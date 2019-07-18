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 Суспільство
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Все про:Мінздоров'я (901) СБУ (4522) Супрун Уляна (479) ДБР (373)

 Печерський суд не став усувати з посади директорку Державного експертного центру Думенко

Суддя Печерського районного суду не задовольнила клопотання ДБР і відмовилася відсторонити від посади директорку Державного експертного центру Тетяну Думенко. ДБР підозрює її в халатності, що призвела до збитків в 1,4 млн. МОЗ заявляє про тиск.

Суд не задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань (ДБР) і залишив директорку держпідприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я" (ДЕЦ) Тетяну Думенко на посаді. Про це написала на своїй сторінці в Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, інформує Цензор.НЕТ.

"Суддя Печерського суду Галина Матійчук не задовольнила клопотання ДБР і не усунула Тетяну Думенко з посади директорки ДЕЦ", - повідомила Супрун.

Супрун висловила переконання, що "ця справа була сфабрикована з самого початку".

"Метою кримінального провадження було відсторонити директорку ДЕЦ. Це повинно було стати помстою за зруйновані багатомільйонні схеми фармацевтичної мафії", - заявила Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ і ДБР тиснуть на Державний експертний центр МОЗ, - Супрун

Вона повідомила, що МОЗ "вимагатиме притягнути до відповідальності ініціаторів та виконавців цієї атаки".

Печерський суд не став усувати з посади директорку Державного експертного центру Думенко 01

Як повідомлялося, Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань вручили підозру директорці ДЕЦ МОЗ Думенко. Її звинувачують у службовій недбалості, яка спричинила збитки державі в сумі 1,4 млн гривень.

Позиція Міністерства охорони полягає в тому, що на ДЕЦ і його керівника тиснуть через те, що вона перекрила корупційні схеми при реєстрації ліків.

З підтримкою глави ДЕЦ виступили кілька професійних і громадських організацій, серед них Американська торгова палата і Європейська бізнес асоціація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138364
 
 
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Главное в нашей поганой сране вовремя ОТСТЕГНУТЬ пару ЛЯМОВ
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Кассира сменили, а каса по прежнему работает на автономной основе
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Після *суду*в італії, печерський еталон правосуддя...
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Попал через скорую помощь с гипертоническим крисом в ****** больницу , чуть не здох, збежал., открыл интернет и вылечился. вопрос нахер эти медики нужны которые ненавидят свой же народ? пинка под зад в рф и ес. Печерский суд не стал отстранять от должности директора Государственного экспертного центра Думенко - Цензор.НЕТ 2677
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Марш вперйод, Труба зовйот? Портний ішраєт на Трубє?
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