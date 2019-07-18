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 Фірма, яка раніше частково належала Зеленському, відмовилася знімати фільм для РФ і повернула гроші, - "Схеми"

Російська медіакомпанія "Грин Филмс" яка через кіпрську фірму належить соратникам президента України Володимира Зеленського, повернула назад отримані з бюджету Росії кошти на фінансування зйомок трилера "Вниз".

Про це повідомляє програма "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA: Перший"), інформує Цензор.НЕТ.

Відповідно до даних Єдиного порталу бюджетної системи Російської Федерації, 4 квітня 2019 року Мінкультури Росії і ТОВ "Грин Филмс" уклали додаткову угоду. Відповідно до неї, було ухвалене рішення про розірвання угоди від 25 жовтня 2017 року про фінансування фільму "Вниз" із бюджету Росії.

В угоді йдеться про те, що "Грин Филмс" повернула вже отримані кошти від Мінкультури Росії платежем від 19 лютого 2019 року. Йшлося про 35 мільйонів рублів – за курсом на час отримання ця сума становила понад 16 мільйонів гривень.

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Крім того, відповідно до третього пункту нової угоди, ТОВ "Грин Филмс" зобов’язане виплатити відсотки Міністерству культури Росії у розмірі 3 мільйони 160 тисяч рублів "за користування грошовими коштами федерального бюджету".

На початку 2019 року "Схеми" з’ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають компанії у Росії, попри запевнення тоді ще кандидата у президенти, що закрили бізнес у 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс".

Засновник усіх трьох компаній – зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по "Кварталу 95".

Зеленський спочатку заперечував цей факт, але потім визнав і вибачився перед журналістами.

Тоді з’ясувалося, що компанія "Грин Филмс" не лише працює в Москві, але й успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії та отримала 35 мільйонів рублів на фінансування фільму-трилера "Вниз".

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У березні "Схеми"​ повідомляли, що Володимир Зеленський позбувся частки у російському кінобізнесі на користь Андрія Яковлєва – автора "Студії Квартал-95". Він вийшов із кіпрської компанії-засновниці ТОВ "Грин Филмс" Green Family LTD. Після цього частки у Green Family LTD розподілилися так: Андрій Яковлєв – 400 євро, Борис Шефір – 300 євро, Сергій Шефір – 300 євро, Appex International LTD Тимура Міндича – 1000 євро.

Андрій Яковлєв, Борис та Сергій Шефіри – давні бізнес-партнери Зеленського по "Кварталу 95". Тімур Міндіч – соратник Ігоря Коломойського і бізнесмен, що має частку в наближених до олігарха медіаструктурах.

21 травня 2019 року Сергій Шефір був призначений першим помічником президента Володимира Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138357
 
 
 Топ коментарі
 
отэто смалец горячий за шкуру соевым налили😀
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Це вам не петька із рошенкою!
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ты статью прочти, пэидиото😀
Ылита сраная😀
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отэто смалец горячий за шкуру соевым налили😀
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Не переживай, ща ************** говновозы набегут и все обсырать будут.
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Кто такие соевые? Это те, кто не молится на каждый пук "богоизбранного" президента?
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так когда вовка продаст свою долю в этой расейской продакшен-студии?
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ты статью прочти, пэидиото😀
Ылита сраная😀
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когда вовка вернёт деньги со своих заморских офшоров?
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этот твой "пэтюничка диабетный" держит твоего вовочку за яйки? или в чём дело?
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пэтюньчика за яйца держит алчность его.
А вот налоги, как минимум за землю, пэтюня до сих пор платит ***** за липецкий рашен
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А шо так можно было? Пеппа мог отказаться от липецкой фабрики?
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Достойный поступок!
"сватов" осталось убрать.
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Так а Зеленський до чого? Фірма ж йому не належить?
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Деньги вернула в феврале 2019, а соя тут пятый месяц на Рошен исходит
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Где дура вышки Бойка исходишь тут за тем местом чем играли на рояле
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Зеле теперь офшоры не нужны. Зачем царям прятаться, если можно смело хапать руками дружбанов. А если что, то Баканов прикроет.
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тобто, до 19 лютого 2019 Зеленський з друзяками таки заробляв на крові?
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Мародер это вор во время войны. Вот петя и свинарчуками классические мародеры
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так вовка все заработанные, за время войны, деньги (еще и брал деньги у кацапов) выводил в офшоры - классический мародёр!
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Зе у украинцев брал деньги из бюджета как петя для "богдана" и "кузьни" или через ахметку и гонтаревой прямо из нашего кармана? Петекантропы такие, на извилину хромые
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так налоги твой вовка не платил! чем грабил украинских пенсионеров и не только
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Так в суд на него как на неплательщика, он до избрания был доступен для всех контролирующих органов. Трыздун соевый
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Иннокентий, только Вы сможете купить детали для Т-72 не в России и продадите их в Украине строго по себестоимости. Вы же не мародер. А откажетесь - подорвете обороноспособность, Т-72 нельзя будет вернуть в строй.
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Недоросль, ты хоть смысл "зарабатывать на крови" у старших спроси.
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5 років з бюджету агресора фінансування отримувати то є нормально?
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Зарабатывать на крови это когда твоя продукция убивает своих или ты отдаешь свои деньги врагу ввиде налогов (как петя) или покупаешь у врага продукцию (как свинарчуки).
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кому ви втираєте,з медіа продукції також сплачуються податки ,навіть із заробітку російських акторів яких наймає ЗЕфірма сплачується податок до російського бюджету,дивитеся "свати" допомагаєте агресору наповнювати казну.
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95 квартал принимал участия в сватах 2008-2012, когда рашка не была агрессором.
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в офшор переїхав),ну то таке, як казав ігор валерійович "що не заборонено то дозволено".
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Про панамские петены офшоры будучи президентом во время иловайской бойни петекантропы не желают поговорить?
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Крім того, відповідно до третього пункту нової угоди, ТОВ "Грин Филмс" зобов'язане виплатити відсотки Міністерству культури Росії у розмірі 3 мільйони 160 тисяч рублів "за користування грошовими коштами федерального бюджету".
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25 жовтня 2017 року. Страшна звістка з АТО: загинуло 4 українських воїнів, ще 4 були поранені: https://24tv.ua/************************************************************************************
25 октября 2017 года. Российская медиа-компания "Грин Филмс", которая через кипрскую фирму принадлежит соратникам президента Украины Владимира Зеленского заключает договор с Министерством культуры России о финансировании фильма "Вниз" из бюджета России.
Яку ж сволоту владу ви країні обрали, дорогі наші 73%?
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чмонька, ты уже начала сама с собой разговаривать?
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73% и 25%, не сритесь) И Зеля, и Пэтя каждый по своему полезны для Украины. Ни один из них не Медведчук и не Янукович.
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В нього тепер є більш амбітні плани.
Нашо йому кіношки, якщо ресурси країни можна поскубати.
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100% а потім всі гріхи повісити на попередників і друзі олігархи прикриють через медіа.
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У якогось шоколадного пітора зараз в дупі щось репнуло...
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Зрада)мав зняти....як же ж тепер зраду притягнути?!
А раз нема як зразу приплести це й є зрада(с)порохобот
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Так само як й треба мати(ну не то щоб мозок)але память,щоб впринципі запамятовувати тих,для кого Зе не *їх кандидат*)
Як й треба мати розуміння-що не любити пороха НЕ дорівнює не любити Україну...)
Ну й це фото дідусю скиньте якого кортедж пороха збив-йому зразу стане легше)
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Кейс Зеленского доказывает, что миром правят не евреи, а долбоёбы.
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Не зовсім з Вами погоджуюсь,Беня може бути ким завгодно,но він явно не д...об
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Вальдемару "звезду хеРоя"!!! Знали бы братья Шифирные, они б ему тухес намылили, такой гешефт мимо прошел Фирма, ранее частично принадлежавшая Зеленскому, отказалась снимать фильм для РФ и вернула деньги, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1667
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16 лимонов гривен..?? Да богдана за сутки эти бабки из бюджета Украины отобьет....
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От финансирования одного фильма отказались...а десяток продолжают снимать за деньги из бюджета паРаши.....
Это специально для зебобиков...перед выборами....лапшички на зеленые ушки подкинули....
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ой, на святое постигли, не ну перед выборами то всё возможно, а так, этой породе святе денег ничего и нет. Особенно нравиться продaвать в интимную сферу жену, и деньги в кармане и товар вернулся.
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А Сывый Свин все никак от липецкой фабрики не откажется, и не только от нее...
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ты смотри как схемы режут правду матку, раскрыли такую схему
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а мародер під час війни із агресором будував там ліпєцьку фабрику!
Абсурд
Це якби гітлер подував би завод бмв у срср під час 2 світової війни!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоФірма, яка раніше частково належала Зеленському, відмовилася знімати фільм для РФ і повернула гроші, - "Схеми"
 
 
 
 
 
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