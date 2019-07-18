 Депутати Європарламенту, яким Медведчук представив свій "мирний план" - проросійські маргінали, - Золотухін

На своїй сторінці в Facebook Золотухін розповів про депутатів Європарламенту Ніколя Бе і Нейтана Гілла, інформує Цензор.НЕТ.

Французький євродепутат - Ніколя Бе. Він є соратником керівниці партії "Національний фронт" Марі Ле Пен. Нагадаємо ця партія фінансувалася "Першим російсько-чеським банком", повідомив Золотухін.

"Бе є генеральним секретарем цієї політичної сили. Він був одним з "фронтменів" Ялтинського міжнародного економічного форуму у квітні 2016-го року, де він заявив, що "необхідно визнати, що мешканці Криму зробили свій вибір та повернулися до Росії. Необхідно поважати їхній вибір".

Крім того, він закликав "скасувати санкції". 13 червня Ніколя Бе також став заступником керівника фракції Європарламенту назвою "Ідентичність і демократія", яка об'єднує всіх "друзів Путіна", які в різний час були куплені президентом Росії ("Ліга півночі", "Національний фронт", "Альтернатива для Німеччини"). Фракція нараховує 73 людини", - написав заступник голови МІП.

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Другий євродепутат, який був присутній на заході Медведчука - британець Нейтан Гілл.

"Другий євродепутат - Нейтан Гілл, спочатку був у партії UKIP, а в цьому році приєднався до Brexit Party Найджела Фараджа. Переконаний, що міграцію треба обмежити. В жовтні минулого року Нейтан приїздив до мого колеги Сергія Костинського, щоб сказати, що телеканали NewsOne та 112-й чіпати не можна, бо свобода слова Путіна - понад усе", - зауважив Золотухін.

За словами заступника міністра, Гілл є частим коментатором на пропагандистському російському телеканалі RT.

"Крім того, щодо нього проводилося розслідування нецільового використання європейських коштів, правда підтверджень не знайшли ... Перед тим, як стати депутатом, він збанкрутував свою компанію, яка накопичила борг 166 000 фунтів. Він вважає, що зміна клімату - це дурниця. І він впевнено голосує проти поновлюваних джерел енергії, а електроенергію, що купується за допомогою вітру, вважає нісенітницею", - додав Золотухін.

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При цьому Гілл входить до делегації Європарламенту зі співпраці з Україною.

"Пам'ятайте!!! Не всі євродепутати однаково корисні!" - підсумував заступник голови Мінінформполітики.