 Зеленський доручив закінчити до кінця року будівельні роботи в новому терміналі аеропорту "Запоріжжя". ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Термінал розрахований на прийом 1 млн пасажирів на рік. Очікується, що аеропорт "Запоріжжя" буде приймати рейси з аеропорту "Дніпро" під час реконструкції останнього.

За словами міського голови Запоріжжя Володимира Буряка, аеропорт отримує понад 50 млн гривень чистого прибутку.

Глава держави поставив завдання завершити будівельні роботи в запорізькому аеропорту у грудні.

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"Це нормальний, сучасний термінал. Ви молодці. Коли щось в Україні будується, це дуже приємно", – сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що огляд терміналу не був передбачений програмою робочої поїздки Володимира Зеленського, однак Президент виявив бажання подивитися на будівництво.