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 Політика України
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Все про:депутат (900) Європарламент (406) Медведчук (452) Золотухін (9)

 Депутати Європарламенту, яким Медведчук представив свій "мирний план" - проросійські маргінали, - Золотухін

Заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін розповів про євродепутатів, яким кум Путіна Віктор Медведчук напередодні представив свій "мирний план".

На своїй сторінці в Facebook Золотухін розповів про депутатів Європарламенту Ніколя Бе і Нейтана Гілла, інформує Цензор.НЕТ.

Французький євродепутат - Ніколя Бе. Він є соратником керівниці партії "Національний фронт" Марі Ле Пен. Нагадаємо ця партія фінансувалася "Першим російсько-чеським банком", повідомив Золотухін.

Депутати Європарламенту, яким Медведчук представив свій мирний план - проросійські маргінали, - Золотухін 01

"Бе є генеральним секретарем цієї політичної сили. Він був одним з "фронтменів" Ялтинського міжнародного економічного форуму у квітні 2016-го року, де він заявив, що "необхідно визнати, що мешканці Криму зробили свій вибір та повернулися до Росії. Необхідно поважати їхній вибір".

Крім того, він закликав "скасувати санкції". 13 червня Ніколя Бе також став заступником керівника фракції Європарламенту назвою "Ідентичність і демократія", яка об'єднує всіх "друзів Путіна", які в різний час були куплені президентом Росії ("Ліга півночі", "Національний фронт", "Альтернатива для Німеччини"). Фракція нараховує 73 людини", - написав заступник голови МІП.

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Другий євродепутат, який був присутній на заході Медведчука - британець Нейтан Гілл.

Депутати Європарламенту, яким Медведчук представив свій мирний план - проросійські маргінали, - Золотухін 02

"Другий євродепутат - Нейтан Гілл, спочатку був у партії UKIP, а в цьому році приєднався до Brexit Party Найджела Фараджа. Переконаний, що міграцію треба обмежити. В жовтні минулого року Нейтан приїздив до мого колеги Сергія Костинського, щоб сказати, що телеканали NewsOne та 112-й чіпати не можна, бо свобода слова Путіна - понад усе", - зауважив Золотухін.

За словами заступника міністра, Гілл є частим коментатором на пропагандистському російському телеканалі RT.

"Крім того, щодо нього проводилося розслідування нецільового використання європейських коштів, правда підтверджень не знайшли ... Перед тим, як стати депутатом, він збанкрутував свою компанію, яка накопичила борг 166 000 фунтів. Він вважає, що зміна клімату - це дурниця. І він впевнено голосує проти поновлюваних джерел енергії, а електроенергію, що купується за допомогою вітру, вважає нісенітницею", - додав Золотухін.

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При цьому Гілл входить до делегації Європарламенту зі співпраці з Україною.

"Пам'ятайте!!! Не всі євродепутати однаково корисні!" - підсумував заступник голови Мінінформполітики.

Депутати Європарламенту, яким Медведчук представив свій мирний план - проросійські маргінали, - Золотухін 03Депутати Європарламенту, яким Медведчук представив свій мирний план - проросійські маргінали, - Золотухін 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138356
 
   
 Топ коментарі
 
Чета ПетрРило не чути з реваншизмом...
🤔
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Яке їхало таке й здибало!
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а там других и нет. хуйло неплохо их пропихнул туда и смазывает. они и стараются. украинские бывшие сегодня тож не прочь войти в такие структуры и зарабатывать себе неплохую руцкую прибавку к опускам на экзотических островах.
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я так понимаю его уполномочил писюньковый пианист... потому что он как дерьма в рот набрал по этому поводу...
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Чета ПетрРило не чути з реваншизмом...
🤔
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Он понял что эта тема топит его самого, теперь у него только перемоги
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"Бе", "Зе" - это так кремляди своих колунов маркируют?
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а там других и нет. ***** неплохо их пропихнул туда и смазывает. они и стараются. украинские бывшие сегодня тож не прочь войти в такие структуры и зарабатывать себе неплохую руцкую прибавку к опускам на экзотических островах.
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Тобто тобі не подобаються українські дівчата🤱 Тоді лови рибу🐟
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Провокатором працюєш постійно, розуму ж нема, один Спам..
😁
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Поки я тільки повернувся з відпустки і не працював🧐 А коли займуся своєю роботою, то матиму час для тебе. Я не забув, як ти тонув на Кременчугському водосховищі.
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Нє, в Бермудянському трикутнику потонув...
🤣
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Заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин рассказал о евродепутатах, которым кум Путина Виктор Медведчук накануне представил свой "мирн Источник: https://censor.net.ua/n3138356

А министерство информационной политики пять лет чем занималось, где успехи от проводимой политики. Где мощная проукраинская коалиция в ЕП и мире
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Ну ты представь
ЦЕЛОЕ МИНИСТЕРСТВО
С ОГРОМНЫМ бюджетом

А на выхлопе пшик. Ноль.
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судя по тупости тех ботов, которых мы наблюдаем здесь до сих пор, бюджет нагло разворовывается А агитировать за Рошенку нанимают постояльцев интерната для умственно отсталых
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Не... Не пшик... ОГРОМНЫЙ бюджет, автоматически уходил на Мальдивы.
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ВЕЗДЕ - как єто за ............ ло. И ТАМ рука КРЕМЛЯ.
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ЗЕбил одобряет он включает дурака и пишет ролик инвесторам май нейм из вова юкрэйн из ларджест юрепиен кантри а то что эта тварь мертвечук сегодня опять летал в мордор а вчера топил за роисю Зебил не скажет так как это одна бригада-вопрос кто ненавидит пороха вы говорите это петя не посадил при его президенстве поэтому мертвечук так борзеет сейчас ну так президент уже ваш родной народный слуга ПОЧЕМУ ЗЕ НЕ САДИТ ИЛИ ХОТЯБЫ ОСУЖДАЕТ МЕРТВЕЧУКА УЖЕ ПРИ ПРАВЛЕНИИ ЗЕбила эта тварь публично показала измену родине видео фото есть и это не секретное а открытое а?
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интересно как евродепутаты отреагируют на то, что их какое то чмо из третьего мира маргиналами обхамило
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ну, одного деятеля уже называли "опасным маргиналом". А когда он пришёл к власти, кое-кому пришлось переобуваться в воздухе
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зрада !!Согласно обнародованным на сайте КМИС данным, 53,2% хотели бы решения конфликта на Донбассе путем возвращения неподконтрольных территорий в состав Украины с теми же правами, которые получат другие регионы после реформы децентрализации. Еще 20,6% - за предоставление автономии этим территориям в составе Украины. 5,7% респондентов поддерживают изоляцию территорий. За возвращение территории военным методом выступают 4,7% респондентов. https://interfax.com.ua/news/political/601120.html
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В то же время, на вопрос "Если бы для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе нужно было предоставить автономию в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР), поддержали бы вы такое предложение?" 48,2% опрошенных ответили утвердительно, 33,1% не поддержали такую инициативу.
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ПетрРилло, Аууу! Дайош про реванш!
ПЕСики, де ваш бох, як шаКАЛаду в ротика набрав!
🤣
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДепутати Європарламенту, яким Медведчук представив свій "мирний план" - проросійські маргінали, - Золотухін
 
 
 
 
 
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