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 Політика України
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 Зеленський закликав громадян взяти участь в онлайн-опитуванні щодо проєкту "Держава в смартфоні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вірить у проєкт "Держава в смартфоні" і закликав громадян України взяти участь в онлайн-опитуванні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у фейсбуці.

"Кожен українець, та і я особисто, стикався із, м’яко кажучи, непорозуміннями, отримуючи ту чи іншу державну послугу. Тому я палко вірю в проєкт "Держава в смартфоні".

Це прогресивна ініціатива, мета якої – змінити взаємодію держави з людьми. Держава має стати сервісом. Врешті-решт, для цього ми й працюємо", - написав він.

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Глава держави зазначив, що цей проєкт повинен врахувати потреби кожного громадянина та виправити всі недоліки застарілої системи.

"Тому нам потрібні ваші думки. Тому особисто прошу кожного взяти участь в опитуванні за посиланням", - зазначив Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138365
 
   
 Топ коментарі
 
гарна ініціатива...успіхів і наснаги по втіленню
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вазелин продолжает имитировать роль и.о. прИзЕдента... как медведев - с айфоном))
Все думали что он играет роль пришибленного. Оказалось - не играл...
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Та да...
Когда же он местным властям даст указание лифты подремонтировать?)))
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Він своєю державою в смартфоні себе закопає. Може будемо обирати смартфон замість президента? Як там вулики в смартфоні? Бджоли не гудуть?
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Не привык к собственному мнению и личной ответственности? Ломка из-за общественных опросов?
Привыкай, совковщина с батьком нації и сильной рукой закончилась
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Проспись зебил себя ведет как неудачная копия Лукашенко Чистой воды порнография У тебя совок в голове Зеленский призвал граждан принять участие в онлайн-опросе по поводу проекта "государство в смартфоне" - Цензор.НЕТ 3820
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по тому как зеля раздает ценные указания на разных аэропортах, бацька только начинается
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Алекс Роженко, отслеживайте ломки своего кумира зельоного! Там реально проблеиы.
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Никакого государства - Гуляй Поле - Анархия мать порядка - Государство это Я !!!
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гарна ініціатива...успіхів і наснаги по втіленню
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І будуть вони заглядати туди як сорока в маслак.
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Может, сначала, заставить ЖЭКи подъезды мыть и лампочки вкручивать?
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Ты не давай дурную инициативу а то завтра начнет дворников строить и хамить Зеленский призвал граждан принять участие в онлайн-опросе по поводу проекта "государство в смартфоне" - Цензор.НЕТ 8563
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Заставити воно не зможе - хіба тільки доручить...
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Вчера был в больнице и наблюдал как престарелые получали электронные рецепты на лекарства.Это не для слабонервных.Они не то,что какую то услугу оформить,многие СМС открыть не могут.Давай им все через смартфон.Ото НАРЖЕМСЯ!
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При Порошенко просто брали и делали.
Сделали выдачу некоторых справок по интернету.
Сделали очередь в миграционную службу и возможность оформить паспорт за 15 минут.

И никто никого не спрашивал - хотите ли вы получать спраки по интернету или записываться в очередь за паспортом.
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ДЛБ. На фронті кожен день обстріли, а воно грається з смартфоном.
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Зеленський закликав громадян взяти участь в онлайн-опитуванні щодо проєкту "Держава в смартфоні" - Цензор.НЕТ 5259С телефона моих родителей не открывается!
Но вы можете подарить им свой, и нанять секретаршу
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иди ты в #опу по gps...
у зели задание чтобы парашка прямо с ботофермы все опросы подделывала
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Скачав собі "Rise of empires"... Така собі держава у смартфоні... Думав краще буде... Без донату в депутати не пройдеш, хочеш мати якийсь вплив- знову донат...
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Давайте уже, подарите им всем свои данные связанные с вашей точкой зрения и станьте персоной в списке нежелательных! Зеленский призвал граждан принять участие в онлайн-опросе по поводу проекта "государство в смартфоне" - Цензор.НЕТ 1150
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- А здесь мы готовим кашку для старушек.
- На машинном масле?
- Ну что вы! На чистом сливочном! Кредиты, конечно, отпускают в недостаточном количестве… Но старушки кушают! И с большим удовольствием!
Классика. А нонче силос хавают не только старушки Зеленский призвал граждан принять участие в онлайн-опросе по поводу проекта "государство в смартфоне" - Цензор.НЕТ 9029
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Нет смартфона - нет и государства. Я правильно понял? Бабушек с дедушками, инвалидов эта шпана уже списала со счетов. Зебилы, вы на очереди.
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зе билам он ничего не обещал, так что нечего и ждать им.
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вопрос, как засунуть зебила в смартфоне и так, чтоб он с-уко от туда не мог вылезти и остался бы там как Марио в одних из первых компьютерных играх.
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идиот! я через интернет в ЦНАПе могу получить массу услуг. часть он лайн часть на месте.
Не получится все перенести в электронный вид - есть понятие "печать" и "подпись"

лучше распорядись если ты такой борцун за смартфоны установить везде сканеры id карт! чтобы не таскать с собой справку о прописке
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А есть понятие "электронная подпись".Но для тебя это ещё не наступило.В принципе-простительно.
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та ты шо. серьезно?
дятел ты хоть знаешь как эта технология работает? нет? я тебе расскажу
когда ты подписываешь документ "электронной подписью" то ты добавляешь к пакету строчку символов - свою подпись. образец твоей подписи просто обязан быть на принимающей стороне. **** дятел - расскажи откуда у места где ты будешь предъявлять справку будет образец подписи например директора управляющей компании или начальника районной полиции?

умничать пытаешься - так хоть немного будь в теме. понабирали вас баранов по обьявлению суки конченые! умников из себя строите лузеры
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Есть ещё один тупорылый - до сих пор ручкой подписывает -
Зеленський закликав громадян взяти участь в онлайн-опитуванні щодо проєкту "Держава в смартфоні" - Цензор.НЕТ 1836
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Всё будет в смартфоне со временем, подпись электронная есть, ЦНАП и есть смартфон, только первая модель)
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еще один умник от сохи

образец электронной подлиси должен быть доступен у того кому ты будешь предъявлять документ с этой самой подписью. эта технология подходит только для электронного документооборота. безбумажного.
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каждой бабушке теслу картоху возить, и смартфон на сдачу
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Интересно что он, этот Зедебелоид, сегодня курнул. А давайте государство Украина на Марс перенесем, во классно будет.
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зебобики - тут в сексоты и стукачи набирают. спешите!

Зеленский призвал граждан принять участие в онлайн-опросе по поводу проекта "государство в смартфоне" - Цензор.НЕТ 821
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Предвыборная лапша для зе-лохтората от проходимца голохвастова

Когда нет стратегии государственного строительства начинается всякая лапша про смартфоны и прочие диджитализации
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Павел Казарин, Крым.Реалии

​Спасибо Зеленскому

Вообще-то нам стоит сказать Владимиру Зеленскому спасибо. Как минимум, за проверку на прочность. Ту самую, что он устроил для страны. Его три президентских месяца уже стали стресс-тестом для тех, кому не все равно.

Границы идентичности проявляются в тот момент, когда их проверяют на прочность. В этот момент ты решаешь для себя - что важно, а что нет. Чем ты готов поступиться, а чем не станешь. Именно тогда каждый определяет для себя - где пролегает его граница компромисса.
Последние пять лет мы жили в период относительного консенсуса. Векторы внешней политики были понятны. Перечень гуманитарных приоритетов - тоже. В результате, мы спорили преимущественно о «внутренних» темах. Коррупция. Реформы. Кумовство.
Примерно с 2016-го война начала исчезать с наших радаров. Ее купировали вдоль линии фронта. Она доносилась до большинства лишь сообщениями о потерях. Многим стало казаться, что войны за идентичность и независимость уже выиграны. Все больше людей из лагеря Майдана стали переключаться на вопросы, связанные с обустройством дома, а не с его защитой.
А потом прошли выборы и оказалось, что наш консенсус о будущем - не такой уж железобетонный. Все, что нам казалось отлитым в граните - стали вновь проверять на прочность. Декоммунизация. Язык. Символы. Окно возможностей вновь приоткрылось - и теперь на наших глазах в него пытаются пролезать мертвецы.
Нам вновь приходится проговаривать все то, о чем мы перестали спорить несколько лет назад. Почему не получится договориться с Россией. Почему нет смысла поднимать языковой вопрос. Почему суверенитет важнее территорий. Нам казалось, что это уже врытый в землю фундамент. А теперь приходится защищать его от попыток капитально перестроить все здание.
Нынешний период начинает выглядеть как тест на красные линии. Как проверка на атрофию. От прежнего ситуативного большинства отваливатся случайные попутчики - и их реакции на происходящее выглядят как экзамен на порядочность и этику. Новое время как кислота - стирает наносное, обнажая истинное.
А еще это напоминает тест на искренность. За последние годы многие увязывали «патриотическую тему» с экс-президентом. И в своем неприятии последнего готовы были отрицать все то, что было написано на его программных знаменах. Но очень скоро вся полнота власти перейдет к новому главе государства. И это время заставит каждого определиться с тем, что именно ему было не по душе. Предшественник Владимира Зеленского? Или сама попытка строительства независимой Украины?
Вектор движения всегда задают те, кому не все равно. Те, кто выходят из зоны комфорта. Те, для кого флаги - это не просто переплетение цветных нитей. Нам казалось, что за пять лет новый консенсус укоренился достаточно, чтобы его не стали подвергать ревизии. Вероятно, мы поторопились.
Это значит, что придется повторяться. Объяснять, почему нельзя совать пальцы в розетку. Почему не выйдет носить воду в решете. Почему вещи, которые нельзя пощупать, значат не меньше, чем казначейские бумаги.
Потому что они и правда значат не меньше. Кто бы что себе ни думал.
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Поддерживаю !!! гасюдарство в могиле.

Дибил ***!
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всем купят за счет бюджета. старенньким - 6 дюймовые самсунги, молодежи - яблокофоны. сторонникам прявящей партии - ********. остальным - ксяоми.
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А деньгами можно взять? На хера мне смартфон. Добавлю чуть и куплю слона)))
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Да же при СРалине было на украинском языке..а ЗЕбилы манкурты теперь хотят всё па рузьки
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НУ А ШО?
Відомий волонтер, який підтримував Зеленського, починає щось підозрювати. Дивитися до кінця

https://www.facebook.com/babaandkit/videos/344038922898922/
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Когда статья 106 Конституции Украины начнёт выполняться презедентом хотя-бы в смартфоне?
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Десь це логічно,щоб послуги не передбачали *візиту* до впливової тьоті....але воно ВЖЕ Є....
А якщо держава в смартфоні=кожна кухарка може керувати державою-то ну нах....
Й взагалі,пригадується *процент якщо здав хабарника*...дайош чувак в реал тєму?!
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что опрашивать?, бери-делай!, все за...бюрократии оно нафиг не надо...а лучше понизь пошлины на оплату всех этих копеечных услуг, справок-паспортов + монополистов воды-газа и их поверок никчемных....
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и тут блєкаут...чалап... не на много...на сутки ... просто гроза прошла - ветер провода порвал (вон как в Кривом Рогу дней 5-6 без электрики некоторые были... холодильник в ужасе... телепузики в шоке... старики в панике... один плюс... может рождаемость увеличится))))
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класс! И ракеты и танки и патроны и прочее все будет смартофон делать
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а вот хорошее он-лайн сотрудничество...

МИРОТВОРЕЦЬ СТАВИТЬ ЕС ЗНАК ЯКОСТІ

ПРОВЕЛИ ЦІКАВИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ
Взяли відкритий список кандидатів від партії "Європейська солідарність" і прогнали цей список через Чистилищесайта Миротворець.
Результат - відмінний.
У списку партії НЕМАЄ ЖОДНОЇ особи, яка знаходиться в Чистилищі і в діях якої присутні ознаки злочинів проти національної безпеки України.
Якщо є бажання, можемо провести подібні перевірки для інших партій.
!!! Просто давайте нам ці списки у форматі екзель: прізвище ім'я по-батькові ; дата народження
Цього достатньо. Результат видається протягом хвилини.
Миротворець ставить ЕС знак якості і патріотизму.
А експеримент ми проводили для себе. Знайшли б хоч одну падлюку, обов'язково б повідомили.
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Зеля ты хорошо подумал?Бо наши смартфоны будут работать на угле
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зеля а давай начнем с опроса нужен ли Украине рас п и з ж еный рашкой лугандон с ее отравленой ватой? а потом уже все остальное......
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Заздрю виборцям Зєлєбєні...Вони точно не хворіють, діти і батьки їх також, в них нормальна зарплатня і пенсії, економіка супер, умови життя також...в їх країні немає війни, бо вони давно живуть в смартфонах цього гідранта під кайфом, у віртуальній дійсності...Де през ні хрена не робить, фоткається та знімає ролики, періодично хамить посадовцям різних ланок "тикаючи" їм межи очі...і народ довольний...як діти, коли дивляться улюблений мульт...але ця ейфорія до того часу, коли не закінчиться "поп корн" та не вимкнуть тєлєк...Бо поки що економіка і взагалі держава рухається по інерції, яку задала така ненависна для любителів дешевих серіалів і фейкновин з каналів олігархів, попередня влада...А коли настане прозріння і доведеться поглянути в реальне життя, де купа проблем, які цей клоун і не думає вирішувати, а носиться з ідеями то переносу своєї будки до розважального центру в Український дім, то про Олімпіаду в Україні щось там меле з "висоти" свого карликового зросту та такої ж компетентності та ще й за наші з вами податки... Отоді щось почне доходити, коли голод животи зведе... Але країна вже буде відкинута на роки назад в своєму еволюційному розвитку.
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Зеля, гони смартфон! Только такой, чтоб мне с него удобно было тебя нах послать!
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Воно хоть знає, що в смартфоні вже купу всього можна зробити, навіть комуналку оплатити???
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Зеленський закликав громадян взяти участь в онлайн-опитуванні щодо проєкту "Держава в смартфоні" - Цензор.НЕТ 6018
Тётя Роза‏ @Anakoyher 7 ч.7 часов назад

- Изя, а какие партии еще проходят в Раду кроме Европейской солидарности?
- Сёма, не помню точно их названия, но вроде это «Бенина прислуга», «Последняя попытка бабушки», «За жиддя» и «Певец с чужого голоса».
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Пока что в моем смартфоне, как не посмотрю на новости - только клоун
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