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Все про:Житомирщина (407) Сергій Іванов (журн.) (23)

 Кандидат від "Слуги народу" на Житомирщині Сігачов у 2014 році "відкосив" від армії шляхом фіктивного розлучення, - журналіст Іванов

Журналіст і блогер Сергій Іванов оприлюднив інформацію про те, що кандидат від "Слуги народу" на 64-му окрузі в Житомирській області В'ячеслав Сігачов не пішов в армію, оформивши фіктивне розлучення і залишивши однорічну дочку собі. Оскільки одиноких батьків в армію не призивають, то він уникнув служби в ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Іванов зазначив: "Надзвичайно цікава ситуація з мажоритарником від "Слуги народу" Сігачовим, який балотується по 64-му округу, якого партія позіціонувала як учасника АТО і який виявився брехуном-кон‘юнктурником.

Спочатку з‘ясувалося, що в 2014-му Сігачов репрезентував Комуністичну партію в окружній виборчій комісії. Україноцентризм комуністів відомий усім. Потім Тетяна Ніколаєнко з‘ясувала, що він не є учасником АТО, тобто виборці були свідомо ним дезинформовані".

Журналіст продовжив: "А сьогодні виявилося, що комуніст Сігачов не просто не був в АТО, а в буквальному сенсі відкосив від служби шляхом фіктивного розлучення і подальшого оформлення статусу одинокого батька. Інформація і документи оприлюднені в пабліку місцевої ЗЕ Команди (посилання в першому коменті).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі заблоковано друк 50 тис. неправдивих агіток за кандидата, який видає себе за представника партії "Слуга народу", - Нацполіція. ФОТО

Я дуже толерантна людина і дуже спокійно ставлюсь до так званих нових облич. Я не проти, щоб у парламенті засідали чиїсь водії, охоронці, коханки, коханці, тамади - в нашій демократичній країні будь-хто має право бути владою. Хто завгодно, але тільки не коммі з паленим білим квитком. Це за межею".

"Не знаю, на що розраховує керівництво "СН" з такими лабільними кадрами - на яку послідовність, принциповість, вірність. Скажімо, кандидат від "СН" Соколов, якого ми разом зробили колишнім кандидатом, вже через тиждень перевзувся і навалив президентові повну пазуху гнівних пред‘яв у себе в блозі. Закладаюсь, з цим Сігачовим буде така ж сама історія. А скільки таких сігачових у списках", - резюмував Іванов.

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Кандидат від Слуги народу на Житомирщині Сігачов у 2014 році відкосив від армії шляхом фіктивного розлучення, - журналіст Іванов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138358
 
   
 Топ коментарі
 
Він і зараз розводить...
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а как это отменяет тот факт, что зеля откосил от армии 3 раза?
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Какой хозяин, такие и Слуги. Чему удивляться? Главное прокукарекать, что это типа "вывсеврети" и "это Петя" виноват. Зебилы поверят.
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Берьот с Зебіла прімєр. А ще більш дико чути від Зебфла за кермом Тесли, коли він розповідає про всякі Фопи, ООО, які виводять гроші в офшори та не сплачуюють податки..
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а как это отменяет тот факт, что зеля откосил от армии 3 раза?
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мне как-то пофиг на этого кандита, пусть им военком занимается. а вы про это?))
Кандидат от "Слуги народа" на Житомирщине Сигачов в 2014 г. "откосил" от армии путем фиктивного развода, - журналист Иванов - Цензор.НЕТ 6231
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Цей фенк рознесли в пух і прах...не позортеся Кандидат від "Слуги народу" на Житомирщині Сігачов у 2014 році "відкосив" від армії шляхом фіктивного розлучення, - журналіст Іванов - Цензор.НЕТ 6181
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ха-ха. это не я этот фейк разгонял. фирменный стиль порохоботов, только кто-то из Одессы печать добавил для достоверности)). специально сохранил.
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Нет про это:

ТСН Гламур 20 марта 2014, 08:46 Владимиру Зеленскому пришла повестка в армию. Артист сказал, что если будет нужно, то пойдет воевать. ...

Известному шоумену, создателю студии "Квартал-95" Владимиру Зеленскому пришла повестка в армию. Об этом стало известно во время пресс-конфереции "квартала" в связи с презентацией нового шоу на " 1+1 "Сыграй в ящик". Зеленскому позвонила обеспокоенная мама и сообщила, что ему в Кривом Роге (родной город артиста) пришла повестка в военкомат "Ну а что делать, я военнообязанный. Если надо - пойду воевать", - прокомментировал ситуацию Зеленский .....

Во время презентации нового шоу "Студии Квартал-95" позвонила мама Зеленского и сообщила сыну о повестке из военкомата. Множие журналисты подумали, что это либо очередная шутка, либо розыгрыш. Поэтому подробности мы узнали у самого Владимира.

- Да какие тут шутки, - говорит Зеленский. - Мне действительно позвонила мама, которая живет в Кривом Роге, и сказала, что на наш домашний адрес принесли повестку. ..

Отец Александр Зеленский, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института, профессор:
- Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез.

- Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные?

- Мы рассказали сыну, все вместе посмеялись, но он уверил нас, что со всем сам разберется. Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я бы не хотел, чтобы мой сын шел в армию, поскольку понимаю, что это большой риск.

https://mediananny.com/novosti/2304146
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И про это. Он уклонист не только от армии, но и от налогов: И обычное мелкое брехло.

Кандидат від "Слуги народу" на Житомирщині Сігачов у 2014 році "відкосив" від армії шляхом фіктивного розлучення, - журналіст Іванов - Цензор.НЕТ 9594
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Значит хамло конченное три класса церковно-приходской школы в голове одна извилина и та прямая держит уши Кандидат від "Слуги народу" на Житомирщині Сігачов у 2014 році "відкосив" від армії шляхом фіктивного розлучення, - журналіст Іванов - Цензор.НЕТ 2725
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У меня до сих пор в ленте висит твой быдло-камент в другой теме. Строить из себя наследного принца будешь перед теми, кто тебя ещё не знает

Уклонист Шмырев
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Лалалала п@здоболка хамка высшего сорта дебилка подзаборная если не знаешь с кем разговариваешь я имею ввиду возраст то ты просто конченная тварь Мне уже пошел седьмой десяток Хамло подзаборное
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Ты сам-то где служил?-ну прямо не колбасная мигрантка из ФРГ, а майор из ФСБ.
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Хэренбе

А ты где служил, из каких окопов строчишь?
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Хэренбе А ты где служил, из каких окопов строчишь?/- в медсанбат. С контузией германской колбасой- диареей.
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Вашу службу в ФСБ обсудите со своим коллегой Сидоровым
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в бундесвере ла ла, в бундес нахрихтен динст! устроит?
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на свете много удивительного мой друг Гарацио.... вот тебе и брехня! сам то где военную лямку тянул? или ты пацифист зеесосный?
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последний раз 16-17 марик потом широкино.... и женщины у нас были - саниструктор, связист, сержант-повар, писарь в штабе батальона.
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У нас тут небольшой фонд, мы помогаем с 2014.
У меня нет укоров совести, что я не поехала санитаркой. Санитарка, к слову, из меня вышла бы хреновая.
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а я вас ни в чем и не виню.... если бы у меня в киевполитехе не было бы военной кафедры я бы тоже как и зеля наверное бы был бы в ж.пу пацифистом косящим от армии. а вообще я вам как женщине скажу - остерегайтесь мужиков не служивших. моя бабка рассказывала что в ее время не служивших в армии парней порченными называли. ну а взагали конечно, ничего хорошего на войне нет - кровь пот и слезы.... так не должно быть! вообщем упырь и вурдалак этот вовик путлер!!!
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С этим никто не спорит. Я про *****.
Что касается всего остального, так я давно ратую за контрактную армию. За этим будущее, это мировая практика. Такие армии самые сильные. К военнослужащим совсем другое отношение.

Но спасибо за совет 😁
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сейчас у нас на войне в лугандоне срочников нет все контрактники.... про контрактную службу с вами полностью согласен, но это очень дорого. в мирное время Украина этого не потянет. если солдат срочник живет и служит при кащарме то каждому контрактникутнужна отдельная квартира, а у нас сейчас не то что солдат -контракттник без квартиры а и до 60% офицеров. на войне специально у кадровых спрашивал есть ли жилье ? так мало кто квартирой похвастаться мог... особенно в ранге лейтенат-майор.... какая уж тут контрактная система!
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Контрактникам тут не дают квартиры, ну не покупают. Нигде в мире по-моему не покупают.
В мирное время, не в мирное время - служба в армии такая же работа, как и любая другая. И должна оплачиваться. Служить в армии в идеале - призвание. Там ведь тоже специальностей много, те же программисты, экономисты, бухгалтера тоже нужны.
В Германии, где я сейчас живу, перешли на контрактную армию не так давно. Да, есть льготы. Но квартиры не дарят 😁
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А Кононенко, подкуп голов сильрад и предложение Мосийчуку ЦН не видит? 😁
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"откосил" от армии/среди слуг народа Коломойского-герой.Четырежды откосивший -четырежды герой.Как дорогой Леонид Ильич.
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Пускай умирет народ, слугам нет до этого дела...
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И шо? Действие фильма происходит в рф

Петя портреты ***** на свои предвыборные бигборды повесил
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блин, всегда думал, я ведь не помещик , не князь, не граф, не богат .....и на яух мне эти слуги сдались?
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Соя расскажите где вы служили, моральные вы наши авторитеты
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Вы якобы немка, невылазящая с форума на Цензоре, где служили, не в одном клубе с Путиным?
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Вообще не служила нигде и никогда. И я не якобы немка, я украинка

Так шо, расскажете теперь про свои окопы?
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И я не якобы немка, я украинка/ с утра до ночи гадящая рашей тудэй за трёх немок. Зарабатывающая тем гражданство ФРГ.
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Это тот самый Иванов, который работал в луганских прокуратуре и минсдохе времен Ющенко-Януковича? Сам служил хоть?
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Даремно Ви так, Сергій чудовий журналіст і головне - він намагається бути об"єктивним і у нього це добре виходить.
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Дуже жорсткий і конструктивний пост опублікував на своїй сторінці у Facebook Народний депутат і легендарний командир Української добровольчої армії Дмитро Ярош з приводу того, які необхідно кроки робити новому керівництву нашої держави. https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/lyustratorko-ne-viroslo-yarosh-zhorstko-zvernuvsya-do-zelenskogo.htm

п.с
Було б добре, щоб президент Володимир Зеленський призначив своїм радником Дмитра Яроша з державницьких справ.
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помните зеля говорил что в кабинетах начальников должны висеть портреты власных детей а не гарантов? помните? так вот в офисе изика каломыйского на стене висит портрет зели.... сынок это евоный!
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эти кандидаты такие находчивые. сижу вечером слушаю мело-дэт металл, дразню на цензоре порохоботов, и тут прилетает такая радостная смс-ка: голосуй за своих! ваш Олег Винник. посмотрел на всякий случай в зеркало - на волчицу не похож, тем более молодую(( и только потом вспомнил, что пол дня махал лопатой.
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Все это некрасиво и мутно. А а мужчину с 2 детьми, младшему из которого 1 год, разве могут мобилизовать? На ФБ странице написано, что мать оставила старшего ребенка себе, а младшего отдала отцу. А алименты мать платила? По закону - должна платить.
Хз, может там мать наркоманка, а старший ребенок неизвестно от кого. Мало информации.
Хотя я совершенно согласна, что мажоритарщики от "Слуги народа" - это в большинстве какие-то случайные неизвестные никому люди. не заслуживающие уважения. Сама не знаю. за кого голосовать по мажоритрке, 168 округ, Харьков, - выбор между Писаренко, Семиноженко и Мезенцевой (странная баба 30 лет без опыта работы вообще, ФОП по "Бронированию услуг", что напрягает). Первые двое - из ПР.
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зе кандидатів шукали навіть на сайті знайомств та службі по бізробіттю.Самі зековці про це казали.Вони ж обіцяли шукати серед ''простого'' народу.-----Голова нашої сільради ходив в декретну відпустку.Розвівся з дружиною,а маленьку дочку залишив собі.
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Іванов, а як же ж ти топив (разом з мосейчук) за клована і зебілів ... І куди ти тоді свою совість сховав? Чи беніне бабло на карточці не жме?
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І такої мразі в зграї Членограя - майже кожен.. Порівняйте список зелених і список ЄС..
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Все отребье собирается под флагами партии "слуга урода"....
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У журналиста есть некие иллюзии по поводу СН? Тогда какой же он журналист, если не может различить черное от белого. СН - сборище проходимцев. При этом это не антиреклама, а констатация факта. Просьба не путать.
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Взагалі,моє імхо-не був в армії=не маєш бути на держслужбі...
Для *діючих* не був на передовій хоча б рік= люстрація
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ну почти как зель, честнейшая команда зебилов. Боже, зачем так много идиотов в Украине?
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А накуя мени слуга с квадратными яйцами
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На самому занедбаному городі не знайдеш стільки бур'яну, скільки у "Слузі народу" невідомо звідки зібраного некорисного люду. Ковирни першого ліпшого і завалить скелетами з шафи. Було-було, але таке віртуальне диво в гіршому розумінні вперше. І це лякає.
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Зебануті вони всі такі, для них є достойний приклад - чотирижди відкосивший...
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вас то дивує? мене ні. який през такі і слуги
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКандидат від "Слуги народу" на Житомирщині Сігачов у 2014 році "відкосив" від армії шляхом фіктивного розлучення, - журналіст Іванов
 
 
 
 
 
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