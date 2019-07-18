 Нацкомісія з реабілітації зняла всі обвинувачення з учасника Норильського повстання в ГУЛАГу 90-річного Івана Мирона

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Інституті національної пам'яті.
"Закарпатець Іван Мирон цього року відсвяткував своє 90-річчя. Нині він – єдиний із Закарпаття, хто відбув у таборах ГУЛАГу усі 25 років, так і не скорившись і не попросивши про помилування, і єдиний, хто досі лишався обвинуваченим у "державній зраді. Іван Мирон став першим, кого Національна комісія з реабілітації зняла всі звинувачення, керуючись новим Законом України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", - йдеться в повідомленні.
Іван Мирон став одним з небагатьох українців, хто за життя дочекався-таки офіційної реабілітації і, відповідно, - визнання державою правдивості своєї боротьби за вільну Україну. Більшість з тих, чиї справи розглядала сьогодні Національна комісія з реабілітації, отримали цей статус посмертно.
Як повідомляється, за новим законом статус постраждалих від репресій отримали і діти репресованих, які на момент арешту батьків були неповнолітніми, і дружини "ворогів народу", які часто після вироку чоловікам залишалися не тільки без підтримки рідної людини, але і в повній суспільній ізоляції.
Все таки наши суды - достойные наследнички НКВДшных троек. Ублюдки, х*евы.
Во-первых формально в СССР были зэки, получившие пожизненное и продолжавшие сидеть в Украине. Это люди автоматически не освобождались от судимости, потому что еще нужно было доказать, что это политический узник, а не какой-нибудь Чикатило, то есть уголовная ответственность граждан наследовалась Украиной от УССР.
Во-вторых само доброе имя человека наконец-то восстановлено официально, о чем есть соотв. документ, и что чрезвычайно важно для ощущения торжества справедливости самого узника совести. Не имеет значения, кто осудил, человек понес незаслуженное наказание, за которое перед ним извинилось уже другое государство, за независимость которого он боролся всю свою жизнь.
а порошенківському «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» від 13 .03. 2018.Комісії довго створювали.http://www.memory.gov.ua/news/reabilitatsiya-represovanikh-chomu-i-yak-tse-vidbuvatimetsya