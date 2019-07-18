 Фірма, яка раніше частково належала Зеленському, відмовилася знімати фільм для РФ і повернула гроші, - "Схеми"

Про це повідомляє програма "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA: Перший"), інформує Цензор.НЕТ.

Відповідно до даних Єдиного порталу бюджетної системи Російської Федерації, 4 квітня 2019 року Мінкультури Росії і ТОВ "Грин Филмс" уклали додаткову угоду. Відповідно до неї, було ухвалене рішення про розірвання угоди від 25 жовтня 2017 року про фінансування фільму "Вниз" із бюджету Росії.

В угоді йдеться про те, що "Грин Филмс" повернула вже отримані кошти від Мінкультури Росії платежем від 19 лютого 2019 року. Йшлося про 35 мільйонів рублів – за курсом на час отримання ця сума становила понад 16 мільйонів гривень.

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Крім того, відповідно до третього пункту нової угоди, ТОВ "Грин Филмс" зобов’язане виплатити відсотки Міністерству культури Росії у розмірі 3 мільйони 160 тисяч рублів "за користування грошовими коштами федерального бюджету".

На початку 2019 року "Схеми" з’ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають компанії у Росії, попри запевнення тоді ще кандидата у президенти, що закрили бізнес у 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс".

Засновник усіх трьох компаній – зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по "Кварталу 95".

Зеленський спочатку заперечував цей факт, але потім визнав і вибачився перед журналістами.

Тоді з’ясувалося, що компанія "Грин Филмс" не лише працює в Москві, але й успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії та отримала 35 мільйонів рублів на фінансування фільму-трилера "Вниз".

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У березні "Схеми"​ повідомляли, що Володимир Зеленський позбувся частки у російському кінобізнесі на користь Андрія Яковлєва – автора "Студії Квартал-95". Він вийшов із кіпрської компанії-засновниці ТОВ "Грин Филмс" Green Family LTD. Після цього частки у Green Family LTD розподілилися так: Андрій Яковлєв – 400 євро, Борис Шефір – 300 євро, Сергій Шефір – 300 євро, Appex International LTD Тимура Міндича – 1000 євро.

Андрій Яковлєв, Борис та Сергій Шефіри – давні бізнес-партнери Зеленського по "Кварталу 95". Тімур Міндіч – соратник Ігоря Коломойського і бізнесмен, що має частку в наближених до олігарха медіаструктурах.

21 травня 2019 року Сергій Шефір був призначений першим помічником президента Володимира Зеленського.