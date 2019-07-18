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Все про:хабар (2676) земля (360) Київська область (957) Військова прокуратура (545)

 На Київщині під час одержання 10 тис. дол. хабаря затримано землевпорядника, - військова прокуратура. ФОТО

У Київській області на хабарі впіймали землевпорядника Шкарівської сільради. Чиновник отримав "винагороду" за вирішення земельного спору між підприємцями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

На Київщині під час одержання 10 тис. дол. хабаря затримано землевпорядника, - військова прокуратура 01

Встановлено, що чиновник вимагав 10 тис. дол. хабаря від представників приватного підприємства інвалідів Міноборони і ЧАЕС за узгодження кордонів наданої їм в оренду землі на території Шкарівської сільради. На ділянці 0,99 га підприємці планували створити парк відпочинку, в тому числі для ветеранів.

Зловмисник затриманий "на гарячому" в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

На Київщині під час одержання 10 тис. дол. хабаря затримано землевпорядника, - військова прокуратура 02

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На Київщині під час одержання 10 тис. дол. хабаря затримано землевпорядника, - військова прокуратура 03

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Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138353
 
 
 Топ коментарі
 
берут так, как будто завтра конец света у власти взяточников наступит. шо, реально поверили в начало перемен и хапают, бо думают, шо послезавтра может не наступить ?
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Гребут как обычно
Просто задерживают чаще и в новостях чаще
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берут так, как будто завтра конец света у власти взяточников наступит. шо, реально поверили в начало перемен и хапают, бо думают, шо послезавтра может не наступить ?
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Гребут как обычно
Просто задерживают чаще и в новостях чаще
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за чаще задерживают, пока непонятно. а чаще в новостях можно отбросить. это не обьективность. частота, а новостей уж и подавно, легко поддаётся регулировке )))
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В общем ничего пока не изменилось в этом плане, имхо
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в общем, пока непонятно, мало времени. но на сегодня - похоже да.
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Изменится ещё
Суды - прокуратура - полиция
Все прогнившее

С 2014 вечно задерживают за взятки, и шо, сел кто-то
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будем посмотреть. маркером станет если посадят первого высокого, по всей строгости законов, есть за шо. и как в бундесе, - параграфы ..., с поправкой от ...., новеллами от ....., ))) шоб не прикопаться.
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Думаю маркеров много, а это просто очень ожидаемое событие 😁
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Ну все, можно продавать землю, тариф известен.
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пока не будет расстрелов ничего не поменяется. эти истоты не нажрутся.
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При Олексійовичу взяли розгон. Ніяк не зупиняться!
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Когда коррупционеров и казнокрадов садить начнут мы так и не дождались, может от Зе дождёмся когда их хотя бы расстреливать будут, чи на худой конец вешать
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Все это туфта.Землеустроитель в сельском совете ничего не решает.Вот в тех документа, что на фото даже подписей его нет. Трандец какой то. Совершенно очевидно, что он (или она) был посредником.Сам долгое время был землевпорядником НИКТО КОПЕЙКИ НЕ ПРЕДЛОЖИЛ))). А тут 10 косарей зелени. Я даже не смогу предположить за что такая сумма. Там сельский голова замешан. К бабке не ходи.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Київщині під час одержання 10 тис. дол. хабаря затримано землевпорядника, - військова прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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