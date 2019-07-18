 У США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера "Слов'янськ". ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук командування ВМС України.
Під час ходових випробувань на борту Р-191 були присутні українські екіпажі катерів типу "Айленд", які зараз проходять десятитижневий курс підготовки на базі Морського інституту технологій та аспірантури (MITAGS) місто Лінтікум (США).
Для українських екіпажів це було перше знайомство з катерами безпосередньо в морі. Вони мали змогу спостерігати за особливостями організації швартових робіт, проведенням маневрених та швидкісних випробувань "Айлендів". Також українські моряки переконалися в ефективності нового встановленого обладнання та стабільній роботі головних систем.
Патрульний катер "Слов’янськ" наразі є основною платформою для підготовки українських військових моряків із двох екіпажів, допоки катер "Старобільськ" (Р-190) не завершить дообладнання та не пройде ходові випробування.
Зазначимо, що прибуття "Старобільська" та "Слов’янська" до України очікується восени 2019 року.
А помочь настоящий военный корабль достроить, такой как крейсер Украина, хотя бы выделить кредит, США не хочется???
если вдруг шторм.
то не рошеновские которые боятся даже качки но более пять баллов .....боюсь не осилят.
https://mil.in.ua/novyj-bronekater-vms-nezabarom-popryamuye-do-odesy/
Айленды при всех своих достоинствах ( мореходность . обитаемость и тд. ) проблему решить не могут . это пограничные катера
фрегат крупнее корвета и нам в обозримом будущем не светит . я имею в виду отечественной постройки . обсуждаемая передача " О.Х. Перри " разговор отдельный
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/sergej-klimovskij-kuchma-i-zelenskij-nachali-sdavat-nas-moskve.htm
Когда он ЭТО подписал у тебя к нему претензий НЕ БЫЛО?
Конечно можно признать Петю психически невменяемым и недееспособным, аннулировать все что он наподписывал за пять лет, но "западные партнеры" этого не поймут.
Респект США ! и позор тем , кто два года мурьіжил получение єтих крайне нужньіх кораблей...
Відомий волонтер, який підтримував Зеленського, починає щось підозрювати. Дивитися до кінця
https://www.facebook.com/babaandkit/videos/344038922898922/
Универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском пролив, в четверг, беспилотный летательный аппарат Ирана, который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
Как утверждал глава государства, Boxer "в рамках оборонительных действий" сбил иранский дрон, который "приблизился очень, очень близко - на расстояние примерно в 1000 ярдов и игнорировал многочисленные сигналы - не приближаться к кораблю, а также угрожал безопасности корабля и его экипажа". "Дрон был немедленно уничтожен", - подчеркнул Трамп.
"Это последняя из многих провокационных и враждебных акций Ирана против кораблей, осуществляющих свою деятельность в международных водах. Соединенные Штаты сохраняют за собой право защищать своих военнослужащих, объекты и интересы", - подчеркнул глава государства. Он также призвал другие страны осудить действия Ирана и вместе с США защищать свои корабли в регионе.