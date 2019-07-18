 У США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера "Слов'янськ". ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук командування ВМС України.

Під час ходових випробувань на борту Р-191 були присутні українські екіпажі катерів типу "Айленд", які зараз проходять десятитижневий курс підготовки на базі Морського інституту технологій та аспірантури (MITAGS) місто Лінтікум (США).

Для українських екіпажів це було перше знайомство з катерами безпосередньо в морі. Вони мали змогу спостерігати за особливостями організації швартових робіт, проведенням маневрених та швидкісних випробувань "Айлендів". Також українські моряки переконалися в ефективності нового встановленого обладнання та стабільній роботі головних систем.

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Патрульний катер "Слов’янськ" наразі є основною платформою для підготовки українських військових моряків із двох екіпажів, допоки катер "Старобільськ" (Р-190) не завершить дообладнання та не пройде ходові випробування.

Зазначимо, що прибуття "Старобільська" та "Слов’янська" до України очікується восени 2019 року.

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