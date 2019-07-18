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 У США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера "Слов'янськ". ФОТОрепортаж

Вихід у море з бухти Арундле (штат Меріленд, США) поставив крапку в заводських, швартових і ходових випробуваннях українського катера "Слов'янськ" (бортовий номер Р-191).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук командування ВМС України.

У США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера Словянськ 01

Під час ходових випробувань на борту Р-191 були присутні українські екіпажі катерів типу "Айленд", які зараз проходять десятитижневий курс підготовки на базі Морського інституту технологій та аспірантури (MITAGS) місто Лінтікум (США).

У США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера Словянськ 02

Для українських екіпажів це було перше знайомство з катерами безпосередньо в морі. Вони мали змогу спостерігати за особливостями організації швартових робіт, проведенням маневрених та швидкісних випробувань "Айлендів". Також українські моряки переконалися в ефективності нового встановленого обладнання та стабільній роботі головних систем.

Також дивіться: Високошвидкісний десантний корабель США USNS Yuma вперше прибуде до Одеси. ФОТО

У США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера Словянськ 03

Патрульний катер "Слов’янськ" наразі є основною платформою для підготовки українських військових моряків із двох екіпажів, допоки катер "Старобільськ" (Р-190) не завершить дообладнання та не пройде ходові випробування.

У США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера Словянськ 04

Зазначимо, що прибуття "Старобільська" та "Слов’янська" до України очікується восени 2019 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Випробування боєголовки крилатої ракети "Нептун". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138360
 
   
 Топ коментарі
 
Согласен с вами. Апаршин, гриценко, богдан с разумковым и прочей шоблой должны сидеть.
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надеюсь свынарчуки и мародеры к осени будут сидеть у шконки.
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надеюсь свынарчуки и мародеры к осени будут сидеть у шконки.
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Согласен с вами. Апаршин, гриценко, богдан с разумковым и прочей шоблой должны сидеть.
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А кого ты предлагаешь на власть? Хряка-мародера? Какие еще есть предложения у продажного хрякотроля?
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может и так. но их можно подселять в хату только к свиновальцу с его шоблой.
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В оригинале эти загнутые трубки по бортам были желтого цвета.
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В Оригинале и твоя Родина была великой Беларусью!
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Катерок это хорошо, подойдет украинскому комариному недофлоту.
А помочь настоящий военный корабль достроить, такой как крейсер Украина, хотя бы выделить кредит, США не хочется???
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Зачем он нужен ? Также как и комариный недофлот . Нужны фрегаты и корветы .Кстати и катера для борьбы с контрабандой и дрг тоже нужны .Поэтому спасибо американцам
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украина заточена под ракеты рашисткого производства. там все системы менять надо. да и такие громадины сейчас уже не актуальны. лучше уж достроить корвет владимир великий, который в 50 % готовности в николаеве стоит
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А Полторак вчера сказал про 32% готовности. И кому мне верить?
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Поверьте строителю корабля. Его цифра 18%. И я готов верить этой цифре. Корпуса как такового нет. Есть отдельные секции в разных цехах завода. Те которые 17 цеху лежат под дырявой крышей.
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интересно, как их через океан переправят?
если вдруг шторм.
то не рошеновские которые боятся даже качки но более пять баллов .....боюсь не осилят.
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Интересно, если рошен пройдет, твоё ***** удавится в кремле?
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Наверное примерно как то так... (РФ переправляет в плавучем доке недостроенный корабль во Владивосток для достройки и испытаний)

У США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера "Слов'янськ" - Цензор.НЕТ 8712
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Транспорт сейчас на любой вкус. Можно и по две атомных подлодки возить.

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ты луче про армяту поблей,или про лошарика,шлюха 10 долларовая))))))))))))))))))))))))
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Название конечно настраивает на победу, это да. Даже если захватят, то потом возможно отдадут.
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а в Киеве проходит ходовые испытания еще одна Гюрза . уже седьмая У США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера "Слов'янськ" - Цензор.НЕТ 7362

У США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера "Слов'янськ" - Цензор.НЕТ 1694
https://mil.in.ua/novyj-bronekater-vms-nezabarom-popryamuye-do-odesy/
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Катера американцы подарили ! Если надо подарят ещё.Или продадут за символическую плату . А нафига нужны нам ещё катера ? Американские же лучше и дешевле .Может деньги лучше потратить на достройку корветов и закладку новых фрегатов в Николаеве ?
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безусловно корвет лучше чем БРАК . но он денег стоит до хрена . а наши держиморды сами видите выделять их не спешат . пока суть да дело морякам нужно что то сразу и сейчас . при отсутствии альтернативы и Гюрза сгодится

Айленды при всех своих достоинствах ( мореходность . обитаемость и тд. ) проблему решить не могут . это пограничные катера

фрегат крупнее корвета и нам в обозримом будущем не светит . я имею в виду отечественной постройки . обсуждаемая передача " О.Х. Перри " разговор отдельный
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Для противодиверсионной работы, защиты рейда портов, этих катеров, совместно с "Гюрзами" - достаточно... А для противостояния атаки крупных кораблей выгодней иметь ракетные дивизионы наземные - они и дешевле в изготовлении, эксплуатации, и более манёвренные... Мы же не наступать на чужое побережье будем, а оборонять своё... Да и корветам с фрегатами, в "Меотийском болоте", негде развернуться...
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"наблюдать за особенностями организации швартовых работ" О небо!
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Україна розглядає можливість отримання двох польських ракетних корветів проекту 1241 РЕ https://mil.in.ua/********-rozglyadaye-mozhlyvist-otrymannya-polskyh-korabliv/
У США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера "Слов'янськ" - Цензор.НЕТ 2502
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А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В МИНСКЕ, СТАРАЯ ГНИД КУЧОВОЗ И И ГНИДА СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ЗЕ СДАЮТ УКРАИНУ МОСКОВИТАМ.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/sergej-klimovskij-kuchma-i-zelenskij-nachali-sdavat-nas-moskve.htm
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Нет они просто реализуют "мирный план" ПОРШЕНКО "по урегулированию конфликта на востоке Украины".
Когда он ЭТО подписал у тебя к нему претензий НЕ БЫЛО?
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Клятый Петруччо уже два месяца, как не президент. Опять папиредники виноваты, да ЗеДаун? У США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера "Слов'янськ" - Цензор.НЕТ 4955
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От того что его жирной задницы УЖЕ нет на первой табуретке страны, Минские соглашения подписанные паРашкой, Францией, Германией и Украиной действовать не перестали.
Конечно можно признать Петю психически невменяемым и недееспособным, аннулировать все что он наподписывал за пять лет, но "западные партнеры" этого не поймут.
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"Айленд" имеет отличньіе мореходньіе качества и переход Атлантики не проблема. Єлектронная начинка там такая, что военно-морские бараньі ЧФ обзавидуются.
Респект США ! и позор тем , кто два года мурьіжил получение єтих крайне нужньіх кораблей...
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НУ А ШО?
Відомий волонтер, який підтримував Зеленського, починає щось підозрювати. Дивитися до кінця

https://www.facebook.com/babaandkit/videos/344038922898922/
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//// ВАШИНГТОН, 18 июля..
Универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском пролив, в четверг, беспилотный летательный аппарат Ирана, который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
Как утверждал глава государства, Boxer "в рамках оборонительных действий" сбил иранский дрон, который "приблизился очень, очень близко - на расстояние примерно в 1000 ярдов и игнорировал многочисленные сигналы - не приближаться к кораблю, а также угрожал безопасности корабля и его экипажа". "Дрон был немедленно уничтожен", - подчеркнул Трамп.
"Это последняя из многих провокационных и враждебных акций Ирана против кораблей, осуществляющих свою деятельность в международных водах. Соединенные Штаты сохраняют за собой право защищать своих военнослужащих, объекты и интересы", - подчеркнул глава государства. Он также призвал другие страны осудить действия Ирана и вместе с США защищать свои корабли в регионе.
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помните пословицу - как корабль назовешь так он и поплывет.... вот скажите на яух было катер именем города-предателя называть? что нет других названий или не хватает доя нормального названия судна настоящих украинских патриотических городов. это обязательно чтобы родиной сепаратистки штепы, полигоном изи гиркина и моторылы ? блин ну не думаете не фига!!!!
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Цензор.НЕТНовиниФоторепортажУ США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера "Слов'янськ". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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