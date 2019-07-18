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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 "Чи є вони українцями?" - в МінТОТ порадили Зеленському не поспішати з роздаванням паспортів етнічним українцям, які живуть у РФ

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак рекомендує не поспішати з наданням громадянства етнічним українцям, які живуть у Росії.

Про це Гримчак сказав в ефірі Oboz.TV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені не здається, що це така проста проблема. Коли я чую, що "давайте Кубань"... Просто нагадаю, що офіційно в Росії, по-моєму, живе кілька мільйонів етнічних українців. Але чи є вони українцями - це ще питання", - підкреслив Гримчак.

За його словами, треба законодавчо затвердити: коли, як і на яких підставах громадянство України можуть отримати громадяни інших держав.

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"Доручення, яке президент дав МЗС, треба унормувати не якимось указом чи постановою Кабміну. Це потрібно робити законодавчо. Але потрібно оцінювати ризики, які є нині", - зазначив представник МінТОТ.

Також Гримчак звернув увагу, що деякі люди отримують громадянство РФ, але зберігають українські паспорти.

"Хоча начебто, коли приймаєш громадянство (Росії. - Ред.), вимагають відмовитися від громадянства України - але це не точно. Думаю, більшість людей збереже український паспорт, особливо з огляду на безвіз", - припустив він.

Нагадаємо  17 липня, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької та Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.

Після цього президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм надання українського громадянства як другого. Отримати громадянство таким чином зможуть українці, які живуть за кордоном, і люди, права і свободи яких порушуються в їхніх країнах.

У відповідь на це прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що росіяни, навіть якщо і отримають друге громадянство, все одно залишаться росіянами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138361
 
 
 Топ коментарі
 
Изначально идея была о втором гражданстве этническим украинцам, живущим в «дружественных Украине странах»

При чем тут роисся
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зеля выполняет задание хуйла - "наградит" миллион кацапов украинскими паспортами, и все вопросы про интеграцию Украины в тундру решены
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Грымза у своем репертуаре, первыми паспорта украины получат получат путен и шойгу
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"Также Грымчак обратил внимание, что некоторые люди получают гражданство РФ, но сохраняют украинские паспорта.
"Хотя вроде бы, когда принимаешь гражданство (России. - Ред.), требуют отказаться от гражданства Украины - но это не точно."

А он сам то хоть точно зам. министра?
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На Казластані ніяких українців нема,там сплошні смєрди і холопи *****.Я не проти надавати українцям громадянство України,після мовних і історичних екзаменів,канадцям,штатівцям,литовцям,та іншим громадчнам ЄС.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Чи є вони українцями?" - в МінТОТ порадили Зеленському не поспішати з роздаванням паспортів етнічним українцям, які живуть у РФ
 
 
 
 
 
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