов - свою подпись. образец твоей подписи просто обязан быть на принимающей стороне. **** дятел - расскажи откуда у места где ты будешь предъявлять справку будет образец подписи например директора управляющей компании или начальника районной полиции?
умничать пытаешься - так хоть немного будь в теме. понабирали вас баранов по обьявлению суки конченые! умников из себя строите лузеры
образец электронной подлиси должен быть доступен у того кому ты будешь предъявлять документ с этой самой подписью. эта технология подходит только для электронного документооборота. безбумажного.
Когда нет стратегии государственного строительства начинается всякая лапша про смартфоны и прочие диджитализации
Спасибо Зеленскому
Вообще-то нам стоит сказать Владимиру Зеленскому спасибо. Как минимум, за проверку на прочность. Ту самую, что он устроил для страны. Его три президентских месяца уже стали стресс-тестом для тех, кому не все равно.
Границы идентичности проявляются в тот момент, когда их проверяют на прочность. В этот момент ты решаешь для себя - что важно, а что нет. Чем ты готов поступиться, а чем не станешь. Именно тогда каждый определяет для себя - где пролегает его граница компромисса.
Последние пять лет мы жили в период относительного консенсуса. Векторы внешней политики были понятны. Перечень гуманитарных приоритетов - тоже. В результате, мы спорили преимущественно о «внутренних» темах. Коррупция. Реформы. Кумовство.
Примерно с 2016-го война начала исчезать с наших радаров. Ее купировали вдоль линии фронта. Она доносилась до большинства лишь сообщениями о потерях. Многим стало казаться, что войны за идентичность и независимость уже выиграны. Все больше людей из лагеря Майдана стали переключаться на вопросы, связанные с обустройством дома, а не с его защитой.
А потом прошли выборы и оказалось, что наш консенсус о будущем - не такой уж железобетонный. Все, что нам казалось отлитым в граните - стали вновь проверять на прочность. Декоммунизация. Язык. Символы. Окно возможностей вновь приоткрылось - и теперь на наших глазах в него пытаются пролезать мертвецы.
Нам вновь приходится проговаривать все то, о чем мы перестали спорить несколько лет назад. Почему не получится договориться с Россией. Почему нет смысла поднимать языковой вопрос. Почему суверенитет важнее территорий. Нам казалось, что это уже врытый в землю фундамент. А теперь приходится защищать его от попыток капитально перестроить все здание.
Нынешний период начинает выглядеть как тест на красные линии. Как проверка на атрофию. От прежнего ситуативного большинства отваливатся случайные попутчики - и их реакции на происходящее выглядят как экзамен на порядочность и этику. Новое время как кислота - стирает наносное, обнажая истинное.
А еще это напоминает тест на искренность. За последние годы многие увязывали «патриотическую тему» с экс-президентом. И в своем неприятии последнего готовы были отрицать все то, что было написано на его программных знаменах. Но очень скоро вся полнота власти перейдет к новому главе государства. И это время заставит каждого определиться с тем, что именно ему было не по душе. Предшественник Владимира Зеленского? Или сама попытка строительства независимой Украины?
Вектор движения всегда задают те, кому не все равно. Те, кто выходят из зоны комфорта. Те, для кого флаги - это не просто переплетение цветных нитей. Нам казалось, что за пять лет новый консенсус укоренился достаточно, чтобы его не стали подвергать ревизии. Вероятно, мы поторопились.
Это значит, что придется повторяться. Объяснять, почему нельзя совать пальцы в розетку. Почему не выйдет носить воду в решете. Почему вещи, которые нельзя пощупать, значат не меньше, чем казначейские бумаги.
Потому что они и правда значат не меньше. Кто бы что себе ни думал.
Дибил ***!
Відомий волонтер, який підтримував Зеленського, починає щось підозрювати. Дивитися до кінця
https://www.facebook.com/babaandkit/videos/344038922898922/
А якщо держава в смартфоні=кожна кухарка може керувати державою-то ну нах....
Й взагалі,пригадується *процент якщо здав хабарника*...дайош чувак в реал тєму?!
МИРОТВОРЕЦЬ СТАВИТЬ ЕС ЗНАК ЯКОСТІ
ПРОВЕЛИ ЦІКАВИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ
Взяли відкритий список кандидатів від партії "Європейська солідарність" і прогнали цей список через Чистилищесайта Миротворець.
Результат - відмінний.
У списку партії НЕМАЄ ЖОДНОЇ особи, яка знаходиться в Чистилищі і в діях якої присутні ознаки злочинів проти національної безпеки України.
Якщо є бажання, можемо провести подібні перевірки для інших партій.
!!! Просто давайте нам ці списки у форматі екзель: прізвище ім'я по-батькові ; дата народження
Цього достатньо. Результат видається протягом хвилини.
Миротворець ставить ЕС знак якості і патріотизму.
А експеримент ми проводили для себе. Знайшли б хоч одну падлюку, обов'язково б повідомили.
Тётя Роза @Anakoyher 7 ч.7 часов назад
- Изя, а какие партии еще проходят в Раду кроме Европейской солидарности?
- Сёма, не помню точно их названия, но вроде это «Бенина прислуга», «Последняя попытка бабушки», «За жиддя» и «Певец с чужого голоса».