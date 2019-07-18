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 Політика України, За кордоном
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Все про:Угорщина (480) Закарпаття (780) Сійярто (62)

 Глава МЗС Угорщини Сійярто вважає свій візит на Закарпаття перед виборами звичайною європейською практикою

Міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляє, що не бачить проблеми в візитах угорських політиків на Закарпатті під час передвиборчої кампанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Міністр заявив, що не розуміє негативної реакції української влади на угорську участь в українській передвиборчій кампанії на Закарпатті. "Відверто, я не розумію. Я не розумію такої реакції української політичної еліти", - наголосив Сійярто.

"Знаєте, якщо будь-який лідер сусідньої країни приїде в Угорщину, щоб зустрітись із своєю меншиною на нашій території, ми будемо раді. Жодних нарікань", - заявив глава угорського МЗС.

"Українська політична еліта не може заперечувати того, що на території України живе 150 тисяч угорців. Вони віддані громадяни України. Але вони — угорці. Це реальність, і заперечувати її не дуже добре. Як ви знаєте, існують міжнародні норми, де написано, що має бути вільний доступ для контакту з меншинами на території інших країн. ОБСЄ, Рада Європи, навіть ООН мають декларації, що забезпечують вільний доступ у таких відносинах. На мій погляд, українській владі не слід було так реагувати. Не думаю, що заохочення угорців [на Закарпатті] взяти участь у виборах суперечить інтересам самої України", - наголосив Сійярто.

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Водночас він аявляє, що його запросив відвідати Закарпаття народний депутат України. "Мене запросив член вашого парламенту, і ви маєте це поважати. Незважаючи на те, що він угорець — він є депутатом, і він мене запросив. Чому б я мав не приїхати? Україна ж хоче зближення з ЄС, правильно? Гляньте на передвиборчі кампанії в ЄС. Гляньте, скільки країн запрошують іноземних політиків приїхати" - заявив Сійярто.

В Угорщині на наших мітингах ми маємо іноземних гостей з Європейської народної партії. Соціалісти мають гостей зі своєї політичної групи. Нещодавно прем’єр-міністр Румунії теж приїхав і взяв участь у мітингу соціалістичної партії. Ми не маємо з цим проблем, чому б ми їх мали?" - заявив Сийярто. При цьому він зазначив, що до Києва перед останньою поїздкою на Закарпатті МЗС України його не запрошував.

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Нагадуємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України заявляли, що вважають участь угорських чиновників в агітаційних заходах перед позачерговими виборами до Верховної Ради втручанням у внутрішні справи України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138363
 
 
 Топ коментарі
 
кацапы тоже никогда ничего плохого в своих действиях не видят. даже в самых паскудных. Глава МИД Венгрии Сийярто считает свой визит на Закарпатье перед выборами обычной европейской практикой - Цензор.НЕТ 245
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В циган своєрідне розуміння *європейської практики*
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Шо он под дурачка косит
Не приезжать нельзя было, а нельзя участвовать в агитационных мероприятиях
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В циган своєрідне розуміння *європейської практики*
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Во-первых, почему этого сепара пропустили в Украину? Во вторых, мало что считает этот полоумный, НО у нас во власти люди,которые допускают неуважение к Украине и такое похабное поведение со стороны властей соседней страны.Уже РФ потакали и чем это вылилось? И до сих пор некоторые в украинской власти имеют параноидальные надежды на страну -агрессора и на "совестность" Путина.В общем дебилизм полный. При Пэдре был дебилизм и при Зеле он никуда не ушел.
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Важко з Вами не погодитись,на жаль(
Але маємо те що маємо(
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У граждан ЕС безвизовый въезд
Этот приехал по приглашению украинского нардепа
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кацапы тоже никогда ничего плохого в своих действиях не видят. даже в самых паскудных. Глава МИД Венгрии Сийярто считает свой визит на Закарпатье перед выборами обычной европейской практикой - Цензор.НЕТ 245
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Очевидно, что с европейскими практиками Украине не по дороге.
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Шо он под дурачка косит
Не приезжать нельзя было, а нельзя участвовать в агитационных мероприятиях
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Навіщо в тюрягу ? Треба відразу прореагувати жорстко, але за законами дипломатії, тоді рота не відкриють. Є дипломатична можливість оголосити його персоной non gratа за втручання у внутрішні справи України, що порушує Віденську конвенцію про міжнародні відносини. А потім вислати з України.
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Знаючи нашу владу я сумніваюсь, що вони на таке ризикнуть. Страх перед Європою у них дуже великий, на жаль...
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Практика non gratа достатньо поширена у світі. Нашу землю треба відстоювати, бо дуже багато тих, хто на неї зазіхає: і срашка, і Ізраїль, і Угорщина, і Румунія тощо.
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Вопрос: почему этого п#дора пускают в страту на участие в предвыборной пропаганде? В отличие от обычных граждан "безвизовых" стран, дипломатам визы требуются. Т.е. это какой-нибудь безвестный Миклош может приехать и уехать, а приезд дипломата из другой страны должен контролироваться. Т.е. он должен извещать куда он едет и зачем.
Почему о его пропагандонской деятельности узнают из СМИ?
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а давайте мы к ним таким образом тоже поедем, среди украинцев предвыборную пропаганду вести! интересно этот сяйво укакаеться?
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Та просто, якщо він пропагандує сепаратизм в Україні - на нього потрібні санкції. Це європейський принцип. А якщо ні - то хай їзде.
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нет такого принципа. В Европе в разных странах дофига своих сепаратистов. Где-то их поддерживают, где-то нет. Лицемерие и двуличие - вот основной принцип.
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Сирьято,ось коли Украина будет в ЕС и в НАТО,а для этого треба,щоб ты снял ВЕТО,ось тодi сможешь шастать до своих венгров сколько хочешь.А поскольку мы не в ЕС и не в НАТО,то для Украины,твои визиты не являются,як ты кажешь европейской практикой
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Угры вообще считают Закарпатье СВОЕЙ территорией, которую у них незаконно аннексировали коммуняки. Они даже на картах его рисуют под венгерским флагом. И тем более для них без проблем шастать туда-сюда
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Так,а кто против?Я не против.ЕС без границ.Коллективная система НАТО гарант,неприкосновенности границ и добрососедства.Но поскольку Украина,не в ЕС, и НАТО не гарантирует нашу безпеку,то такие вояжи должны восприниматься не так,как он говорит европейской практикой...Це у них Европейская практика.А для нас,це враждебные прояви та непонятный движ.Опять же паспорта они там выдают на каком основании?Карты ты говоришь малюють.Ще и ВЕТО шантажируют, на якой мове Украине розмовляти.
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Это чмо должно быть персоной нонграта в Украине, Зеклоун хватит по пианино стучать и наркоту давать.
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Ну здесь все понятно зауральская логика дает знать о себе в 20 поколении Глава МЗС Угорщини Сійярто вважає свій візит на Закарпаття перед виборами звичайною європейською практикою - Цензор.НЕТ 6997
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Цікаво, яка гидота його запросила, за його ж словами.
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шо ты там заливаешь, на фоне газеты с типа уже венгерскими нашими территориями - все понятно к чему ты ведешь
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГлава МЗС Угорщини Сійярто вважає свій візит на Закарпаття перед виборами звичайною європейською практикою
 
 
 
 
 
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