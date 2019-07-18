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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:аеропорт (384) Запоріжжя (498) Зеленський (2129)

 Зеленський доручив закінчити до кінця року будівельні роботи в новому терміналі аеропорту "Запоріжжя". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з ходом будівництва нового терміналу аеропорту "Запоріжжя".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський доручив закінчити до кінця року будівельні роботи в новому терміналі аеропорту Запоріжжя 01

Термінал розрахований на прийом 1 млн пасажирів на рік. Очікується, що аеропорт "Запоріжжя" буде приймати рейси з аеропорту "Дніпро" під час реконструкції останнього.

За словами міського голови Запоріжжя Володимира Буряка, аеропорт отримує понад 50 млн гривень чистого прибутку.

Зеленський доручив закінчити до кінця року будівельні роботи в новому терміналі аеропорту Запоріжжя 02

Глава держави поставив завдання завершити будівельні роботи в запорізькому аеропорту у грудні.

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Зеленський доручив закінчити до кінця року будівельні роботи в новому терміналі аеропорту Запоріжжя 03

"Це нормальний, сучасний термінал. Ви молодці. Коли щось в Україні будується, це дуже приємно", – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський доручив закінчити до кінця року будівельні роботи в новому терміналі аеропорту Запоріжжя 04

Зазначимо, що огляд терміналу не був передбачений програмою робочої поїздки Володимира Зеленського, однак Президент виявив бажання подивитися на будівництво.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138355
 
   
 Топ коментарі
 
Интересно, когда оно поручит курам больше яиц нести? Зеленский поручил закончить до конца года строительные работы в новом терминале аэропорта "Запорожье" - Цензор.НЕТ 5406
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Займись внешней политикой комик!
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ЗеСопля все время что-то кому-то поручает, но ничего не происходит. Надо ему погоняло дать - "поручатель хрЕнов".
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Интересно, когда оно поручит курам больше яиц нести?
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Совок повертається. А зебілам - воно як схоже на майонез .. Смакуйте.
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Та нє, краще колючим дротом обнести-нехай соєві
гризуть чи ріжуть...
😁
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Вибачаюсь. Прочитав, як "21-го треба аеропорт відкрити".
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ЗеСопля все время что-то кому-то поручает, но ничего не происходит. Надо ему погоняло дать - "поручатель хрЕнов".
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не-не-не, вы шо не видите? мальчик старается! вы его похвалите, он в два раза больше поручений давать будет Зеленський доручив закінчити до кінця року будівельні роботи в новому терміналі аеропорту "Запоріжжя" - Цензор.НЕТ 5228
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А колись вже дуже давно і аеропорт Донецьку приймав мільйонні пасажиропотоки... Нині лише спогади, які не мають нічого спільного з дісністю та майбутнім. Майбутнього правда там не має...
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Поручить он может - все президенты так поручали, только чиновники всегда болт забивали и отмазки писали, как они пашут, а им всё мешает. Поэтому, Зе, если не проследишь и не накажешь, станешь как все попэрэдныки-пи.сдоболы.
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А техпроцесс соблюдать нужно теперь? Или зе отменил законы физики, ну и плитка теперь будет ложиться на 50% быстрее.
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Как бы они её не положили через 2-3-4 года будут её перекладывать.
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Президент не має право сам втручатися в діяльність будь-яких господарюючих субєктів, державних органів, органів правопорядку, судів...
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Стадо баранів обрали собі пастуха!!! -зебидло.Бідна УКРАЇНА.
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Соя встріпєнулась))
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Не надо, оно уже позанималось внешней политикой.
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вот вот. пусть в фонтаны и какашки ныряет
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Зеленський, народ України доручає тобі ввести України в члени ЄС до кінця року.
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Сколько было проделано. Разрешения, проекты , само строительство... А потом приезжает на 5 минут какой-то клаван и "поручает" доделать то, к чему не имеет никакого отношения... Ещё и сроки устанавливает. Тварь.
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Петя всэ крав и аэропорта у Запорожья небыло , Зе только два месяца как президент , и уже вон сколько всего панастраивали .( на фото ) . Оцэ керивнык , и я понимаю . Зеленский поручил закончить до конца года строительные работы в новом терминале аэропорта "Запорожье" - Цензор.НЕТ 6232.
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панасраевал то да..і тільки два місяці..
панасраює так за 5 років --що не побачимо горизонта
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а какому своему подчиненному оно поручило?
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Как тарифы понижать, так это не президент. А как аэропорт строить, так это по его поручению. Съемки "слуги народа", только уже в реале, продолжаются.
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давай ЗЕбил открывай или начинай строить международный аэропорт в Кривом Роге-скорее это первоочередная задача
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издеваетесь? какой еще аэропорт?! для земляков - только КОСМОПОРТ! вон инвесторы в очереди стоять устали...
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Цей карапет уже столько всего всем напоручал, шо аж страшно! Как люди раньше без его поручений работали, не понимаю.
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Шо то эти действия все больше и больше напоминает "ручное управление" одной страны
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Северной Кореи? да, похоже.

там это называют - "руководство на местах". народу нравится... пусть бы не понравилось... Зеленський доручив закінчити до кінця року будівельні роботи в новому терміналі аеропорту "Запоріжжя" - Цензор.НЕТ 6675
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А такие поручения вообще входят в конституционные полномочия и обязанности президента?
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странный вопрос. если Зеленский этим занялся, значит не входят. верный признак... Зеленський доручив закінчити до кінця року будівельні роботи в новому терміналі аеропорту "Запоріжжя" - Цензор.НЕТ 2843
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Это очень напрягает, на внешнеполитической арене провал , ждут своего часа куча проголосованных Законов и просто документов на подпись, всего более 700 , ну неужели нет больше кому заниматься аэропортом? Ну понятно, что мало опыта, но есть же рядом опытные , ну подскажите. И кто там за аэропорт Кривой Рой заикался? Он давно международный !
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новый президент - абсолютный ноль, он не только не занимается своими прямыми обязанностями, но еще пытается иммитировать бурную деятельность. ни делегировать полномочия, ни доверять людям, ни спрашивать он не умеет. его уровень - команда КВН с постоянными экспромтами, креативчиками и пр. хренью (и то - нужен АВТОР!). работать не умеет, окружил себя зачем то подхалимами. лучше бы сидел на своей вилле икру жрал, бестолочь.
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Вы где нибудь видели чтобы на официальном мероприятии президент держал руки в карманах? Посмотрите на 3м фото сверху. Вот же быдлан.
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Ой, та на це не варто звертати увагу взагалі, фотограф клацнув, коли він вирішив перевірити чи мобіла на місці. Сьогодні знайшов , люди пишуть, більше 700 паперів чекають підпису , серед них серйозні Закони, які Рада наголосувала.
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Не исключено, что после 21-го все это затихнет Выборы, выборы ...
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Очень приятно, Царь.

Очень, очень приятно.

Велю: построить аэропорт! чтоб к НГ был готов!

И чтоб от царского крыльца до нашего дворца - мост хрустальный!
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А якби не доручив-не завершили б ? А якщо не завершать-Баканову подзвонить ? Грьобаний Голобородька...
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Этот аэропорт собирались открыть в октябре
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На мостьі нужно бьіло Зеленского свозить , вот где бардак и воровство !
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Так он там был.Всё так безнадежно,что даже никому не поручил закончить этот долгострой.
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Прокофьева тоже когда-то спешили достроить...
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во те на, президент руководит строительством, едрену твою, если нечитаю что то похожое на руснявые принципы. Может вы точно один народ с лишнехромосомными, тогда не надо вам мешать.
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Долбодятел Зеленский когда подпишешь закон об импичменте президента или это сделает народ
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когда уже зеля будет пиарицца на своих достижениях
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Скоро буде поручати схід сонця на годину раніше робити??? Чи на годину пізніше заходити???
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это что б побольше порохососов могло ******** па воздуху,когда их главмародёру яйца прищимят)))
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порох вообще дорожные знаки в Запорожье открывал)))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський доручив закінчити до кінця року будівельні роботи в новому терміналі аеропорту "Запоріжжя". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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