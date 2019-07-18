 Печерський суд не став усувати з посади директорку Державного експертного центру Думенко

Суд не задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань (ДБР) і залишив директорку держпідприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я" (ДЕЦ) Тетяну Думенко на посаді. Про це написала на своїй сторінці в Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, інформує Цензор.НЕТ.

"Суддя Печерського суду Галина Матійчук не задовольнила клопотання ДБР і не усунула Тетяну Думенко з посади директорки ДЕЦ", - повідомила Супрун.

Супрун висловила переконання, що "ця справа була сфабрикована з самого початку".

"Метою кримінального провадження було відсторонити директорку ДЕЦ. Це повинно було стати помстою за зруйновані багатомільйонні схеми фармацевтичної мафії", - заявила Супрун.

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Вона повідомила, що МОЗ "вимагатиме притягнути до відповідальності ініціаторів та виконавців цієї атаки".

Як повідомлялося, Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань вручили підозру директорці ДЕЦ МОЗ Думенко. Її звинувачують у службовій недбалості, яка спричинила збитки державі в сумі 1,4 млн гривень.

Позиція Міністерства охорони полягає в тому, що на ДЕЦ і його керівника тиснуть через те, що вона перекрила корупційні схеми при реєстрації ліків.

З підтримкою глави ДЕЦ виступили кілька професійних і громадських організацій, серед них Американська торгова палата і Європейська бізнес асоціація.