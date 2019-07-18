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 Суспільство
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Все про:ГУЛАГ (10) Інститут нацпам'яті (121) політв'язні (951) реабілітація (187)

 Нацкомісія з реабілітації зняла всі обвинувачення з учасника Норильського повстання в ГУЛАГу 90-річного Івана Мирона

Закарпатець Іван Мирон став першим, з кого Національна комісія з реабілітації зняла всі звинувачення. Досі він залишався єдиним, хто відбув 25 років таборів, і з кого не зняли обвинувачення в державній зраді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Інституті національної пам'яті.

"Закарпатець Іван Мирон цього року відсвяткував своє 90-річчя. Нині він – єдиний із Закарпаття, хто відбув у таборах ГУЛАГу усі 25 років, так і не скорившись і не попросивши про помилування, і єдиний, хто досі лишався обвинуваченим у "державній зраді. Іван Мирон став першим, кого Національна комісія з реабілітації зняла всі звинувачення, керуючись новим Законом України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", - йдеться в повідомленні.

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Іван Мирон став одним з небагатьох українців, хто за життя дочекався-таки офіційної реабілітації і, відповідно, - визнання державою правдивості своєї боротьби за вільну Україну. Більшість з тих, чиї справи розглядала сьогодні Національна комісія з реабілітації, отримали цей статус посмертно.

Як повідомляється, за новим законом статус постраждалих від репресій отримали і діти репресованих, які на момент арешту батьків були неповнолітніми, і дружини "ворогів народу", які часто після вироку чоловікам залишалися не тільки без підтримки рідної людини, але і в повній суспільній ізоляції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138362
 
   
 Топ коментарі
 
А почему его так долго не реабилитировали? Нацкомиссия по реабилитации сняла все обвинения с участника Норильского восстания в ГУЛАГе 90-летнего Ивана Мирона - Цензор.НЕТ 5271
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А кати совка, такі як медведчук, живуть і жирують, ще і проти України злочини вчиняють.
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Вот на примере кого нужно воспитывать подрастающее поколение!
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А почему его так долго не реабилитировали? Нацкомиссия по реабилитации сняла все обвинения с участника Норильского восстания в ГУЛАГе 90-летнего Ивана Мирона - Цензор.НЕТ 5271
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в Раде вот уже 28 лет к ряду подавляющая часть - то бывшая партноменклатура в перемежку с "гебней", то бывшая комсомольская номенклатура, в перемежку с "гебней", то бандюки с депутатскими мандатами, контролируемые "гебней"... Кому там было законы о реабилитации политзаключенных принимать? Наша настоящая, не формальная, Независимость началась только после весны 2014 года. Теперь главное ее не променять на хамоватую и гнусавую "обманку"...
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Наверное потому, что ты ********? Вопрос, ну такое
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А Ви мабуть дуже молоді, і не бачили що у 90 - ті витворяли комуняки, всі ці Сіманєнкі, Вітрєнкі, Марози і житєлі Дамбасса, да, да, от ті що кричали «Рассія! Рассія! Путін пріді !» і виставляли по всьому Донецьку бігборди з Ющенком у формі СС, коли він присвоїв С.А. Бандері звання Героя України.
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Вот на примере кого нужно воспитывать подрастающее поколение!
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А кати совка, такі як медведчук, живуть і жирують, ще і проти України злочини вчиняють.
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от же суче племя - двадцять вісім років понадобилось для рєабілітації!!! А все це время він щитався державним зрадником!!!
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******, что ли? Сняли они обвинения, п*доры судейские. Какие вообще там могут быть обвинения? Его осудил Совок. А для Украины он не обвиняемый. Для Украины он - герой.
Все таки наши суды - достойные наследнички НКВДшных троек. Ублюдки, х*евы.
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Ты случаем не за зе голосовал ?

Во-первых формально в СССР были зэки, получившие пожизненное и продолжавшие сидеть в Украине. Это люди автоматически не освобождались от судимости, потому что еще нужно было доказать, что это политический узник, а не какой-нибудь Чикатило, то есть уголовная ответственность граждан наследовалась Украиной от УССР.

Во-вторых само доброе имя человека наконец-то восстановлено официально, о чем есть соотв. документ, и что чрезвычайно важно для ощущения торжества справедливости самого узника совести. Не имеет значения, кто осудил, человек понес незаслуженное наказание, за которое перед ним извинилось уже другое государство, за независимость которого он боролся всю свою жизнь.
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"Закарпатец Иван Мирон в этом году отпраздновал свое 90-летие. Сейчас он - единственный на Закарпатье, кто отбыл в лагерях ГУЛАГа все 25 лет, не попросив о помиловании, и единственный, кто до сих пор оставался обвиняемым в "государственной измене". Источник: https://censor.net.ua/n31383
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Помилка на сайті УІНП .Почали реабілітовувати не завдяки ЗУ "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" ,прийнятому ще в квітні 1991 !!!! за срср !!!
а порошенківському «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» від 13 .03. 2018.Комісії довго створювали.http://www.memory.gov.ua/news/reabilitatsiya-represovanikh-chomu-i-yak-tse-vidbuvatimetsya
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Спасибо, хоть в конце жизненного пути с человека смыто негативное клеймо , с чем его и поздравляю.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНацкомісія з реабілітації зняла всі обвинувачення з учасника Норильського повстання в ГУЛАГу 90-річного Івана Мирона
 
 
 
 
 
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